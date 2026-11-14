Sáng 14-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Diên Điền tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đại Điền Trung 2. Đây là hoạt động kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Lãnh đạo xã Diên Điền tặng hoa chúc mừng thôn Đại Điền Trung 2 nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại ngày hội, các đại biểu và người dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động tại khu dân cư trong năm 2026.

Thôn Đại Điền Trung 2 có 851 hộ với 3.403 nhân khẩu; người dân chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp và làm công nhân tại các công ty, xí nghiệp. Trong năm, thôn duy trì sản xuất 2 vụ lúa, năng suất bình quân đạt 60 tạ/ha; diện tích cây ăn quả đạt 189,5ha.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm. Toàn thôn còn 1 hộ nghèo và 14 hộ cận nghèo; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98,45%. Thôn hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với 13 thanh niên lên đường nhập ngũ. Các hoạt động vệ sinh môi trường, tuyên truyền phòng, chống thiên tai và giữ gìn an ninh trật tự được triển khai thường xuyên...

Lãnh đạo thôn trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Hai gia đình được biểu dương tại ngày hội.

Dịp này, lãnh đạo xã trao 10 suất quà của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và lãnh đạo thôn trao 11 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo trong thôn; đồng thời biểu dương 2 gia đình tiêu biểu có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua tại địa phương.