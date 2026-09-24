Đà Nẵng: Chấn chỉnh tình trạng chậm tiến độ các công trình trường học

Trường tiểu học Phù Động chậm tiến độ, học sinh phải chuyển nơi khác học tạm. Ảnh: THANH ÁI

Ngày 24-9, sau khi Báo SGGP đăng bài "Nhiều trường học ở Đà Nẵng vào năm học mới vẫn ngổn ngang công trường", phản ánh tình trạng nhiều công trình trường học chậm tiến độ, dang dở khi năm học mới đã bắt đầu, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Đà Nẵng có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chấn chỉnh.

Đã bắt đầu năm học mới gần 3 tuần nhưng nhiều hạng mục sửa chữa, nâng cấp Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến vẫn chưa hoàn thành. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Sở GD-ĐT đề nghị các đơn vị chủ đầu tư, quản lý dự án và các đơn vị liên quan tổ chức giám sát chặt chẽ việc thi công của nhà thầu; theo dõi, đối chiếu tiến độ thi công thực tế so với hồ sơ dự thầu, hợp đồng xây dựng. Trường hợp chậm trễ, các đơn vị phải xử lý hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xử lý vi phạm hợp đồng theo quy định. Đồng thời, thông báo tình hình xử lý về Sở GD-ĐT để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương phối hợp thực hiện, nhằm sớm khắc phục tình trạng công trình trường học dang dở, bảo đảm an toàn và điều kiện dạy học ổn định cho học sinh trước mùa mưa bão đang đến gần.