Hoàn thiện vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: TTXVN phát

Liên quan đến nội dung này, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long đã dành thời gian trả lời phỏng vấn phóng viên Thông tấn xã Việt Nam (TTVXN) về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế giai đoạn 2027-2031; giải pháp khắc phục tình trạng thừa, thiếu nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở.

Thưa đồng chí, Tỉnh ủy Vĩnh Long đánh giá như thế nào về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế giai đoạn 2027-2031, nhất là trong bối cảnh tỉnh đang kiện toàn tổ chức bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính?

Thực hiện Kết luận số 107-KL/TW, ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy Vĩnh Long xác định việc hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế giai đoạn 2027-2031 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang tính nền tảng của quản trị tổ chức và quản trị nguồn nhân lực trong toàn hệ thống chính trị tỉnh.

Trong bối cảnh tỉnh đang tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đã làm thay đổi căn bản chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và khối lượng công việc từ cấp tỉnh đến cơ sở. Do đó, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm có ý nghĩa quyết định trên ba phương diện cốt lõi.

Thứ nhất, tạo bước chuyển biến căn bản từ phương thức quản lý biên chế hành chính theo số lượng người, ngạch, bậc hiện có sang quản trị hiện đại theo vị trí việc làm, năng lực thực thi, khối lượng công việc, sản phẩm đầu ra và trách nhiệm cá nhân.

Thứ hai, phân định rành mạch chức năng, nhiệm vụ giữa cấp tỉnh và cấp xã, giữa các cơ quan cùng cấp, khắc phục triệt để tình trạng giao thoa, chồng chéo, bỏ sót hoặc cộng trùng nhiệm vụ sau sắp xếp bộ máy và chuyển giao thẩm quyền.

Thứ ba, tạo cơ sở khoa học, thực tiễn và dữ liệu chuẩn xác, làm căn cứ xuyên suốt cho công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo, đánh giá, sàng lọc, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đây cũng là cơ sở để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình của Trung ương, góp phần nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị.

Thành viên tổ công tác rà soát chức năng, nhiệm vụ, xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với xây dựng phương án giao biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2027-2031 của tỉnh Vĩnh Long hỗ trợ các đơn vị cập nhật dữ liệu. Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN

Thưa đồng chí, để hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm đúng tiến độ, bảo đảm chính xác, đồng bộ và sát thực tế, Tỉnh ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo những giải pháp trọng tâm nào?

Để hoàn thành phương án biên chế của tỉnh trình Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 20/11/2026 và hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm thống nhất trong năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 280-KH/TU thực hiện Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Tỉnh cũng thành lập Tổ công tác chuyên trách do Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Tổ trưởng, cùng bộ phận giúp việc và các nhóm hỗ trợ, hướng dẫn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo quyết liệt 4 nhóm giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, đề cao trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu: Bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với phương châm “rõ việc, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và thời hạn”. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về tính trung thực, chính xác của dữ liệu gốc; tuyệt đối không lấy nhân sự, ngạch, bậc hay biên chế hiện có để hợp thức hóa hiện trạng.

Thứ hai, kế thừa tối đa hồ sơ, danh mục, dữ liệu đã được kiểm chứng, chỉ rà soát bổ sung phần thiếu hoặc thay đổi, không yêu cầu kê khai lại từ đầu. Tỉnh đã tổ chức kiểm thử quy trình 8 bước và bộ 9 biểu mẫu Excel dùng chung tại 4 đơn vị làm điểm đại diện cho 3 nhóm mô hình gồm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân phường Long Châu và Ủy ban nhân dân xã Hàm Giang để rút kinh nghiệm, hướng dẫn thống nhất toàn tỉnh.

Thứ ba, chuẩn hóa phương pháp đo lường sát thực tiễn: Quán triệt thực hiện nghiêm nguyên tắc “5 Đúng” gồm: đúng việc, đúng thời gian, đúng phương pháp, không tính trùng, không tự tăng biên chế. Tỉnh áp dụng linh hoạt 3 phương pháp xác định nhu cầu nhân lực phù hợp với đặc thù từng khối, ngành và từng loại địa bàn như đô thị, đồng bằng, ven biển, cù lao, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số; không áp dụng cơ học định mức hồ sơ hành chính cho công việc tham mưu chiến lược, dân cử và không tự đặt hệ số vùng để tăng biên chế.

Thứ tư, siết chặt kỷ luật tiến độ và chuẩn hóa, bảo mật dữ liệu. Tỉnh thiết lập luồng tổng hợp thống nhất qua hai đầu mối chính là Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ; thực hiện kiểm soát chéo nhằm loại bỏ dữ liệu trùng lặp. Mỗi bản ghi dữ liệu đều có mã định danh thống nhất, nguồn gốc kiểm chứng, kết nối liên thông với nền tảng của Trung ương và tuân thủ nghiêm ngặt quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật công tác.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Mạnh Hùng làm việc với Tổ công tác rà soát chức năng, nhiệm vụ, xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với xây dựng phương án giao biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2027-2031. Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN

Tỉnh sẽ khai thác kết quả rà soát vị trí việc làm như thế nào để xây dựng phương án giao biên chế phù hợp, khắc phục tình trạng thừa, thiếu nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở, thưa đồng chí?

Kết quả rà soát, chuẩn hóa vị trí việc làm sẽ được Tỉnh ủy khai thác thực chất, đồng bộ làm căn cứ trực tiếp để xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 và nâng cao chất lượng đội ngũ theo 4 định hướng.

Thứ nhất, phân định rạch ròi giữa nhu cầu nhân lực và chỉ tiêu biên chế. Kết quả tính toán nhu cầu nhân lực (số người quy đổi) là căn cứ khoa học nhưng không tự động chuyển thành chỉ tiêu biên chế tăng thêm. Tỉnh kiên quyết không giao biên chế bình quân, cào bằng hay cắt giảm cơ học mà dựa trên dữ liệu kiểm chứng về khối lượng công việc, mức độ phân cấp, tác động thực tế của chuyển đổi số, tự chủ tài chính và xã hội hóa.

Thứ hai, ưu tiên sắp xếp, điều tiết nội bộ để khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ. Trên cơ sở đối chiếu nhu cầu với nhân lực hiện có, tỉnh phân loại rõ đội ngũ đáp ứng ngay, cần đào tạo lại hoặc bố trí công tác khác. Trước khi đề xuất điều chỉnh biên chế, các cơ quan, địa phương bắt buộc phải ưu tiên giải pháp bố trí lại, điều chuyển biên chế từ nơi giảm nhiệm vụ, sử dụng chưa hiệu quả sang nơi thực sự cần thiết; đẩy mạnh kiêm nhiệm, dùng chung nhân lực và đổi mới phương thức làm việc.

Thứ ba, tập trung tháo gỡ khó khăn, tăng cường nguồn lực cho cấp xã. Đây là cấp trực tiếp vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tiếp nhận nhiều nhiệm vụ mới từ cấp huyện chuyển giao. Do đó, tỉnh rà soát kỹ khối lượng công việc thực tế tại các xã, phường có quy mô dân số lớn, khối lượng giao dịch hành chính nhiều hoặc địa bàn đặc thù như cù lao, ven biển, vùng đồng bào dân tộc. Qua đó, tỉnh kịp thời điều tiết biên chế, tăng cường hỗ trợ chuyên môn và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực thi cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Thứ tư, gắn quản lý vị trí việc làm với đánh giá, sàng lọc và phát triển đội ngũ. Từ năm 2027, dữ liệu vị trí việc làm sẽ được cập nhật thường xuyên và sử dụng làm thước đo xuyên suốt trong tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá và sàng lọc cán bộ dựa trên sản phẩm và hiệu quả đầu ra thực chất. Qua đó, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ tinh gọn, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Trân trọng cảm ơn đồng chí.