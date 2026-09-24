Nhà nước điều tiết, quản lý được giá đất sẽ kiểm soát được từ giá đất tới giá nhà

Chiều 24/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố. Tham dự hội nghị có ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố; ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI - Ảnh: CP

Chính phủ dự kiến trình 44 luật, nghị quyết

Tại hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng đã báo cáo về dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 2 và hoạt động của đoàn từ sau Kỳ họp thứ Nhất đến nay. Từ sau Kỳ họp thứ Nhất, đoàn đã nhận được 21 văn bản của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, trả lời 48/48 kiến nghị của cử tri, đạt tỉ lệ 100%.

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá, Kỳ họp thứ 2 có khối lượng công việc rất lớn, phạm vi bao quát gần như toàn bộ các lĩnh vực với tinh thần kiến tạo phát triển và quản trị quốc gia hiện đại, đồng bộ, thống nhất.

Chính phủ dự kiến trình 44 luật, nghị quyết, trong đó có nhiều luật đặc biệt quan trọng và dự kiến thể chế, chính sách được sửa đổi, hoàn thiện theo hướng liên ngành, có tính hệ thống cao để xử lý nhanh các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri - Ảnh: CP

Cùng với đó, Quốc hội cũng quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, đầu tư công và các cân đối lớn năm 2027, bảo đảm sự thống nhất giữa mục tiêu phát triển, chính sách pháp luật, phân bổ nguồn lực; đánh giá, giám sát các chương trình quốc gia và dự án hạ tầng lớn (các tuyến cao tốc, đường vành đai và công trình liên vùng…), chú trọng kết quả, năng lực kết nối, giảm chi phí, mở rộng không gian phát triển và hiệu quả kinh tế - xã hội thực tế.

Cho biết thời gian qua, Chính phủ đã liên tục tổ chức các phiên họp chuyên đề pháp luật, đặt ưu tiên trọng tâm cao nhất cho chuẩn bị các dự án luật, nghị quyết trong chương trình lập pháp của Quốc hội, Thủ tướng khẳng định với quyết tâm, nỗ lực rất cao, Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ sẽ phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để bảo đảm Kỳ họp thứ 2 sẽ thành công tốt đẹp.

Thủ tướng làm rõ hơn một số định hướng quan trọng trong xây dựng và thi hành các dự án luật - Ảnh: CP

Chính sách về thuế phải rất đơn giản

Tại hội nghị, làm rõ hơn một số định hướng quan trọng trong xây dựng và thi hành các dự án luật, trong đó với dự án Luật Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Thủ tướng nhấn mạnh, doanh nghiệp không chỉ cần hỗ trợ mà cần nhất cơ chế, chính sách minh bạch, ổn định, có thể dự báo được, dễ triển khai thực hiện và không gây rủi ro cho doanh nghiệp, những quy định cụ thể và phải rất khả thi trên thực tiễn.

"Ví dụ, quy định thuế thu nhập doanh nghiệp nếu quá phức tạp thì tốn rất nhiều chi phí cho doanh nghiệp, mà quy mô doanh nghiệp nhỏ nên không khuyến khích được doanh nghiệp triển khai các hoạt động, cũng không khuyến khích được cá nhân và hộ kinh doanh lên thành doanh nghiệp. Nên những cơ chế, chính sách về thuế, nhất là thuế thu nhập doanh nghiệp phải rất đơn giản", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng mong muốn cử tri và nhân dân Thành phố sẽ tiếp tục đóng góp ý kiến, theo dõi, giám sát để đoàn và các đại biểu Quốc hội nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền - Ảnh: CP

Liên quan dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Thủ tướng cho biết sẽ sửa đổi đồng bộ với các dự án có liên quan để giải quyết tổng thể các vấn đề, trong đó trọng tâm là Luật Đất đai. Trong đó, điểm rất mấu chốt là Nhà nước sẽ điều tiết và quản lý giá đất, không để giá đất tăng cao, làm tăng chi phí đầu vào của nền kinh tế. Mặt khác, Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm chỗ ở cho công dân, cho người dân với giá cả phù hợp và thời gian dài hạn, thông qua ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê…

"Khi Nhà nước đã điều tiết, quản lý được giá đất thì việc tính giá đất để thu hồi đất cũng như đền bù, cấp đất, giao nhà sẽ phù hợp với nhau. Và khi Nhà nước bảo đảm chỗ ở cho người dân với giá cả phù hợp và thời gian dài hạn thì nhu cầu, áp lực về sở hữu nhà sẽ giảm đi. Từ đó sẽ kiểm soát, điều tiết được từ giá đất tới giá nhà và hoạt động của thị trường bất động sản", Thủ tướng phân tích.

Đối với kiến nghị về triển khai Luật Phát triển đô thị, Thủ tướng cho biết hiện Bộ Tài chính đã gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành, dự kiến trình Chính phủ trong tháng 9/2026. Thủ tướng đề nghị Hải Phòng nghiên cứu, tiếp tục đóng góp ý kiến hoàn thiện các cơ chế chính sách để phục vụ cho phát triển những thành phố, trong đó có Hải Phòng.