Giao thông cả nước sẽ được điều hành trên một nền dữ liệu thống nhất

Sáng 24/9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương để rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐU của Đảng ủy Chính phủ về triển khai Đề án xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo dự thảo, việc triển khai được tổ chức thống nhất trên phạm vi cả nước, đồng thời phân định rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương. Một trong những nội dung được đặt ra là tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến đầu tư, nguồn lực, dữ liệu và công nghệ.

Hệ thống được tổ chức theo hướng điều phối tập trung, phân cấp thực hiện. Trung tâm cấp 1 đặt tại Cục Cảnh sát giao thông thuộc Bộ Công an, trong khi các trung tâm cấp 2 được tổ chức tại phòng Cảnh sát giao thông Công an các tỉnh, thành phố.

Bộ Công an sẽ là đầu mối xây dựng kiến trúc tổng thể, tiêu chuẩn kỹ thuật và nền tảng dùng chung. Các địa phương tổ chức vận hành theo phân cấp. Hệ thống cũng được thiết kế để kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, đồng thời bảo đảm yêu cầu về an ninh mạng, an toàn và chủ quyền dữ liệu.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: VGP).

Đáng chú ý, Bộ Công an cho biết dự thảo Nghị quyết chủ yếu cụ thể hóa cách thức tổ chức thực hiện, trách nhiệm, cơ chế phối hợp và lộ trình kiểm tra tiến độ, không đặt ra cơ chế hay nhiệm vụ mới ngoài các nội dung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc phân công đầu mối cũng được thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền hiện có, không làm phát sinh biên chế hoặc tầng, nấc hành chính mới.

Về đầu tư, quá trình thực hiện Đề án sẽ được kiểm soát theo vòng đời dự án, hạn chế đầu tư dàn trải, trùng lặp. Hệ thống sẽ kế thừa, chuẩn hóa và khai thác tối đa hạ tầng dữ liệu đã được đầu tư, đồng thời quản lý chi phí theo vòng đời và ưu tiên các dự án trọng điểm.

Hiệu quả đầu tư được xem xét trên tổng thể lợi ích kinh tế, xã hội, trong đó có mục tiêu giảm tai nạn giao thông, giảm chi phí vận tải và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng giao thông.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu cốt lõi của Đề án là hình thành cơ sở dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, đồng bộ, thống nhất, kết nối và dùng chung giữa các cơ quan, địa phương.

Theo Phó Thủ tướng, đây là dự án quan trọng do Bộ Công an chủ trì nhưng cần sự tham gia của các bộ, ngành và địa phương.

Cùng với dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành giao thông, hệ thống camera an ninh và camera thông minh còn có vai trò trong bảo đảm an ninh, trật tự, do đó yêu cầu bảo vệ dữ liệu phải được đặc biệt chú trọng.

Đề án xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 456/QĐ-TTg ngày 20/3/2026.

Theo mục tiêu của Đề án, Trung tâm dữ liệu được xây dựng theo mô hình thống nhất trên phạm vi toàn quốc, vận hành trên nền tảng dữ liệu dùng chung và từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ phân tích, dự báo, điều hành giao thông.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Công an và các cơ quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo trên cơ sở các ý kiến đã thống nhất, không phát sinh thêm quy trình, thủ tục không cần thiết. Quá trình triển khai phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật đối với từng dự án đầu tư, bảo đảm yêu cầu về khoa học, công nghệ, chất lượng, an toàn, hiệu quả, phòng chống tham nhũng, lãng phí và sử dụng hiệu quả nguồn lực.