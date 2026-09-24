Khởi công khu tái định cư đầu tiên phục vụ dự án trọng điểm kết nối vùng Đồng Tháp Mười

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án Khu dân cư - Tái định cư phường Kiến Tường, dự án thành phần thuộc Dự án đường Tân An - Bình Hiệp. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Đây là khu tái định cư đầu tiên được khởi công trong 4 khu tái định cư phục vụ Dự án đường Tân An - Bình Hiệp, góp phần tạo điều kiện bố trí chỗ ở cho người dân bị ảnh hưởng và đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng dự án.

Theo Chủ tịch UBND phường Kiến Tường La Văn Dân, khu dân cư - tái định cư phường Kiến Tường có tổng diện tích quy hoạch khoảng 15,6 ha, phía Tây giáp đường Nguyễn Thành A hiện hữu, phía Đông giáp đường Thiên Hộ Dương, phía Nam giáp kênh Quảng Cụt và phía Bắc giáp đất nông nghiệp của các hộ dân.

Dự án do UBND phường Kiến Tường làm chủ đầu tư, triển khai theo từng giai đoạn; trong đó giai đoạn 1 có diện tích 5,31 ha, tổng mức đầu tư là 209 tỷ đồng. Công trình đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng gồm san nền, giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc và cây xanh.

Ông La Văn Dân cho biết, khu dân cư - tái định cư được đầu tư nhằm bố trí tái định cư cho 61 hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án đường Tân An - Bình Hiệp và các dự án khác trên địa bàn. Đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo diện mạo mới cho khu vực, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân phường Kiến Tường và các địa bàn lân cận.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trương Thanh Liêm nhấn mạnh, đường Tân An - Bình Hiệp là trục giao thông có ý nghĩa chiến lược, kết nối vùng Đồng Tháp Mười với trung tâm tỉnh, mở ra không gian phát triển mới cho Kiến Tường, Mộc Hóa và các địa phương dọc tuyến. Ông khẳng định: “Muốn làm đường, trước hết phải lo chỗ ở cho dân. Vì vậy, khu tái định cư phải đi trước một bước”. Việc khởi công Dự án Khu dân cư - Tái định cư phường Kiến Tường cụ thể hóa cam kết của tỉnh rằng người dân nhường đất cho công trình chung phải có nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Theo ông Trương Thanh Liêm, thời gian qua, phường Kiến Tường đã khẩn trương hoàn thành kiểm đếm, xác định giá đất, công khai phương án bồi thường và đang đối thoại với các hộ còn ý kiến. Trên toàn tuyến, phần lớn các xã, phường đã hoàn thành kiểm đếm và thông qua giá đất cụ thể; một số địa phương đã bắt đầu chi trả cho người dân. Lãnh đạo tỉnh ghi nhận sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các địa phương, các sở, ngành và sự chia sẻ, đồng thuận của người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, UBND tỉnh vừa phát động phong trào thi đua “Thần tốc 60 ngày đêm” thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường Tân An - Bình Hiệp. Lễ khởi công hôm nay diễn ra đúng trong những ngày đầu của đợt thi đua và được kỳ vọng là kết quả cụ thể, là lời hiệu triệu đầu tiên của 60 ngày đêm.

Tỉnh đặt mục tiêu trong 60 ngày đêm phải cơ bản hoàn thành bồi thường trong tháng 10/2026, bàn giao mặt bằng tuyến chính vào đầu tháng 11/2026, để giữ vững mục tiêu khởi công tuyến chính ngay trong tháng 11/2026. Theo ông Trương Thanh Liêm, 60 ngày đêm không dài; mỗi ngày chậm ở một hộ, một thửa đất, một hồ sơ đều có thể làm chậm cả tuyến đường 62,7 km.

Lãnh đạo phường Kiến Tường khen thưởng các hộ dân có nhiều đóng góp, đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đường Tân An - Bình Hiệp. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu UBND phường Kiến Tường khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong tháng 9/2026; tổ chức chi trả ngay từ đầu tháng 10/2026 và bàn giao mặt bằng khu tái định cư trong tháng 10/2026. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải trực tiếp đối thoại với từng hộ còn chưa đồng thuận, lắng nghe, giải thích đến nơi đến chốn, giải quyết dứt điểm những kiến nghị chính đáng; không để phát sinh khiếu kiện, điểm nóng.

Đối với chủ đầu tư và các nhà thầu, ông Trương Thanh Liêm yêu cầu tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thi công cuốn chiếu ngay trên phần mặt bằng đã có, tổ chức “3 ca, 4 kíp” khi cần thiết. Hạ tầng khu tái định cư, từ đường nội bộ, điện, nước đến thoát nước, phải được đầu tư đồng bộ, đạt chất lượng để người dân có thể về ở ngay khi nhận nền. Đồng thời, tuyệt đối bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường và không để ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung quanh.

Các sở, ngành liên quan phải thường xuyên có mặt tại cơ sở, hướng dẫn, giải quyết ngay các vướng mắc về thủ tục, giá đất, nguồn vốn; không để hồ sơ nằm chờ. Đồng thời, đôn đốc các xã, phường còn lại trên tuyến bám sát tiến độ, nhất là hoàn thành kiểm đếm tại Tân Tây, Thạnh Hóa và thủ tục khu tái định cư Tân Tây để kịp khởi công.

Dự án đường Tân An - Bình Hiệp có chiều dài 62,7 km, tổng mức đầu tư 9.318 tỷ đồng, gồm 6 dự án thành phần, được HĐND tỉnh Tây Ninh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 12/2/2026. Theo chủ trương đầu tư, dự án gồm 4 khu dân cư - tái định cư tại phường Kiến Tường và các xã Tân Tây, Mộc Hóa, Thạnh Hóa; dự án giải phóng mặt bằng tuyến chính và các tuyến kết nối; dự án đầu tư xây dựng tuyến chính và các tuyến kết nối. Trong đó, khu tái định cư phường Kiến Tường là công trình đầu tiên được khởi công, tạo tiền đề để tiếp tục triển khai các khu tái định cư còn lại và công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến.

Dự án đường Tân An - Bình Hiệp được xác định là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong kết nối trung tâm tỉnh với khu vực Đồng Tháp Mười và Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, qua đó mở ra không gian phát triển mới cho Kiến Tường, Mộc Hóa và các địa phương dọc tuyến. Công trình đồng thời góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tạo động lực phát triển đô thị, thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội và tăng cường kết nối khu vực biên giới. Việc đẩy nhanh xây dựng các khu tái định cư và hoàn thành giải phóng mặt bằng là điều kiện quan trọng để bảo đảm mục tiêu khởi công tuyến chính trong tháng 11/2026.