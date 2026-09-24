Bắc Ninh: Kiểm tra dự án khu tái định cư Đông Cứu I

Chiều 24/9, UBND phường Gia Bình tổ chức hội nghị kiểm tra thực tế hiện trạng khu tái định cư Đông Cứu I, đồng thời thống nhất các nội dung liên quan đến việc bàn giao đất tái định cư cho các hộ dân. Tham dự có lãnh đạo phường, đại diện các cơ quan chuyên môn, Ban Quản lý dự án dân dụng và phát triển đô thị thành phố Bắc Ninh số 2, chủ đầu tư, đơn vị thi công cùng đại diện tổ dân phố Xuân Lâm và người dân.

Các đơn vị và người dân tổ dân phố Xuân Lâm kiểm tra hiện trạng hạ tầng khu tái định cư.

Khu tái định cư Đông Cứu I có tổng diện tích quy hoạch 30,03 ha, trong đó diện tích thực hiện dự án tái định cư là 17,36 ha với 550 lô đất liền kề. Qua kiểm tra, hạng mục san nền cơ bản hoàn thành, khối lượng đạt khoảng 99,92%. Hệ thống đường giao thông đang tiếp tục hoàn thiện, khối lượng đắp nền đường đạt hơn 99,9%, cấp phối đá dăm loại 2 và bó vỉa đạt khoảng 97%.

Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác đang được triển khai đồng thời. Hệ thống thoát nước mưa đạt khoảng 82,7%; thoát nước thải đạt 47,52%; cấp nước đạt khoảng 70%; cấp điện hạ thế, điện chiếu sáng đạt khoảng 73%, trong khi trạm biến áp và đường dây trung thế đã hoàn thành. Hạng mục thông tin liên lạc đạt gần 30%, hào kỹ thuật đạt 95,54%. Công tác trồng cây xanh cảnh quan cũng đang được triển khai.

Tại hội nghị, đại diện tổ dân phố Xuân Lâm và người dân mong muốn sớm được nhận đất để xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, người dân đánh giá hệ thống hạ tầng khu tái định còn nhiều hạng mục chưa bảo đảm và chưa nhận bàn giao đất. Đồng thời, đề nghị chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện đồng bộ các hạng mục hạ tầng, nhất là hệ thống thu gom và thoát nước thải, hố ga, hào kỹ thuật, hè đường, đấu nối nước thải; đồng thời kiểm tra cao độ nền đất, hoàn thiện nắp hố ga bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng.

Đơn vị thi công đang nỗ lực hoàn thiện hạ tầng thiết yếu để người dân có thể nhận đất, xây dựng nhà ở.

Đại diện Ban Quản lý dự án dân dụng và phát triển đô thị thành phố Bắc Ninh số 2; đơn vị thi công chia sẻ với những mong muốn, khó khăn của người dân, thông tin về quy trình, các giải pháp đầu tư xây dựng hạ tầng. Đồng thời khẳng định, đang nỗ lực thi công để tạo thuận lợi cho người dân có thể nhận đất, xây nhà chứ chưa phải bàn giao hạ tầng. Trong quá trình các hộ xây dựng, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan vẫn tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại, bảo đảm những điều kiện thiết yếu về điện, nước, thoát nước, viễn thông và các hạ tầng kỹ thuật khác. Đề nghị người dân tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện cơ bản hệ thống hạ tầng thiết yếu, tạo điều kiện sớm bàn giao đất.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo UBND phường Gia Bình thống nhất với các đơn vị, ý kiến của người dân tổ dân phố Xuân Lâm về việc chưa nhận bàn giao đất. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, nhất là đối với hệ thống xử lý nước thải, điện, nước, chiếu sáng và hạ tầng viễn thông. Mục tiêu là sớm hoàn thiện đồng bộ hạ tầng, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân, bàn giao đất tái định cư để các hộ xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống và bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của UBND thành phố.