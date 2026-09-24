Phường Hòa Khánh hỗ trợ tháo dỡ công trình phục vụ thi công đường Lê Trọng Tấn

Lực lượng phường Hòa Khánh hỗ trợ thi công, bàn giao mặt bằng. Ảnh: QUANG THẮNG

Theo đó, tại tổ dân phố Đà Sơn 2, các hộ dân thuộc diện giải tỏa đã bàn giao mặt bằng để triển khai dự án. Trên phần diện tích được bàn giao, lực lượng chức năng huy động nhân lực, phương tiện tháo dỡ các công trình, vật liệu gắn liền với đất, tạo điều kiện để đơn vị thi công tiếp tục thực hiện các hạng mục. Có 7 trường hợp được tháo dỡ, với diện tích tháo dỡ, bàn giao mặt bằng khoảng 100 - 120m2/hộ.

Cùng với hoạt động hỗ trợ thi công, chính quyền địa phương tiếp tục gặp gỡ, tuyên truyền, vận động các hộ dân còn lại chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ và sớm bàn giao mặt bằng.

Tổ chuyên trách địa phương giám sát việc thi công. Ảnh: QUANG THẮNG

Dự án tuyến đường Lê Trọng Tấn, đoạn từ Khu tái định cư Phước Lý 6 đến đường Hoàng Văn Thái, có tổng mức đầu tư hơn 110 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2026.

Dự án có 91 hồ sơ thuộc diện giải tỏa. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đạt 83,54% diện tích; 61 hồ sơ đã hoàn thành bàn giao, còn 30 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng.