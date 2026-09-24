Hòa Điền lấy ý kiến quy hoạch trung tâm xã mới tại Kiên Bình cũ

Quang cảnh hội nghị.

Ngày 24/9, UBND xã Hòa Điền tổ chức hội nghị lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư về đồ án Quy hoạch chung xã Hòa Điền đến năm 2050.

Theo quy hoạch, xã Hòa Điền có vị trí kết nối giữa đô thị Hà Tiên và vùng đô thị Kiên Lương, nằm trên hành lang kinh tế Hà Tiên - Rạch Giá - Cà Mau. Quốc lộ 80 và tuyến cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu được xác định là các tuyến giao thông quan trọng, tạo điều kiện kết nối vùng và mở rộng không gian phát triển của xã.

Đến năm 2050, Hòa Điền được định hướng trở thành xã nông thôn mới phát triển, khai thác hợp lý tiềm năng khoáng sản, phát triển sản xuất vật liệu xây dựng, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Địa phương chú trọng nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao, bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu gắn với công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản.

Quy hoạch dự kiến hình thành điểm dân cư trung tâm xã mới tại khu vực xã Kiên Bình cũ, quy mô khoảng 75ha, dân số khoảng 10.000 người; điểm dân cư Hòa Điền khoảng 45ha, dân số khoảng 8.000 người; điểm dân cư Kiên Bình cũ khoảng 25ha, dân số khoảng 6.000 người. Ngoài ra, quy hoạch bố trí các điểm, tuyến dân cư phụ phù hợp nhu cầu phát triển từng khu vực.

Trung tâm xã mới được định hướng bố trí trung tâm hành chính, hệ thống hạ tầng xã hội, kết nối với các tuyến giao thông, khu công nghiệp và cao tốc trong tương lai. Khu vực Hòa Điền cũ tiếp tục được định hướng phát triển các công trình hạ tầng xã hội phục vụ người dân.

Về sử dụng đất đến năm 2050, đất nông nghiệp tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, khoảng 79,05%; đất xây dựng khoảng 20,61%, trong đó chú trọng mở rộng đất giao thông và các công trình hạ tầng phục vụ phát triển.