Đà Nẵng: Chấn chỉnh tình trạng chậm tiến độ các công trình trường học
Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chấn chỉnh tình trạng chậm tiến độ tại các công trình trường học.
Ngày 24-9, sau khi Báo SGGP đăng bài "Nhiều trường học ở Đà Nẵng vào năm học mới vẫn ngổn ngang công trường", phản ánh tình trạng nhiều công trình trường học chậm tiến độ, dang dở khi năm học mới đã bắt đầu, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Đà Nẵng có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chấn chỉnh.
Sở GD-ĐT đề nghị các đơn vị chủ đầu tư, quản lý dự án và các đơn vị liên quan tổ chức giám sát chặt chẽ việc thi công của nhà thầu; theo dõi, đối chiếu tiến độ thi công thực tế so với hồ sơ dự thầu, hợp đồng xây dựng. Trường hợp chậm trễ, các đơn vị phải xử lý hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xử lý vi phạm hợp đồng theo quy định. Đồng thời, thông báo tình hình xử lý về Sở GD-ĐT để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.
Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương phối hợp thực hiện, nhằm sớm khắc phục tình trạng công trình trường học dang dở, bảo đảm an toàn và điều kiện dạy học ổn định cho học sinh trước mùa mưa bão đang đến gần.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/da-nang-chan-chinh-tinh-trang-cham-tien-do-cac-cong-trinh-truong-hoc-post873210.html