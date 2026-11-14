Chăm lo thiết thực để giữ chân người lao động

Công nhân Khu công nghiệp Điềm Thụy nêu ý kiến, kiến nghị về việc làm và các chế độ, chính sách tại hội nghị đối thoại.

Tại nhà ăn Công ty CP Hợp kim sắt Thái Nguyên, không khí trong những ngày tổ chức Bữa cơm Công đoàn luôn rộn ràng tiếng cười nói. Khác với suất ăn công nghiệp hằng ngày, bữa ăn được tổ chức định kỳ mỗi tháng một lần có thực đơn phong phú hơn, bảo đảm dinh dưỡng và chất lượng.

Anh Ngô Quang Thái, công nhân của Công ty, chia sẻ: Bữa cơm đầy đủ, giàu dinh dưỡng giúp công nhân phục hồi sức khỏe sau những giờ lao động căng thẳng bên lò luyện. Quan trọng hơn, qua mỗi bữa ăn, chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm của lãnh đạo công ty và tổ chức Công đoàn.

Cùng với việc cải thiện đời sống vật chất, nhiều doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn chú trọng duy trì đối thoại định kỳ, tạo điều kiện để người lao động trực tiếp bày tỏ ý kiến, kiến nghị. Qua đó, những vướng mắc liên quan đến việc làm, thu nhập, điều kiện lao động và chế độ chính sách được trao đổi, xem xét giải quyết kịp thời, hạn chế phát sinh bất đồng, củng cố quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Hội nghị đối thoại với người lao động tại các công đoàn cơ sở Khu công nghiệp Điềm Thụy diễn ra đầu tháng 8 vừa qua là một ví dụ. Gần 20 ý kiến, kiến nghị đại diện cho gần 20.000 đoàn viên, công nhân lao động đang làm việc tại khu công nghiệp được gửi tới hội nghị.

Các vấn đề được đề cập khá toàn diện, tập trung vào hạ tầng, môi trường, an toàn giao thông, nhà ở công nhân, nguồn nhân lực, điều kiện làm việc, chế độ, chính sách và phúc lợi dành cho người lao động.

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức các sân chơi lành mạnh, tiêu biểu là Hội thao công nhân, viên chức, lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2026, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên. Ảnh: QK

Bà Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ các khu công nghiệp tỉnh, cho biết: Với tinh thần lắng nghe, chia sẻ, đồng hành và hành động, các ý kiến của cán bộ công đoàn cơ sở, đoàn viên, người lao động đã được lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và đại diện các cơ quan chức năng trao đổi, giải đáp trực tiếp. Những nội dung cần xem xét thêm được tiếp thu, tổng hợp để kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.

Công tác chăm lo đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh trong năm 2026 cũng ghi nhận nhiều kết quả cụ thể. Riêng dịp Tết vừa qua, hơn 70 tỷ đồng được huy động để hỗ trợ hàng chục nghìn gia đình công nhân đón Tết đầm ấm.

Chương trình Bữa cơm Công đoàn được triển khai tại hơn 120 công đoàn cơ sở, với kinh phí hơn 5,2 tỷ đồng, mang đến 96.000 lượt bữa ăn bảo đảm dinh dưỡng. Những hoạt động này không chỉ hỗ trợ trực tiếp đời sống người lao động mà còn tạo sự sẻ chia, gắn kết ngay tại nơi làm việc.

Bà Đỗ Thị Hiền, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nhấn mạnh: Thời gian tới, Công đoàn tỉnh tiếp tục mở rộng các chương trình Mái ấm Công đoàn, chăm sóc sức khỏe và phúc lợi dài hạn, giúp người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc.

Giữ chân người lao động đòi hỏi sự kiên trì và trách nhiệm của cả doanh nghiệp lẫn tổ chức Công đoàn. Khi quyền lợi được bảo đảm, những khó khăn được lắng nghe, giải quyết và sự đóng góp được ghi nhận, người lao động sẽ có thêm niềm tin để gắn bó với doanh nghiệp. Đây cũng là điều kiện quan trọng để các đơn vị ổn định sản xuất, duy trì nguồn nhân lực và tạo động lực cho phát triển lâu dài.