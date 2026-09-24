Xã Ứng Thiên đẩy nhanh giải phóng mặt bằng 5 dự án giao thông

Tập trung xử lý từng điểm nghẽn

Trên địa bàn xã Ứng Thiên hiện đang triển khai 5 dự án giao thông trọng điểm. Tiến độ GPMB từng dự án có sự khác nhau, trong đó đường tỉnh 429B kéo dài về phía Tây đã đạt 97,56%, khu tái định cư phục vụ GPMB quốc lộ 21B và tỉnh lộ 429B đã hoàn thành 100%; quốc lộ 21B đạt 93,72%; tỉnh lộ 429A đạt hơn 63% diện tích và tỉnh lộ 429B đoạn từ quốc lộ 21B đến đường trục phát triển phía Nam đạt gần 50% diện tích.

Đường tỉnh 429B đang được thi công. Ảnh: Vân Nga

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 21B đoạn từ cầu Xà Kiều đến đường cụm công nghiệp Bắc Vân Đình có tổng diện tích thu hồi 206.690,6m². Đến nay, đã hoàn thành GPMB 193.710,2m², đạt 93,72%; còn 12.980,4m² với 364 thửa đang tiếp tục thực hiện. Khối lượng thi công đạt khoảng 55%, nhiều đoạn tuyến đã được triển khai theo điều kiện mặt bằng.

Phần còn lại chủ yếu liên quan đến đất ở và các trường hợp dự kiến bố trí tái định cư. Tại các thôn Xà Cầu, Quảng Nguyên, Thanh Hoa, Trường Thịnh, Liên Bạt và Vũ Ngoại, địa phương đang tập trung làm rõ nguồn gốc, ranh giới, diện tích sử dụng đất và hồ sơ pháp lý.

Tại thôn Xà Cầu, một số trường hợp chưa xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ hoặc đang xác nhận nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất. Ở thôn Quảng Nguyên, còn trường hợp chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thiếu hồ sơ xác nhận nguồn gốc; một số thửa có sai lệch ranh giới cần được kiểm tra, đối chiếu.

Với dự án nâng cấp tỉnh lộ 429B đoạn từ quốc lộ 21B đến đường trục phát triển phía Nam, tổng diện tích thu hồi 75.926,2m², đã hoàn thành GPMB 37.676,6m²; còn 38.249,6m² với 470 thửa đang thực hiện. Khối lượng thi công đạt khoảng 20%, tập trung tại các vị trí đã được bàn giao mặt bằng.

Đánh giá của UBND xã Ứng Thiên, những vướng mắc chủ yếu liên quan đến đất công, đất hành lang, các trường hợp chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa xác định đầy đủ nguồn gốc sử dụng, cũng như kiến nghị về đơn giá bồi thường, ranh giới, vị trí thửa đất. Tại Quảng Nguyên, một số hộ chưa thống nhất về việc xác định loại đất đối với diện tích đất nuôi trồng thủy sản đã xây dựng nhà ở.

Đáng chú ý, dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ GPMB quốc lộ 21B và tỉnh lộ 429B đã hoàn thành 100% GPMB với diện tích 23.770,8m². Toàn bộ mặt bằng được bàn giao ngày 6-8-2026, khối lượng thi công đạt khoảng 50%. Đây là kết quả quan trọng, tạo điều kiện bố trí tái định cư cho các trường hợp đủ điều kiện, hỗ trợ tiến độ GPMB các dự án giao thông liên quan.

Dự án xây dựng đường tỉnh 429B kéo dài về phía Tây, đoạn từ quốc lộ 21B đến đê tả Đáy, có tổng diện tích thu hồi 83.308,3m². Đến nay, đã hoàn thành GPMB 81.273,1m², đạt 97,56%; còn 2.035,2m² với 15 thửa. Khối lượng thi công đạt khoảng 80% theo hợp đồng.

Phần mặt bằng còn lại tập trung tại thôn Thanh Sam và Quảng Nguyên. Trong đó, 10 hộ dự kiến đủ điều kiện bố trí tái định cư nhưng chưa xác định được vị trí; một số trường hợp thiếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ nên cần tiếp tục xác minh.

Đối với dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 429A từ Ba Thá đi Thanh Oai, tổng diện tích thu hồi 103.243,2m² với 435 thửa, đã hoàn thành GPMB 65.262m², tương ứng 204 thửa; còn 37.981,2m² với 231 thửa. Khối lượng thi công đạt khoảng 25% theo hợp đồng tại các vị trí đã có mặt bằng.

Các trường hợp còn vướng chủ yếu liên quan đến đất nông nghiệp, đất ở tại Phù Yên, Viên Ngoại do sai lệch vị trí, diện tích giữa hiện trạng và giấy chứng nhận, tranh chấp, thiếu hồ sơ hoặc chưa xác định được nguồn gốc, quá trình sử dụng đất. Các cơ quan chuyên môn đang tiếp tục kiểm đếm, xác minh và hoàn thiện hồ sơ xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ.

Nỗ lực tạo đồng thuận từ cơ sở

Để đẩy nhanh GPMB, bên cạnh đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện dự án, xã Ứng Thiên huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Cán bộ chuyên môn và lực lượng ở cơ sở bám địa bàn, gặp gỡ từng hộ, kiểm tra thực địa, giải thích chính sách, tiếp nhận kiến nghị và xử lý từng trường hợp.

Người dân phấn khởi nhận diện hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện quốc lộ 21B. Ảnh: Cao Hồng

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quyền và nghĩa vụ của người dân khi Nhà nước thu hồi đất.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ứng Thiên Vũ Văn Thanh cho biết, công tác vận động GPMB phải gắn với công khai, minh bạch và lắng nghe ý kiến người dân. MTTQ xã chú trọng giám sát việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tiếp nhận, tổng hợp những kiến nghị liên quan đến nguồn gốc, diện tích, ranh giới thửa đất để phản ánh với cơ quan chức năng.

Cùng với MTTQ, Hội Nông dân xã tập trung tuyên truyền, vận động các hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi; cán bộ Hội xuống cơ sở, nắm từng trường hợp, giải thích chính sách và vận động hội viên phối hợp thực hiện. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phát huy mạng lưới chi hội, hội viên tại các thôn để tuyên truyền trong từng gia đình.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ứng Thiên Nguyễn Thị Kim Chung cho biết, cán bộ Hội chủ động tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với hội viên, giúp người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách về GPMB; đồng thời vận động các thành viên trong gia đình thống nhất, phối hợp thực hiện.

Thực tế cho thấy, những khó khăn trong GPMB của 5 dự án chủ yếu tập trung vào đất ở, tái định cư, nguồn gốc và hồ sơ đất đai. Vì vậy, xã Ứng Thiên đang phân loại từng nhóm vấn đề, từng trường hợp để xử lý; nội dung thuộc thẩm quyền được giải quyết, vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo cơ quan chức năng.

Phó Chủ tịch UBND xã Ứng Thiên Nguyễn Anh Tuấn cho biết, xã xác định GPMB là nhiệm vụ trọng tâm để bảo đảm tiến độ các dự án giao thông. Địa phương tiếp tục bám sát tiến độ từng dự án, từng khu vực, từng trường hợp; tăng cường đối thoại, công khai thông tin, phối hợp xác minh nguồn gốc đất và hoàn thiện hồ sơ.

"Cùng với sự nỗ lực của cán bộ trực tiếp thực hiện dự án, sự tham gia của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể giúp công tác tuyên truyền, vận động sâu sát hơn, kịp thời nắm bắt vấn đề phát sinh từ cơ sở. Xã tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định. Những nội dung vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo cơ quan chức năng xem xét, giải quyết", ông Nguyễn Anh Tuấn nói.

Với việc tập trung xử lý từng điểm nghẽn, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, xã Ứng Thiên đang từng bước hoàn thiện mặt bằng còn lại, tạo điều kiện để các dự án giao thông được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư trên địa bàn.