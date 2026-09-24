Tuyến đường mới, cơ hội mới

Thêm một tuyến đường, thêm hướng kết nối

Công trình có tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư ngân sách Trung ương, được triển khai trong giai đoạn 2023-2026 do Ban Quản lý Đầu tư xây dựng tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư; Công ty TNHH Xây dựng Hòa Lý và Công ty Cổ phần Xây dựng Trường Giang thi công. UBND xã Bình Lư là đơn vị tiếp nhận, quản lý, khai thác sau bàn giao.

Tuyến đường từ thị trấn Tam Đường cũ (nay thuộc xã Bình Lư) đến đường nối thành phố Lai Châu (cũ) với cao tốc Nội Bài - Lào Cai vừa được hoàn thành.

Được đầu tư đồng bộ các hạng mục phục vụ khai thác, công trình có gần 3km cống tròn D100 thoát nước dọc, 131 hố ga thu nước, 112 vị trí cửa thu nước; hệ thống cống hộp, cống tròn thoát nước ngang, cống thủy lợi HDPE và các hạng mục hoàn trả mương thủy lợi. Cùng với nền, mặt đường, công trình còn có rãnh tam giác, bó vỉa, lát vỉa hè, dải phân cách giữa, hệ thống cọc tiêu, biển báo và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông. Hồ sơ bàn giao ghi nhận 29 biển báo tam giác, 7 biển chữ nhật, 4 biển phụ; 1.548,8m2 vạch sơn, 217 cấu kiện dải mềm giao thông, 451m rãnh gia cố hình thang, 23m kè taluy âm và 33m kè rọ đá. Đối với địa bàn miền núi, hệ thống thoát nước và các công trình bảo vệ nền, mặt đường có ý nghĩa quan trọng trong quá trình khai thác. Việc đầu tư đồng bộ các hạng mục này góp phần nâng cao khả năng vận hành, bảo đảm an toàn giao thông và độ bền công trình.

Ông Trần Viết Điệp - Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng tỉnh khẳng định, công trình đủ điều kiện đưa vào khai thác; hồ sơ hoàn công, hồ sơ quản lý chất lượng được bàn giao đầy đủ cho đơn vị tiếp nhận. Công trình được bảo hành 18 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

Với những người thường xuyên lưu thông trên tuyến, hiệu quả trước mắt là việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn. Anh Nguyễn Hữu Việt (xã Bình Lư) cho biết, tuyến đường hoàn thành tạo thuận lợi rất lớn cho việc đi lại của người dân, các phương tiện trong kết nối với các tuyến giao thông lớn và góp phần bảo đảm an toàn giao thông cho người dân bởi hệ thống cọc tiêu, biển báo rõ ràng và đầy đủ.

Mở đường cho phát triển dịch vụ, du lịch

Bình Lư đang định hướng phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái. Theo kế hoạch, xã sẽ xây dựng và phát triển Làng trải nghiệm văn hóa dân tộc Thái tại bản Nà Khan - Nà Phát giai đoạn 2026-2030 (sau sáp nhập bản, 2 bản gộp thành bản Nà Phát). Mục tiêu là từng bước xây dựng bản trở thành “Làng văn hóa trải nghiệm dân tộc Thái”, gắn với suối Nậm Pe, hệ thống guồng nước truyền thống, nhà sàn, không gian văn hóa cộng đồng, nghề truyền thống và các hoạt động trải nghiệm đời sống của người dân.

Việc xây dựng Làng trải nghiệm sẽ hoàn thành trong năm 2026 và phấn đấu đến năm 2030, Nà Phát trở thành điểm đến du lịch văn hóa, trải nghiệm cộng đồng hấp dẫn của tỉnh Lai Châu và khu vực Tây Bắc. Hiện nay, hình hài của guồng nước đã dần hiện ra, nhìn từ trên cao xuống, guồng nước bám theo dòng suối Nậm Be cong cong, uốn lượn bên những thửa ruộng bậc thang lúa chín vàng, hút mắt khách tham quan du lịch. Không xa nữa đây sẽ trở thành “miền ký ức văn hóa Thái” và là một trong những biểu tượng du lịch cộng đồng tiêu biểu của Lai Châu trong tương lai.

Tuyến đường hoàn thành mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho tỉnh Lai Châu, đặc biệt là du lịch xã Bình Lư.

Đồng chí Lò Văn Lâm - Bí thư Chi bộ bản Nà Phát vui mừng cho biết: Tuyến đường được đầu tư đã mở ra nhiều cơ hội phát triển du lịch mới cho xã Bình Lư, cho bản. Bà con đang tích cực phối hợp với doanh nghiệp đóng góp sức người, sức của để sớm hoàn thành các hạng mục đầu tư phát triển du lịch.

Làng trải nghiệm phấn đấu thu hút từ 8.000-10.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm và lưu trú trong năm. Song song với đó, hàng hóa địa phương có thêm cơ hội tiếp cận thị trường; các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đặc trưng có thể gắn với hoạt động trải nghiệm; người dân có thêm điều kiện tham gia các dịch vụ phục vụ khách như: phát triển homestay; dịch vụ ăn uống, bán hàng lưu niệm, trưng bày sản phẩm địa phương, biểu diễn văn hóa, văn nghệ dân gian; đồng thời hình thành các hoạt động trải nghiệm gắn với đời sống, sản xuất và văn hóa của người Thái. Xã dự kiến trồng hoa ban trắng, hoa gạo, cỏ lau, tre, trúc, địa lan và các loài cây, hoa đặc trưng Tây Bắc; hình thành không gian như: “Con đường hoa ban”, “Bến lau ký ức”, “Vườn hương thảo dược”, “Mùa vàng bên suối”… để du khách chiêm ngưỡng và check-in, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ khi đến nơi đây.

Tuyến đường đã hoàn thành, hướng kết nối mới được mở ra. Nhiệm vụ tiếp theo của cấp ủy, chính quyền và nhân dân Bình Lư là biến lợi thế giao thông thành động lực phát triển, để những giá trị văn hóa, cảnh quan và sản vật của địa phương có thêm cơ hội đến gần du khách, mở rộng thị trường và tạo sinh kế bền vững, đó chính là mục tiêu, cũng là đích đến cuối cùng của chủ trương đầu tư tuyến đường này của tỉnh.