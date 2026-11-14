Trao sinh kế, tiếp sức phụ nữ nghèo vùng biên vươn lên

Đại diện Hội LHPN và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng ký kết chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2026 - 2030.

Từ những con giống, cây trồng đến hy vọng đổi thay

Ở xã Hùng Sơn, nơi nhiều phụ nữ dân tộc Cơ Tu vẫn còn đối mặt với không ít khó khăn trong phát triển kinh tế gia đình, một nguồn hỗ trợ sinh kế phù hợp có thể trở thành điểm khởi đầu cho những thay đổi tích cực. Thông qua Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Hội LHPN TP Đà Nẵng đã hỗ trợ kinh phí xây dựng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, tạo điều kiện để hội viên phụ nữ nghèo có thêm tư liệu sản xuất, từng bước cải thiện thu nhập.

Được hỗ trợ 25 triệu đồng, mô hình nuôi heo cỏ địa phương của 4 hộ phụ nữ tại Hùng Sơn là một trong những mô hình bước đầu ghi nhận kết quả. Từ 8 con heo giống ban đầu, đến nay đàn heo đã phát triển lên 12 con.

Các hộ đã bán được 5 con heo con, hiện có 2 con heo đang chuẩn bị đẻ lứa tiếp theo. Đáng chú ý, các gia đình đều tiếp tục duy trì mô hình, tận dụng nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương để giảm chi phí chăn nuôi.

Đàn heo cỏ được các hộ phụ nữ chăm sóc, phát triển từ nguồn giống hỗ trợ của chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Trưởng nhóm là chị Bríu Thị Châng (SN 1990, dân tộc Cơ Tu, trú tại thôn Ki’nonh), một hội viên thuộc hộ nghèo. Với chị Châng và các thành viên, những con heo giống được trao không chỉ là tài sản ban đầu mà còn là cơ hội để gia đình có thêm nguồn thu nhập từ chăn nuôi.

“Trước đây, gia đình tôi còn nhiều khó khăn, chưa có điều kiện đầu tư chăn nuôi. Được Hội hỗ trợ heo giống, tôi cố gắng chăm sóc, tận dụng thức ăn sẵn có để đàn heo phát triển. Gia đình đã bán được heo con, có thêm khoản thu nhập và dự định tiếp tục duy trì đàn để cải thiện kinh tế”, chị Châng nói.

Không chỉ hỗ trợ chăn nuôi, chương trình còn chú trọng lựa chọn những loại cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai, tập quán sản xuất và khả năng chăm sóc của phụ nữ địa phương. Trong đó, mô hình trồng su su lấy ngọn được triển khai tại 9 hộ, với tổng kinh phí hỗ trợ 10 triệu đồng. Hiện cây su su đang trong giai đoạn phát triển, hướng đến tạo nguồn rau xanh phục vụ gia đình và cung cấp ra thị trường với giá bán dự kiến khoảng 10.000 đồng/bó.

Su su đang phát triển, hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập thường xuyên cho các hộ tham gia mô hình.

Cùng với đó, mô hình trồng ớt địa phương được triển khai tại 4 hộ, trên tổng diện tích 500m², với kinh phí hỗ trợ 10 triệu đồng. Những luống ớt đang ra trái, mở ra kỳ vọng về một nguồn thu nhập bổ sung cho các gia đình. Với mức giá thu hoạch được ghi nhận khoảng 60.000 đồng/kg, loại cây trồng bản địa này có tiềm năng tận dụng diện tích đất sản xuất sẵn có, không đòi hỏi quy mô đầu tư quá lớn.

Chị Alăng Thị Trăng (SN 1993, thôn Axan), trưởng nhóm mô hình trồng ớt, cũng là hội viên thuộc hộ nghèo, cho biết: “Nguồn hỗ trợ của Hội giúp chúng tôi có thêm điều kiện mua giống, phát triển sản xuất. Chị em cùng nhau chăm sóc, chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt. Tôi mong cây ớt cho thu hoạch tốt, có đầu ra ổn định để gia đình có thêm thu nhập”.

Theo thống kê của Hội LHPN xã Hùng Sơn, 3 mô hình sinh kế được hỗ trợ trong năm 2026 có tổng kinh phí 45 triệu đồng, với 17 lượt hộ tham gia. Dù các mô hình đang ở những giai đoạn phát triển khác nhau, kết quả ban đầu cho thấy việc lựa chọn vật nuôi, cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế đã giúp hội viên có thêm tư liệu sản xuất, từng bước hình thành ý thức chủ động phát triển kinh tế gia đình.

Đồng hành để sinh kế bền vững

Để nguồn lực hỗ trợ thực sự phát huy hiệu quả, vai trò của tổ chức Hội cơ sở không dừng lại ở việc lập danh sách, tiếp nhận và trao kinh phí, con giống, cây giống. Quan trọng hơn là quá trình theo dõi, hướng dẫn, động viên và đồng hành cùng hội viên trong suốt quá trình triển khai mô hình.

Bà Nguyễn Thị Lênh, Chủ tịch Hội LHPN xã Hùng Sơn, cho biết Hội luôn rà soát kỹ càng để trao sinh kế đúng đối tượng thụ hưởng và lựa chọn mô hình phù hợp theo điều kiện từng hộ. “Khi được Hội LHPN TP Đà Nẵng hỗ trợ sinh kế cho hội viên phụ nữ địa phương, Hội cơ sở không chỉ dừng lại ở việc trao vốn hay con giống, mà chúng tôi xác định phải đồng hành sát sao cùng chị em trong suốt quá trình triển khai.

Hội phân công cán bộ trực tiếp xuống tận hộ gia đình để hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc cây trồng, đồng thời thành lập các tổ nhóm để các chị em cùng hỗ trợ, nhắc nhở nhau cách quản lý chi tiêu và xoay vòng vốn. Quan trọng nhất là khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, để chị em không trông chờ, ỷ lại mà chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững”, bà Lênh chia sẻ.

Hội LHPN TP Đà Nẵng tổ chức hội thảo tham vấn giải pháp hỗ trợ phụ nữ thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” vươn lên thoát nghèo bền vững.

Từ góc độ thành phố, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục xác định hỗ trợ phụ nữ phát triển sinh kế bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Chương trình tiếp tục hỗ trợ phụ nữ phát triển sinh kế bền vững gắn với chuyển đổi xanh, phát triển tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu; triển khai các mô hình hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, tạo việc làm; hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; từng bước đưa sản phẩm đặc trưng vùng biên vào chuỗi giá trị và các nền tảng thương mại số; góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững”.

Bà Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội LHPN TP Đà Nẵng

Trước đó, giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại Đà Nẵng đã ghi dấu bằng nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Riêng Hội LHPN thành phố phối hợp với Bộ đội Biên phòng đã vận động, hỗ trợ xây dựng 30 mái ấm tình thương, 6 công trình “Xanh - sạch - đẹp - sáng vùng biên”, 6 công trình vệ sinh, trao hơn 7.700 suất quà, trên 1.500 suất học bổng và nhiều phần hỗ trợ thiết thực khác, với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng.

Bước sang giai đoạn 2026 - 2030, chương trình tiếp tục được triển khai tại 6 xã biên giới trên địa bàn thành phố (Hùng Sơn, A Vương, Tây Giang, Đắc Pring, La Dêê và La Êê), với phương châm “Đồng lòng - Sáng tạo - Thực chất - Bền vững - Phát triển”. Trong đó, mục tiêu hỗ trợ ít nhất 12 mái ấm tình thương cho hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo; đồng thời duy trì, nhân rộng các tổ, nhóm sinh kế bền vững, gắn với nhu cầu và lợi thế của từng địa bàn.

Tại Hùng Sơn, bên cạnh các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, chương trình còn hỗ trợ xây mới 2 ngôi nhà cho phụ nữ nghèo với tổng kinh phí 160 triệu đồng và hỗ trợ sửa chữa 2 ngôi nhà với tổng kinh phí 40 triệu đồng. Những hỗ trợ này góp phần giúp phụ nữ khó khăn ổn định chỗ ở, yên tâm lao động, sản xuất và chăm lo gia đình.

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” hỗ trợ xây nhà mới, tiếp sức phụ nữ nghèo ở Hùng Sơn an cư, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Từ những con heo giống ban đầu, những giàn su su đang lớn hay những luống ớt bắt đầu kết trái, hành trình hỗ trợ phụ nữ nghèo ở vùng biên không chỉ được đo bằng số tiền hay số lượng mô hình được trao. Giá trị lớn hơn là niềm tin, động lực và cơ hội để mỗi hội viên tự tin phát huy khả năng, chủ động làm kinh tế, từng bước cải thiện cuộc sống.

Khi sự hỗ trợ của các cấp Hội đi cùng trách nhiệm, sự đồng hành của cơ sở và ý chí vươn lên của chính người thụ hưởng, những sinh kế nhỏ hôm nay có thể trở thành nền tảng cho hành trình giảm nghèo bền vững ngày mai.