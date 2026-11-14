Thuế tỉnh Phú Thọ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ. Hội nghị có sự tham dự của hơn 60 giám đốc, kế toán doanh nghiệp FDI mới thành lập và doanh nghiệp nghiệp FDI đầu tư mở rộng.

Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Hồng phát biểu tại hội nghị đối thoại. Ảnh: Văn Học

Tại hội nghị, Thuế tỉnh Phú Thọ đã tập trung phổ biến Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng, quy định về hóa đơn chứng từ; kê khai, nộp thuế đến cộng đồng doanh nghiệp.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Phú Thọ đã trao đổi với doanh nghiệp để nắm bắt về đầu tư, sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển, kiến nghị, đề xuất để có giải pháp hỗ trợ.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện một số doanh nghiệp đã trao đổi về thuận lợi, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như thực hiện chính sách pháp luật thuế; đồng thời nêu những đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chính sách đầu tư nói chung và về chính sách thuế nói riêng.

Đặc biệt, tại hội nghị, Thuế tỉnh Phú Thọ đã trao đổi, giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp FDI trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Huy Hồng, Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự thẳng thắn và những ý kiến tâm huyết của doanh nghiệp tham dự hội nghị.

Đại diện doanh nghiệp tham gia trao đổi, đối thoại với cơ quan thuế. Ảnh: Văn Học

Ông Nguyễn Huy Hồng cho rằng, đây không chỉ là những vấn đề doanh nghiệp quan tâm mà còn là nguồn thông tin thực tiễn quý báu giúp cơ quan thuế nhìn nhận đầy đủ hơn những khó khăn vướng mắc để nầng cao chất lượng công tác quản lý và hỗ trợ người nộp thuế.

Ông Hồng cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện chính sách thuế sẽ có những nội dung còn vướng mắc hoặc chưa rõ, Thuế tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục tổng hợp, nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị liên quan để hướng dẫn, trả lời theo đúng quy định và thẩm quyền.

Với quan điểm lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, Thuế tỉnh Phú Thọ cam kết tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng tuyên truyền, hỗ trợ; chủ động lắng nghe, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế.

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được Thuế tỉnh Phú Thọ tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Thuế tỉnh Phú Thọ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế tiếp tục chủ động chia sẻ thông tin, phản ánh bất cập và đề xuất giải pháp từ thực tiễn hoạt động để cơ quan thuế có giải pháp tháo gỡ kịp thời cho doanh nghiệp.

Thuế tỉnh Phú Thọ sẽ duy trì các hoạt động đối thoại, hỗ trợ chuyên đề để sự kết nối giữa cơ quan thuế với doanh nghiệp, người nộp thuế được thường xuyên, thực chất và hiệu quả hơn./.