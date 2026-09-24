Lâm Đồng: Khởi công xây dựng 10 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo năm 2026

Trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo tại xã Trường Xuân. Ảnh Mặt trận xã Trường Xuân cung cấp.

Tổng kinh phí hỗ trợ đợt này là 600 triệu đồng (tương ứng 60 triệu đồng/căn), được trích từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.

Danh sách 10 hộ dân được hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết đợt này gồm: Ông Y Huyền (bon Păng Sim), ông Ngô Văn Minh (bon Ta Mung), ông Nguyễn Hữu Đức (bon N’Jang Bơ), ông Đặng Hữu Bảo (bon Ding Plei), bà Hoàng Thị Mai (thôn 2), ông Nguyễn Lợi (thôn 1), ông Phạm Văn Khải (bon Jâng Play), bà Nguyễn Thị Sinh (bản Đắk Lép), ông Đỗ Văn Cường (thôn 4) và bà Nguyễn Thị Chi Xuân (thôn 3). Đây đều là những hộ đang phải sinh sống trong các căn nhà tạm bợ, dột nát, xuống cấp hoặc chưa có nhà ở trên địa bàn xã Trường Xuân (tỉnh Lâm Đồng).

Dự kiến, các công trình sẽ được thi công hoàn thiện, đưa vào sử dụng và tổ chức khánh thành đúng vào dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/2026), thiết thực giúp bà con an cư lạc nghiệp, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.