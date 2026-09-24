Căn nhà 300 tấn trên đường kết nối sân bay Long Thành được 'thần đèn' di dời thế nào?

Ngày 24/9, ông Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND xã Xuân Phú, TP Đồng Nai cho biết, địa phương đã hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ thi công dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT773 qua địa bàn, sớm hơn yêu cầu thành phố đặt ra.

Toàn cảnh khu vực ngôi nhà phải di dời để nhường đất làm đường ĐT773.

Theo ông Linh, đoạn ĐT773 qua xã Xuân Phú có khoảng 22ha đất phải thực hiện giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến 154 hộ dân. Thành phố yêu cầu đến 30/9 phải hoàn thành tối thiểu 90% mặt bằng, tuy nhiên đến ngày 9/9, địa phương đã hoàn tất việc vận động, thực hiện các thủ tục và bàn giao đủ mặt bằng cho dự án.

Để đạt được kết quả này, xã Xuân Phú triển khai công tác giải phóng mặt bằng theo hướng vừa thực hiện đồng loạt các phần việc, vừa tập trung tháo gỡ từng trường hợp cụ thể. Đối với bà con còn nhiều thắc mắc, Chủ tịch UBND xã sẽ trực tiếp xuống hiện trường, gặp gỡ, trao đổi với người dân, tìm hướng xử lý phù hợp. Những trường hợp khó được rà soát riêng, xác định nguyên nhân vướng mắc rồi phối hợp với cơ quan chuyên môn giải quyết, đảm bảo quyền lợi của người dân.

Cũng theo ông Linh, đối với dự án này tại địa phương có 27 hộ chưa được bố trí tái định cư. Nguyên nhân là địa phương chưa có khu tái định cư nên UBND xã đang kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét bố trí tái định cư tại khu vực Xuân Lộc để bảo đảm nơi ở ổn định, giúp bà con an cư sau khi giao đất làm đường.

Công tác GPMB đường ĐT773 qua địa bàn xã Xuân Phú đã hoàn tất.

Đặc biệt, trong quá trình giải phóng mặt bằng, một hộ dân tại xã Xuân Phú đã lựa chọn phương án thuê đơn vị chuyên nghiệp nâng và di dời nguyên khối căn nhà thay vì tháo dỡ để bàn giao mặt bằng thi công.

Theo ghi nhận của PV, căn nhà được di dời là nhà mái Thái rộng khoảng 180m², có trọng lượng khoảng 300 tấn. Đến thời điểm ghi nhận, công trình đã được dịch chuyển được phần nhiều và sắp hoàn thành. Để di dời nhà, đơn vị thi công đã sử dụng hệ thống con lăn, ván gỗ, kích thủy lực và các thiết bị chuyên dụng. Mỗi lần căn nhà được dịch chuyển một đoạn ngắn, công nhân lại dừng để kiểm tra độ cân bằng, vị trí chịu lực và tình trạng kết cấu trước khi tiếp tục.

Những bức tường, mái ngói, hệ thống cửa và phần khung công trình được giữ gần như nguyên trạng. Các dây xích được kết nối với hệ thống kích thủy lực để tạo lực kéo, từng bước đưa căn nhà ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng. Để thực hiện việc này, các kỹ sư phải khảo sát toàn bộ kết cấu, xác định trọng lượng, nền móng và những vị trí chịu lực của căn nhà. Phương án bố trí kích, gia cố kết cấu và hướng di chuyển được tính toán trước khi tiến hành.

Công tác di dời nhà được triển khai một cách chuyên nghiệp và quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn.

Người trực tiếp đảm nhận việc di dời là ông Nguyễn Minh Tài, Giám đốc Công ty nâng chỉnh nhà nghiêng Thiên Lộc, người được nhiều khách hàng gọi với biệt danh "thần đèn". Theo phương án, căn nhà được nâng khỏi nền móng cũ, sau đó di chuyển lùi khoảng 30m. Từ vị trí này, công trình tiếp tục được dịch chuyển ngang khoảng 42m để đưa về nền móng mới đã được chuẩn bị sẵn. Phần nền phía dưới căn nhà được phá bỏ, chỉ giữ lại bộ khung và kết cấu công trình để phục vụ việc di chuyển.

"Chỉ một sai lệch nhỏ trong quá trình nâng hoặc dịch chuyển cũng có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của toàn bộ công trình. Vì vậy, trước khi thi công phải kiểm tra kỹ hiện trạng căn nhà, xác định các vị trí chịu lực và tính toán phương án di dời phù hợp", ông Tài nói.

Theo ông Trần Văn Hùng, ngụ xã Xuân Phú, đại diện gia đình chia sẻ, căn nhà được xây dựng khoảng 5 năm trước, có giá trị khoảng 1,8 tỷ đồng. Do nằm trong phạm vi thực hiện dự án đường ĐT773, gia đình phải di dời để bàn giao mặt bằng. Thay vì tháo dỡ căn nhà, gia đình quyết định giữ lại công trình và thuê đơn vị chuyên nghiệp nâng, gia cố rồi di chuyển nguyên khối. Chi phí thực hiện việc nâng và di dời căn nhà hơn 500 triệu đồng.

Phương án triển khai di dời nhà được báo cáo lên địa phương.

Liên quan đến công tác di dời riêng căn nhà này, ông Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND xã Xuân Phú cho biết, phương án di dời căn nhà được địa phương, chủ hộ và các đơn vị liên quan phối hợp triển khai, báo cáo và thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi thi công. Do đây là công trình có khối lượng lớn, việc di chuyển được yêu cầu kiểm soát chặt chẽ về kỹ thuật và an toàn.

Trước tiên, chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Ban nhân dân ấp Lang Minh khảo sát thực địa vị trí căn nhà hiện hữu. Các bên xác định phạm vi, bán kính di chuyển, vị trí dự kiến đặt căn nhà mới cũng như khoảng cách an toàn với hành lang giao thông và các công trình lân cận.

Video: Cận cảnh "thần đèn" di dời nhà dân để nhường đất làm đường

Trên cơ sở khảo sát, đơn vị tư vấn, đơn vị thi công phối hợp với chủ hộ lập và hoàn thiện phương án di dời. Chỉ khi phương án đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm an toàn, không ảnh hưởng đến công trình lân cận và không làm ảnh hưởng tiến độ dự án thì các thủ tục liên quan mới được triển khai.

Quá trình thi công, đơn vị thực hiện phải bảo đảm năng lực phù hợp, có phương án và biện pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn cho căn nhà. Các bộ phận chịu lực như đà kiềng, chân cột và hệ thống kết cấu phải được gia cố; thiết bị, phương tiện sử dụng phải phù hợp với phương án di dời.

Ngôi nhà sẽ được di dời cách vị trí cũ không quá xa.

Đơn vị thi công phải chuẩn bị phương án xử lý các tình huống phát sinh, tạm dừng khi điều kiện thời tiết hoặc nền đất không bảo đảm an toàn, thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, rào chắn khu vực thi công, bảo vệ công trình lân cận và hệ thống điện, nước sinh hoạt cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan. Công chức chuyên môn của UBND xã cũng phối hợp kiểm tra hiện trường, hướng dẫn chủ hộ thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan và theo dõi quá trình di dời.

Sau khi căn nhà được dịch chuyển hoàn toàn ra khỏi phạm vi ranh giới giải phóng mặt bằng đường ĐT773, tổ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ phối hợp với chủ hộ và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đo đạc, xác định lại mốc giới tại thực địa, lập biên bản xác nhận hoàn thành việc bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án theo quy định.

Hình ảnh ngôi nhà mái thái được người dân chọn thuê "thần đèn" di dời.

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT773 có tổng chiều dài hơn 36km có điểm đầu giao QL1 tại xã Xuân Hòa, điểm cuối tại Hương lộ 10 giao đường Vành đai 4 TP.HCM tại xã Xuân Đường để kết nối về sân bay Long Thành.

Dự án được khởi công ngày 10/7 vừa qua và khi hoàn thành sẽ giúp kết nối nhiều khu vực với sân bay Long Thành; Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn. Đồng thời rút ngắn thời gian đi lại, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và giảm áp lực cho QL1.