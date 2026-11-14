Phạm Thị Thùy Loan: Mang tâm huyết nghề giáo vào hành trình kinh doanh

Đạt danh hiệu Hoa hậu Tự tin Tỏa sáng tại Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026, Thạc sĩ Phạm Thị Thùy Loan có thêm động lực làm mới bản thân.

Là giáo viên Ngữ văn tại Trường THPT Trần Phú, TP.HCM, đồng thời là Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Dịch vụ Gia Khang, Phạm Thị Thùy Loan đảm nhận hai công việc đòi hỏi những kỹ năng khác nhau. Một bên là đồng hành cùng học sinh trên hành trình trưởng thành; một bên là điều hành doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh gia vị Việt mang thương hiệu Thuận Việt.

Điểm chung chị tìm thấy giữa hai vai trò ấy là trách nhiệm với con người. Nếu nghề giáo cần sự tận tâm trong từng bài giảng, kinh doanh thực phẩm đòi hỏi sự nghiêm túc với từng sản phẩm đến tay khách hàng.

Đến với Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026, Thùy Loan mong có cơ hội trải nghiệm một lĩnh vực mới, vượt qua sự e dè và khám phá thêm khả năng của bản thân. Việc gặp gỡ những phụ nữ có hành trình sống, làm việc khác nhau cũng là điều chị chờ đợi.

Từ bài học trên lớp đến trách nhiệm trong kinh doanh

Có trình độ thạc sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam, Thùy Loan dành nhiều tâm huyết cho việc bồi dưỡng kiến thức và nhân cách học sinh. Với chị, giá trị của một giờ học còn nằm ở khả năng khơi gợi sự đồng cảm, giúp các em biết yêu thương, phân biệt đúng sai và có trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Chị mong những bài học văn chương có thể trở thành hành trang để học sinh hiểu người, hiểu mình và tự tin bước vào cuộc sống. Bởi vậy, bên cạnh kiến thức và kỹ năng, lòng nhân ái, sự tử tế và bản lĩnh luôn là những điều chị chú trọng trong quá trình giảng dạy.

Tinh thần ấy cũng được Thùy Loan mang vào hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp do chị điều hành sản xuất, kinh doanh các sản phẩm gia vị như nước mắm, nước tương, mắm tôm, mắm ruốc, giấm và các loại tương, sa tế dưới thương hiệu Thuận Việt.

Theo chị, với những sản phẩm hiện diện trong bữa ăn hằng ngày, niềm tin của người tiêu dùng phải được xây dựng từ nguồn nguyên liệu, chất lượng và trách nhiệm của nhà sản xuất. Chị cho biết doanh nghiệp hướng đến lựa chọn nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, chú trọng chất lượng và tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm.

“Tôi đặc biệt coi trọng chữ Tâm và Đức, bởi tôi tin rằng lợi ích lâu dài của doanh nghiệp phải gắn liền với sức khỏe và niềm tin của khách hàng”, Thùy Loan chia sẻ.

Theo Thùy Loan, sức hút của các cuộc thi dành cho nữ doanh nhân đến từ cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, thể hiện tri thức, phong thái và câu chuyện riêng. Chị đánh giá cao việc cuộc thi có các bảng phù hợp với nhiều độ tuổi, tạo điều kiện để phụ nữ ở những chặng đường khác nhau được thể hiện bản thân.

Thử sức để hiểu thêm giá trị bản thân

Đến với Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026, Thùy Loan mong có cơ hội trải nghiệm một lĩnh vực mới, vượt qua sự e dè và khám phá thêm khả năng của bản thân. Việc gặp gỡ những phụ nữ có hành trình sống, làm việc khác nhau cũng là điều chị chờ đợi.

Từ môi trường giảng dạy và điều hành doanh nghiệp đến sân khấu cuộc thi là một thay đổi đáng kể. Trải nghiệm ấy giúp chị rèn luyện sự tự tin khi thể hiện mình, đồng thời có thêm góc nhìn từ câu chuyện của những thí sinh cùng tham gia.

Theo Thùy Loan, sức hút của các cuộc thi dành cho nữ doanh nhân đến từ cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, thể hiện tri thức, phong thái và câu chuyện riêng. Chị đánh giá cao việc cuộc thi có các bảng phù hợp với nhiều độ tuổi, tạo điều kiện để phụ nữ ở những chặng đường khác nhau được thể hiện bản thân.

Nhìn lại hành trình, chị trân trọng sự đồng hành của Ban Tổ chức, ê-kíp, Ban Giám khảo và tình cảm giữa các thí sinh. Sự động viên từ gia đình, bạn bè cũng giúp chị vững tin hơn trong lần thử sức này.

Danh hiệu Hoa hậu Tự tin Tỏa sáng là kết quả đáng nhớ, nhưng điều chị mang về còn là những tình bạn, cơ hội kết nối và sự chủ động trước những trải nghiệm mới.

“Tôi mong muốn có một trải nghiệm đẹp, được học hỏi, giao lưu và vượt qua những giới hạn của chính mình”, chị nói.

Sau cuộc thi, Thùy Loan tiếp tục dành tâm huyết cho giảng dạy và kinh doanh. Với học sinh, chị mong giữ được sự gần gũi, đồng hành để các em trưởng thành cả về kiến thức lẫn cách ứng xử. Với doanh nghiệp, chị hướng đến phát triển thương hiệu bằng chất lượng và uy tín lâu dài.

Tiếp nối hành trình bằng công việc thường ngày

Sau cuộc thi, Thùy Loan tiếp tục dành tâm huyết cho giảng dạy và kinh doanh. Với học sinh, chị mong giữ được sự gần gũi, đồng hành để các em trưởng thành cả về kiến thức lẫn cách ứng xử. Với doanh nghiệp, chị hướng đến phát triển thương hiệu bằng chất lượng và uy tín lâu dài.

Chị dự định chia sẻ nhiều hơn những câu chuyện thực tế từ nghề giáo, hành trình điều hành doanh nghiệp, văn hóa và đời sống. Qua đó, chị mong góp thêm sự khích lệ để phụ nữ tin vào khả năng của mình, biết chăm sóc bản thân và mạnh dạn theo đuổi những mục tiêu mới.

Sự quan tâm sau cuộc thi cũng là cơ hội để chị giới thiệu Thuận Việt đến nhiều người tiêu dùng hơn. Tuy nhiên, theo Thùy Loan, để sản phẩm Việt được lựa chọn và gắn bó lâu dài, doanh nghiệp cần không ngừng nâng cao chất lượng, minh bạch nguồn gốc và giữ trách nhiệm với khách hàng.

Khép lại cuộc thi, điều chị muốn gìn giữ là cảm hứng để làm tốt hơn những công việc đã lựa chọn. Danh hiệu trở thành một dấu mốc, còn hành trình phía trước vẫn được tiếp nối bằng từng bài giảng, từng quyết định kinh doanh và cách chị thực hiện những cam kết của mình.