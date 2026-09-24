Thủ tướng: Nhà nước sẽ điều tiết và quản lý giá đất, không để giá đất tăng cao

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: chinhphu.vn

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Kỳ họp thứ 2 có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là việc cụ thể hóa các định hướng chiến lược, các quyết sách của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Trân trọng cảm ơn, đánh giá rất cao các kiến nghị rất xác đáng, trách nhiệm, tâm huyết của cử tri, Thủ tướng cho biết Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố nghiêm túc tổng hợp, phản ánh đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri tới Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền. Thủ tướng Chính phủ tiếp thu với tinh thần trách nhiệm cao nhất và chỉ đạo xử lý đến cùng những vấn đề thuộc thẩm quyền bảo đảm rõ tiến độ, rõ kết quả.

Làm rõ hơn một số định hướng quan trọng trong xây dựng và thi hành các dự án luật, trong đó với dự án Luật Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Thủ tướng nhấn mạnh, doanh nghiệp không cần chỉ hỗ trợ mà cần nhất cơ chế, chính sách minh bạch, ổn định, có thể dự báo được, dễ triển khai thực hiện và không gây rủi ro cho doanh nghiệp, những quy định cụ thể và phải rất khả thi trên thực tiễn.

"Ví dụ, quy định thuế thu nhập doanh nghiệp nếu quá phức tạp thì tốn rất nhiều chi phí cho doanh nghiệp, mà quy mô doanh nghiệp nhỏ nên không khuyến khích được doanh nghiệp triển khai các hoạt động, cũng không khuyến khích được cá nhân và hộ kinh doanh lên thành doanh nghiệp. Nên những cơ chế, chính sách về thuế, nhất là thuế thu nhập doanh nghiệp phải rất đơn giản", Thủ tướng phát biểu.

Liên quan dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Thủ tướng cho biết sẽ sửa đổi đồng bộ với các dự án có liên quan để giải quyết tổng thể các vấn đề, trong đó trọng tâm là Luật Đất đai. Trong đó, điểm rất mấu chốt là Nhà nước sẽ điều tiết và quản lý giá đất, không để giá đất tăng cao, làm tăng chi phí đầu vào của nền kinh tế. Mặt khác, Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm chỗ ở cho công dân, cho người dân với giá cả phù hợp và thời gian dài hạn, thông qua ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê…

"Khi Nhà nước đã điều tiết, quản lý được giá đất thì việc tính giá đất để thu hồi đất cũng như đền bù, cấp đất, giao nhà sẽ phù hợp với nhau. Và khi Nhà nước bảo đảm chỗ ở cho người dân với giá cả phù hợp và thời gian dài hạn thì nhu cầu, áp lực về sở hữu nhà sẽ giảm đi. Từ đó sẽ kiểm soát, điều tiết được từ giá đất tới giá nhà và hoạt động của thị trường bất động sản", Thủ tướng phân tích.

Đối với kiến nghị về triển khai Luật Phát triển đô thị, Thủ tướng cho biết hiện Bộ Tài chính đã gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành, dự kiến trình Chính phủ trong tháng 9.2026. Thủ tướng đề nghị Hải Phòng nghiên cứu, tiếp tục đóng góp ý kiến hoàn thiện các cơ chế chính sách để phục vụ cho phát triển những thành phố, trong đó có Hải Phòng.

Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội, Thủ tướng mong muốn cử tri và nhân dân Thành phố sẽ tiếp tục đóng góp ý kiến, theo dõi, giám sát để đoàn và các đại biểu Quốc hội nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền.