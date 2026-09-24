Pa Tần nghiệm thu bò giống và chuồng trại tại bản Trung Chải
Sáng 24/9, Tổ nghiệm thu dự án hỗ trợ sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 được chuyển nguồn sang năm 2026 xã Pa Tần tổ chức nghiệm thu bò giống và chuồng trại tại bản Trung Chải.
Tổ nghiệm thu đã kiểm tra, đánh giá chất lượng 60 con bò giống và thực hiện bàn giao cho 30 hộ dân trên địa bàn bản Trung Chải. Cùng với đó, các thành viên tiến hành kiểm tra chuồng trại, điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng nhằm bảo đảm các hộ có đủ điều kiện tiếp nhận và phát triển đàn bò theo yêu cầu của dự án.
Dự án được triển khai từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 được chuyển nguồn sang năm 2026. Hoạt động hỗ trợ bò giống góp phần tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và thúc đẩy thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/kinh-te/pa-tan-nghiem-thu-bo-giong-va-chuong-trai-tai-ban-trung-chai-944473