Pa Tần nghiệm thu bò giống và chuồng trại tại bản Trung Chải

Tổ nghiệm thu đã kiểm tra, đánh giá chất lượng 60 con bò giống và thực hiện bàn giao cho 30 hộ dân trên địa bàn bản Trung Chải. Cùng với đó, các thành viên tiến hành kiểm tra chuồng trại, điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng nhằm bảo đảm các hộ có đủ điều kiện tiếp nhận và phát triển đàn bò theo yêu cầu của dự án.

Tổ nghiệm thu kiểm tra, đánh giá chất lượng bò giống.

... kiểm tra các điều kiện về chuồng trại chăn nuôi.

Dự án được triển khai từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 được chuyển nguồn sang năm 2026. Hoạt động hỗ trợ bò giống góp phần tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và thúc đẩy thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.