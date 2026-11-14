Đà Nẵng đưa sản phẩm địa phương lên sàn thương mại điện tử

Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng Huỳnh Xuân Sơn phát biểu khai mạc ngày hội.

Diễn ra từ ngày 13 đến 15-11, ngày hội thu hút hơn 60 gian hàng, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm lưu niệm và đặc sản địa phương. Bên cạnh hoạt động mua sắm, người dân và du khách còn được trải nghiệm công nghệ, thanh toán số, tư vấn thương mại điện tử, livestream bán hàng và tham gia các không gian check-in.

Đáng chú ý, các gian hàng được khuyến khích ứng dụng mã QR trong giới thiệu sản phẩm, cung cấp thông tin liên hệ, kết nối kênh bán hàng trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt. Qua đó, từng bước hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh đưa sản phẩm lên môi trường số, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng.

Các đại biểu tham dự ngày hội.

Trong khuôn khổ ngày hội, Sở Công Thương tổ chức 6 phiên livestream giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm địa phương; tư vấn xây dựng gian hàng số, ứng dụng mã QR, trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh. Đồng thời, triển khai các chương trình tập huấn kỹ năng quản lý nhà nước về thương mại điện tử cho cán bộ các xã, phường; hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh chuẩn hóa sản phẩm, hình ảnh, nội dung số và gian hàng trên các sàn thương mại điện tử.

Ngày hội còn có các hoạt động văn nghệ, giao lưu và không gian ẩm thực “Hương vị Bàn Thạch”, góp phần tạo không khí vui tươi, tăng sức hút đối với người dân, du khách. Các hoạt động được tổ chức gắn với chương trình chào mừng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam.

Các đại biểu với nghi thức khai mạc ngày hội.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng Huỳnh Xuân Sơn đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tận dụng cơ hội tại ngày hội để kết nối với các nền tảng thương mại điện tử, đơn vị thanh toán và logistics. Trong quá trình đưa sản phẩm lên môi trường số, các cơ sở cần chú trọng chất lượng, công khai nguồn gốc xuất xứ và bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định.

Ông Huỳnh Xuân Sơn cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương, hội và hiệp hội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cơ sở sản xuất hoàn thiện hồ sơ sản phẩm, duy trì các kênh bán hàng trực tuyến sau ngày hội; qua đó thúc đẩy thương mại điện tử phát triển lành mạnh, an toàn và hiệu quả.

Người dân mua sắm các sản phẩm tại ngày hội.

Thông qua sự kiện, ngành Công Thương TP Đà Nẵng hướng đến xây dựng chuỗi giá trị số đồng bộ, từ chuẩn hóa sản phẩm, xây dựng gian hàng và nội dung số, livestream bán hàng đến logistics, thanh toán số và chăm sóc khách hàng. Qua đó, góp phần quảng bá sản phẩm đặc trưng, mở rộng thị trường tiêu thụ, thúc đẩy thương mại điện tử và kinh tế số, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố.