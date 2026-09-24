Bí thư Trần Lưu Quang: TP.HCM không cấm xe xăng, ưu tiên giao thông công cộng

Chiều 24/9, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM, đơn vị bầu cử số 6, tiếp xúc gần 1.350 cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, cử tri phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện Luật Phát triển đô thị, giao thông, nhà ở, đất đai và những nội dung ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 24/9.

TP.HCM không cấm xe xăng

Cử tri Phan Thị Ngọc Hương, phường Diên Hồng, phản ánh tình trạng ùn tắc giao thông có dấu hiệu tái diễn và lan rộng từ các cửa ngõ vào những tuyến đường huyết mạch trong nội thành.

Cử tri đề nghị lãnh đạo thành phố khảo sát, nghiên cứu và có giải pháp hiệu quả để xử lý tình trạng ùn tắc.

Bên cạnh đó, cử tri cũng quan tâm lộ trình chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, nhất là tác động đến người lao động tự do và người có thu nhập thấp.

Trả lời vấn đề này, Bí thư Trần Lưu Quang khẳng định TP.HCM không cấm xe xăng. Thành phố đang tính toán, áp dụng các công cụ tài chính và cơ chế kinh tế phù hợp để định hướng người dân chuyển đổi phương tiện.

Theo ông, có thể áp dụng hình thức xe xăng đi vào một số khu vực phải trả phí, đồng thời có chính sách hỗ trợ của Nhà nước để khuyến khích người dân đổi từ xe xăng sang xe điện.

Về tình trạng ùn tắc, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được giao cho TP.HCM.

Cử tri phản ánh tại buổi tiếp xúc.

Theo Bí thư Thành ủy, để giải quyết bài toán này, thành phố đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó ưu tiên phát triển giao thông công cộng, thay phương tiện cá nhân.

Bí thư Thành ủy cho biết vừa qua TP.HCM chi hơn 2.000 tỷ đồng để miễn phí xe buýt trong một năm. Theo số liệu ông cung cấp, lượng hành khách đi xe buýt tăng 49% so với cùng kỳ.

Cùng với xe buýt, TP.HCM đang phát triển hệ thống đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 570km nhằm kết nối nhiều khu vực trong thành phố.

Đối với xe buýt, thành phố cũng tính toán lại tuyến và lưu lượng, đồng thời cải thiện hạ tầng, chất lượng phục vụ và hệ thống nhà chờ, qua đó hướng đến thay đổi thói quen sử dụng phương tiện của người dân.

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, việc phát triển giao thông công cộng được đặt trong tổng thể các giải pháp nhằm giảm áp lực giao thông đô thị, cùng với các chính sách kinh tế để từng bước định hướng người dân chuyển đổi phương tiện.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trả lời các phản ánh của cử tri.

Luật Phát triển đô thị tạo cơ chế mới cho TP.HCM

Nói về Luật Phát triển đô thị, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết, đây là cơ chế mạnh nhất từ trước tới nay TP.HCM từng có. Điểm đặc biệt là ban đầu luật được xây dựng theo hướng dành riêng cho TP.HCM, một đô thị đặc biệt. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, khi nhận thấy các đô thị khác cũng cần hành lang pháp lý để phát triển, phạm vi áp dụng của luật đã được mở rộng.

Trong luật này, có khoảng 80% nội dung dành cho những đô thị đặc biệt như TP.HCM, còn khoảng 20% là những nội dung mà các đô thị, địa phương khác cũng có thể áp dụng. Khi một địa phương đạt tiêu chí đô thị đặc biệt thì có thể áp dụng toàn bộ luật.

Một điểm đáng chú ý khác là luật không đặt toàn bộ việc cụ thể hóa chính sách vào các nghị định, thông tư của Chính phủ và các bộ, ngành mà trao thêm thẩm quyền cho HĐND, UBND và Chủ tịch UBND TP.HCM ban hành các quy định hướng dẫn cụ thể để tổ chức thực hiện.

Theo Bí thư Thành ủy, trong hai ngày đầu tuần, HĐND TP.HCM đã thông qua khoảng 21 nghị quyết, cơ bản liên quan đến quản lý và phát triển đô thị. Luật có khoảng 240 nội dung cần được cụ thể hóa bằng 105 văn bản.

Luật Phát triển đô thị tạo cơ chế mạnh mẽ nhất cho TP.HCM từ trước tới nay.

Do yêu cầu về thời gian, trước mắt thành phố đã thông qua khoảng 21 nghị quyết. Các nội dung còn lại sẽ tiếp tục được thực hiện trong tháng 10, phấn đấu đến cuối năm hoàn thành đủ 105 văn bản để cụ thể hóa 240 nội dung của luật.

Tinh thần chung là phải "rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ kết quả", đồng thời xác định rõ trách nhiệm nếu công việc không được thực hiện.

Đặc biệt, luật có quy định cho phép TP.HCM ban hành các cơ chế thí điểm trong thời hạn 5 năm đối với những vấn đề pháp luật chưa quy định.

Theo ông Quang, đây là điều rất đáng quý, là cơ sở để giải quyết rất nhiều tồn tại cũ và tạo ra những cơ chế mới cho sự phát triển.

Về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, Bí thư Thành ủy cho biết ông chia sẻ với khó khăn của các xã, phường khi khối lượng công việc lớn nhưng nhân sự có hạn, trong đó có những cán bộ phải tiếp cận những lĩnh vực hoàn toàn mới.

Theo ông, các địa phương cần chủ động thay đổi cách tiếp cận, đào tạo lại đội ngũ và tự điều chỉnh trong nội bộ. Thành phố sẽ rà soát, tính toán lại chế độ phụ cấp và nhân sự để phù hợp với yêu cầu công việc.