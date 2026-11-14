Gần 8.800 tỷ đồng cổ phiếu LPBank được giao dịch thỏa thuận trong 9 phiên

Trong phiên sáng 13/11, cổ phiếu Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank - Mã: LPB) ghi nhận giao dịch thỏa thuận với khối lượng hơn 30,3 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 1.032 tỷ đồng. Giá thỏa thuận bình quân đạt 34.000 đồng/cổ phiếu.

LPB kết phiên sáng tại 36.200 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường khoảng 108.140 tỷ đồng. Trong khi đó, khối lượng giao dịch khớp lệnh chỉ đạt 259.400 đơn vị. Như vậy, giá thỏa thuận thấp hơn khoảng 6,1% so với thị giá.

Hoạt động giao dịch thỏa thuận tại LPB đã diễn ra liên tục từ ngày 3/11 đến nay. Trong đó, phiên 12/11 ghi nhận khối lượng thỏa thuận lớn nhất kể từ phiên 21/7, với hơn 88,5 triệu cổ phiếu được sang tay, tương ứng giá trị gần 2.993 tỷ đồng.

Tính trong 9 phiên giao dịch, tổng khối lượng cổ phiếu LPB được giao dịch thỏa thuận đã vượt 262 triệu đơn vị, tương đương khoảng 8,77% vốn điều lệ của ngân hàng. Tổng giá trị các giao dịch đạt 8.794 tỷ đồng, tương ứng mức giá bình quân khoảng 33.352 đồng/cổ phiếu.

Danh tính các bên tham gia giao dịch vẫn chưa được xác định.

Theo danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên được LPBank cập nhật gần nhất vào ngày 27/7/2026, Vietnam Post nắm 6,537% vốn, bà Phạm Thu Hương sở hữu 4,965% và ông Phạm Nhật Vượng nắm 4,894%.

Về hoạt đồng kinh doanh, trong quý III/2026, lợi nhuận trước thuế của LPBankđạt gần 4.448 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Lợi nhuận sau thuế đạt gần 3.562 tỷ đồng, tăng khoảng 28,9% (YoY).

Trong kỳ, thu nhập lãi thuần tại LPBank đạt gần 3.923 tỷ đồng, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù thu nhập lãi và các khoản tương tự tăng 34,1% YoY, lên 13.851 tỷ đồng, chi phí lãi và các khoản tương tự tăng nhanh hơn, ở mức 62,8% YoY, lên 9.928 tỷ đồng.

Bù đắp cho sự sụt giảm của thu nhập lãi thuần, hoạt động dịch vụ tại ngân hàng mang về gần 3.395 tỷ đồng lãi thuần, gấp gần bốn lần cùng kỳ. Đây là nguồn đóng góp lớn thứ hai vào tổng thu nhập hoạt động, sau thu nhập lãi thuần.

Ở chiều ngược lại, lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh giảm khoảng 6% YoY, còn gần 25 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động khác giảm 14,3% YoY, xuống 159 tỷ đồng. Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần đạt 16,5 tỷ đồng, giảm 8,3% YoY.

Tổng thu nhập hoạt động quý III/2026 đạt khoảng 7.966 tỷ đồng, tăng 49,6% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng 13,9% YoY, lên 1.650 tỷ đồng, đưa lợi nhuận thuần trước dự phòng tại LPBank đạt 6.316 tỷ đồng, tăng 63% YoY.

Trong kỳ, ngân hàng tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lên hơn 1.868 tỷ đồng, gấp 4,4 lần cùng kỳ. Khoản trích lập này khiến tốc độ tăng lợi nhuận trước thuế thấp hơn mức tăng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 10.421 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 8.361 tỷ đồng, tăng 8,7%. Tổng thu nhập hoạt động đạt khoảng 19.179 tỷ đồng, tăng 28,5% YoY.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, thu nhập từ hoạt động dịch vụ của ngân hàng đạt 6.252 tỷ đồng. Trong đó, khoản “dịch vụ khác” chiếm gần 5.690 tỷ đồng, tương đương khoảng 91% tổng thu nhập dịch vụ và gấp 2,6 lần cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của LPBank đạt 694.183 tỷ đồng, tăng 14,6% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng trước dự phòng đạt 481.570 tỷ đồng, tăng 22,9%, tương ứng tăng thêm gần 89.823 tỷ đồng.

Cơ cấu cho vay thay đổi đáng kể theo nhóm khách hàng tại ngân hàng. Dư nợ đối với tổ chức tư nhân nắm giữ 100% vốn đạt 337.365 tỷ đồng, tăng 52,7% so với đầu năm. Tỷ trọng của nhóm này trong tổng dư nợ tăng từ 56,4% lên 70,1%.

Trong khi đó, cho vay khách hàng cá nhân giảm từ 165.938 tỷ đồng xuống 141.820 tỷ đồng, kéo tỷ trọng từ 42,4% xuống còn 29,5%.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng đạt 421.831 tỷ đồng, tăng gần 25% so với đầu năm. Số dư phát hành giấy tờ có giá đạt 99.145 tỷ đồng, tăng 54,7%. Tổng hai khoản mục đạt gần 520.976 tỷ đồng.

Cùng với tăng trưởng cho vay, tổng nợ xấu (nợ nhóm 3 - 5) tại LPBank tăng lên khoảng 9.009 tỷ đồng, cao hơn 36,5% so với mức 6.598 tỷ đồng đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu theo đó tăng từ 1,68% lên 1,87%.

Trong cơ cấu nợ xấu tại ngân hàng, nợ dưới tiêu chuẩn tăng từ 953 tỷ đồng lên 2.749 tỷ đồng; nợ nghi ngờ tăng từ 1.390 tỷ đồng lên 2.611 tỷ đồng. Ngược lại, nợ có khả năng mất vốn giảm từ 4.255 tỷ đồng xuống 3.650 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, thu nhập bình quân của cán bộ, nhân viên LPBank đạt 34,3 triệu đồng/người/tháng, tăng 6,85 triệu đồng so với cùng kỳ, tương đương gần 25%.

Riêng tiền lương bình quân đạt 31,19 triệu đồng/người/tháng, tăng 26,2% so với mức 24,71 triệu đồng của 9 tháng đầu năm 2025.