Kiev rung chuyển bởi tên lửa, ông Zelensky gửi thông điệp khẩn tới Mỹ

Tổng thống Volodymyr Zelensky gặp các nghị sĩ Mỹ ở New York ngày 24/9/2026. Ảnh: Zelensky/X

Theo Kyiv Post, cuộc tập kích xảy ra rạng sáng 24/9, khi ông Zelensky đang thảo luận với các thành viên Hạ viện Mỹ về các biện pháp trừng phạt Nga và nhu cầu tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine.

“Những người đang ngủ đã chứng kiến bầu trời sáng lên bởi những tia chớp từ các vụ nổ”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội, đồng thời cho rằng Nga sẽ không chấm dứt cuộc xung đột nếu không chịu sức ép.

Theo thông tin được ông Zelensky đưa ra, cuộc tập kích nhằm vào Kiev và làm hư hại một số công trình dân cư, một bệnh viện phụ sản, cơ sở năng lượng và các cơ sở hậu cần.

Reuters sau đó dẫn lời Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết số người thiệt mạng là 2 và có 3 người bị thương.

Trước đó, trong đêm 23/9, lực lượng Ukraine đã phát cảnh báo về nguy cơ tên lửa đạn đạo từ các khu vực Kursk, Voronezh và Rostov của Nga. Sau 1 giờ sáng 24/9, nhiều tiếng nổ được ghi nhận tại Kiev; cảnh báo tên lửa tiếp tục được phát đi sau đó.

Kiev muốn Mỹ cung cấp thêm tên lửa đánh chặn

Cuộc tập kích diễn ra đúng lúc ông Zelensky gặp các nghị sĩ Mỹ Brian Fitzpatrick, Michael Quigley, Marcy Kaptur, Jared Golden, Joe Wilson và Gregory Meeks tại New York.

Theo Văn phòng Tổng thống Ukraine, hai bên thảo luận về dự luật trừng phạt do Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thúc đẩy, các biện pháp gây sức ép mới với Nga và nhu cầu tăng cường khả năng phòng thủ trước tên lửa đạn đạo.

Ông Zelensky cho rằng Washington hiện có cơ hội đưa ra phản ứng mạnh hơn.

“Chúng tôi cần tên lửa đánh chặn đạn đạo để bảo vệ tính mạng”, ông nói, đồng thời kêu gọi áp đặt trừng phạt đối với Nga và những bên giúp Moskva tạo nguồn thu để duy trì hoạt động quân sự.

Hãng tin Reuters ngày 22/9 dẫn các nguồn Ukraine cho biết việc Nga sử dụng UAV Shahed phiên bản động cơ phản lực đang gây thêm sức ép cho mạng lưới phòng không Ukraine, đặc biệt quanh Kiev. Các UAV loại này có tốc độ và độ cao hoạt động lớn hơn những phiên bản cánh quạt, khiến việc đánh chặn bằng các hệ thống phòng không cơ động khó khăn hơn.

Tuyên bố từ Moskva

Trong khi Kiev tập trung vào thiệt hại đối với dân thường và cơ sở hạ tầng, lập trường được Bộ Quốc phòng Nga đưa ra trong những tuyên bố gần đây nhấn mạnh các mục tiêu quân sự, công nghiệp quốc phòng và hậu cần.

Ngày 23/9, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tập kích quy mô lớn bằng UAV nhằm vào các cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng, cơ sở nhiên liệu - năng lượng, trung tâm hậu cần và các phương tiện hàng hải hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine.

Theo tuyên bố của Moskva được TASS dẫn lại, các mục tiêu tại Kiev gồm một cơ sở công nghiệp mà Nga cho là liên quan đến sản xuất linh kiện UAV và một kho chứa vật tư phục vụ việc chế tạo UAV. Nga cũng nói đã tập kích các cơ sở hậu cần tại Odessa.

Moskva mô tả các đợt tập kích trong khu vực Kiev chủ yếu dưới góc độ hoạt động nhằm vào cơ sở quân sự, công nghiệp quốc phòng và hậu cần, trong khi phía Ukraine nhấn mạnh những thiệt hại đối với khu dân cư và cơ sở dân sự.

Các cuộc tấn công hai chiều gia tăng

Đợt tập kích mới nhất diễn ra sau nhiều ngày các cuộc tấn công đường không giữa Nga và Ukraine gia tăng.

Ngày 23/9, Kiev hứng chịu nhiều đợt tập kích bằng UAV, khiến 2 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương theo thông tin từ chính quyền Ukraine. Các cơ sở đường sắt, nhà dân và một khu chợ lịch sử bị ảnh hưởng.

Một ngày trước đó, UAV động cơ phản lực của Nga cũng được Ukraine cho biết đã tấn công Kiev, khiến ít nhất 8 người bị thương.

Trong chiều ngược lại, Ukraine cũng tăng cường các cuộc tập kích tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga.

Reuters đưa tin ngày 20/9 rằng một cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn của Ukraine nhằm vào khu vực Moskva đã gây thiệt hại cho một nhà máy lọc dầu và một khu dân cư; giới chức Nga cho biết có người thiệt mạng. Moskva cáo buộc các cuộc tấn công nhằm gây gián đoạn cơ sở hạ tầng và hoạt động trong thời điểm Nga tổ chức bầu cử quốc hội.

AP cũng ghi nhận các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào các cơ sở dầu khí của Nga trong những ngày trước khi ông Zelensky tới New York, trong khi Nga tiếp tục sử dụng tên lửa và UAV nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine.

Trước đó, ngày 21/9, Moskva tuyên bố sẽ tăng cường các cuộc tập kích chính xác nhằm vào những mục tiêu quân sự tại Kiev sau một đợt tấn công lớn bằng UAV của Ukraine nhằm vào khu vực Moskva.

Như vậy, cuộc tập kích Kiev rạng sáng 24/9 diễn ra trong bối cảnh cả Nga và Ukraine đều đang mở rộng các hoạt động tấn công tầm xa, với cơ sở năng lượng, hậu cần, công nghiệp quốc phòng và hạ tầng giao thông ngày càng trở thành những mục tiêu quan trọng.

Bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc

Các cuộc tập kích cũng diễn ra trong lúc ông Zelensky tham dự khóa họp Đại hội đồng LHQ tại New York và tìm kiếm thêm sự hỗ trợ của Mỹ cho hệ thống phòng không Ukraine.

Trước chuyến đi, ông Zelensky đã thúc đẩy ý tưởng về một thỏa thuận hạn chế các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng. Reuters cho biết Kiev và Moskva vẫn tiếp tục các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng, trong khi những nỗ lực ngoại giao nhằm giảm leo thang chưa tạo ra một thỏa thuận ổn định.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu của Kiev về tên lửa đánh chặn đạn đạo không chỉ liên quan đến vụ tập kích rạng sáng 24/9 mà còn phản ánh bài toán phòng không ngày càng phức tạp của Ukraine khi phải đối phó đồng thời với UAV, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.