Lạng Sơn phê bình nhiều xã, phường chậm giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Doanh nghiệp dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng vừa cho biết, đến giữa tháng 9/2026, các xã, phường có dự án đi qua đã bàn giao 603/608 ha mặt bằng, đạt 99,2%. Tuy nhiên, phần diện tích còn lại đang nằm tại nhiều vị trí có tính chất quan trọng đối với việc hoàn thiện đồng bộ dự án.

Trên toàn tuyến, hiện còn 9 hộ chưa di chuyển; cùng với đó là 53 vị trí chưa bàn giao mặt bằng, gồm đường gom, đường hoàn trả, nút giao IC04, một số vị trí hạ tầng kỹ thuật và khu vực trạm dừng nghỉ.

Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng đã thông xe kỹ thuật nhưng đang gặp khó khăn về mặt bằng thi công đường gom và nút giao. Ảnh: T. Đảng

Về thi công xây lắp, dự án được triển khai với 5 gói thầu. Đến giữa tháng 9, các nhà thầu đã thực hiện khoảng 6,67/8,5 nghìn tỷ đồng, tương đương 78% giá trị hợp đồng. Phần khối lượng còn lại tập trung chủ yếu tại các gói thầu EC01, EC04, nút giao IC04, hệ thống giao thông thông minh và các hạng mục phụ trợ.

Theo hợp đồng giữa doanh nghiệp dự án và UBND tỉnh, dự án phải hoàn thành xây lắp, đưa vào khai thác trong tháng 12/2026.

Các điểm còn vướng mặt bằng được doanh nghiệp dự án chỉ ra, chủ yếu liên quan đến việc thu hồi đất phục vụ đường gom, nút giao IC04 và một số công trình phụ trợ. Các địa phương đề xuất tăng cường phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để trích đo từng thửa đất; đẩy nhanh xây dựng khu tái định cư; xem xét thay đổi vị trí bố trí quỹ đất tái định cư phù hợp để sớm giao đất cho người dân; đồng thời khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường chính thức.

Trước 31/10 phải hoàn thành toàn bộ mặt bằng

Trong quá trình hoàn thiện dự án, doanh nghiệp dự án cũng kiến nghị tỉnh tháo gỡ các vấn đề về nguồn vật liệu xây dựng, trong đó, đẩy nhanh thủ tục nâng công suất các mỏ đá phục vụ công trình và bổ sung một vị trí đổ thải.

Trước tình trạng một số phần việc giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng yêu cầu, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học vừa phê bình các đơn vị có liên quan, trong đó có các xã, phường có dự án đi qua còn vướng mặt bằng chưa thực hiện nghiêm túc kết luận chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, nhất là đối với các vị trí thi công còn vướng, trong đó có đường gom, nút giao IC04 và trạm dừng nghỉ.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu 7 xã, phường có dự án đi qua là Đông Kinh, Kỳ Lừa, Đồng Đăng, Chi Lăng, Nhân Lý, Hoàng Văn Thụ, Na Sầm… rà soát từng trường hợp còn tồn tại, xử lý dứt điểm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao toàn bộ diện tích mặt bằng còn lại cho doanh nghiệp dự án trước ngày 31/10/2026. Riêng công tác trích đo, các địa phương phải rà soát từng trường hợp và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 1/10.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu trước 31/10 phải hoàn thành toàn bộ mặt bằng để dự án thi công, thông xe tháng 12/2026.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh được yêu cầu tiếp tục đôn đốc nhà đầu tư, nhà thầu tăng tốc thi công, tổ chức nghiệm thu theo quy định để giải ngân nguồn vốn. Các sở, ngành đồng thời phải xử lý theo thẩm quyền những kiến nghị về vật liệu xây dựng, bảo đảm nguồn cung cho công trình cho đến khi hoàn thành xây lắp.

Dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng dài khoảng 59,87km, tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng, được triển khai theo hình thức BOT. Dự án khởi công ngày 21/4/2024 và đã thông tuyến kỹ thuật vào tháng 12/2025. Tuyến được xác định là một mắt xích quan trọng kết nối khu vực cửa khẩu Hữu Nghị với mạng lưới cao tốc phía Bắc và các cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam.