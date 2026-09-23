8 đội vào tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026

Tại bảng B, với 2 trận hòa và một chiến thắng (5 điểm), U23 Trung Quốc giành quyền đi tiếp dưới tư cách đội đầu bảng. Đại diện Đông Á sẽ chạm trán U23 Thái Lan, đội nhì bảng A vào ngày 26/9. Ảnh: Xinhua.

Hôm 23/9, chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp U23 Iran với tỷ số 4-1 giúp U23 CHDCND Triều Tiên giành vé đi tiếp dưới tư cách đội nhì bảng B. Đối thủ tiếp theo của tập thể này tại tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026 sẽ là U23 Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Tại bảng C, bất chấp việc để thua U23 Uzbekistan với tỷ số 0-2 ở lượt trận cuối diễn ra vào ngày 22/9, U23 Việt Nam vẫn giành quyền đi tiếp với ngôi nhì bảng với 4 điểm. Thầy trò ông Đinh Hồng Vinh sẽ chạm trán U23 Hàn Quốc vào ngày 25/9. Ảnh: Minh Chiến.

Trận thắng dễ U23 Việt Nam với tỷ số 2-0 ở lượt trận cuối bảng C giúp U23 Uzbekistan giành vé vào vòng tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026 với ngôi nhất bảng (9 điểm sau 3 trận toàn thắng). U23 Uzbekistan sẽ chạm trán U23 Saudi Arabia vào ngày 25/9. Ảnh: Minh Chiến.

Ở bảng D môn bóng đá nam ASIAD 2026, trong bối cảnh chỉ có 3 đội tham dự, U23 Hàn Quốc không gặp nhiều khó khăn để giành ngôi đầu bảng với hai trận toàn thắng khi chạm trán hai đại diện Tây Á là U23 Arab Saudi và U23 Qatar. U23 Hàn Quốc sẽ chạm trán U23 Việt Nam vào ngày 25/9. Ảnh: Reuters.

Bất chấp việc để thua U23 Hàn Quốc ở lượt trận cuối bảng D, U23 Saudi Arabia vẫn giành vé đi tiếp tại môn bóng đá nam ASIAD 2026 với ngôi nhì bảng, nhờ việc đánh bại U23 Qatar với tỷ số 2-0. Đối thủ của tập thể này ở vòng tứ kết sẽ là U23 Uzbekistan. Ảnh: Reuters.

Trận đấu muộn tại bảng A môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra vào tối 23/9 mang tính chất phân định ngôi đầu bảng khi cả U23 Thái Lan và U23 Nhật Bản đều giành vé đi tiếp sớm một vòng đấu. Việc để thua "Samurai xanh" 0-3 khiến đại diện Đông Nam Á chấp nhận ngôi nhì bảng và sẽ chạm trán Trung Quốc vào ngày 26/9 tới. Ảnh: Reuters.

Dù mang đến ASIAD 2026 với thành phần là nhiều cầu thủ trẻ, U23 Nhật Bản vẫn không gặp nhiều khó khăn để giành ngôi nhất bảng A với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng. Đối thủ tiếp theo của tập thể này sẽ là U23 CHDCND Triều Tiên, diễn ra vào ngày 26/9. Ảnh: Changsuek.