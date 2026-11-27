Tối 27/11, Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ lên đường trở về nước, khép lại hành trình tại FIFA U17 World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam có đại diện tham dự vòng chung kết U17 World Cup, tiếp nối dấu mốc U20 Việt Nam từng góp mặt tại FIFA U20 World Cup 2017.

Đội tuyển U17 Việt Nam khép lại hành trình tại FIFA U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF.

Tại giải đấu năm nay, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đối thủ U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali. Trong trận ra quân ngày 20/11, các học trò của HLV Cristiano Roland sớm vươn lên dẫn trước U17 Bỉ ở phút thứ 4 nhờ bàn thắng của Sỹ Bách. Tuy nhiên, đội tuyển để đối thủ ngược dòng dẫn 3-1 trước khi Chu Ngọc Nguyễn Lực ghi bàn ở phút 84, rút ngắn tỷ số xuống 2-3.

Đến lượt trận thứ hai ngày 23/11, U17 Việt Nam có trận hòa 3-3 trước U17 New Zealand. Ba lần bị đối thủ vượt lên dẫn trước, các cầu thủ Việt Nam đều kiên trì tìm kiếm bàn gỡ. Chu Ngọc Nguyễn Lực, Lê Trọng Đại Nhân và Trương Nguyễn Duy Khang lần lượt lập công, giúp đội tuyển giành điểm số đầu tiên tại giải.

Đáng chú ý, với bàn thắng thứ hai tại giải đấu, Chu Ngọc Nguyễn Lực trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi được 2 bàn thắng tại một kỳ World Cup bóng đá 11 người.

Ở lượt trận cuối ngày 26/11, U17 Việt Nam đối đầu U17 Mali với mục tiêu giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Sau hiệp một giữ sạch lưới, đội tuyển để đối thủ ghi 2 bàn ở các phút 56 và 82, qua đó nhận thất bại 0-2.

HLV Cristiano Roland tự hào về màn trình diễn của các học trò. Ảnh: VFF.

Kết thúc vòng bảng, U17 Việt Nam có 1 điểm, ghi 5 bàn thắng, để thủng lưới 8 lần và xếp thứ ba bảng G. Tuy nhiên, đội tuyển không nằm trong nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất để giành quyền vào vòng 1/16.

Dù không đạt mục tiêu đi tiếp, HLV Cristiano Roland vẫn bày tỏ niềm tự hào về những gì các học trò thể hiện tại giải đấu. Nhà cầm quân người Brazil cho rằng đây là hành trình lịch sử, mang lại nhiều bài học và kinh nghiệm quý giá cho các cầu thủ trẻ.

“Tôi chỉ muốn gửi một thông điệp đến các cầu thủ của mình, đó là tôi rất tự hào và các em xứng đáng được tuyên dương. Điều rất quan trọng ở thời điểm này là chúng ta có thể nhìn lại chặng đường lịch sử mà các em đã đi qua, một hành trình mang lại rất nhiều bài học. Đây là lứa cầu thủ xứng đáng nhận được nhiều sự đầu tư và quan tâm hơn nữa, và các em sẽ là tương lai của bóng đá Việt Nam”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Trải nghiệm ở sân chơi đẳng cấp thế giới sẽ giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn. Ảnh: VFF.

Sau khi trở về nước, các cầu thủ sẽ hội quân cùng CLB chủ quản, tiếp tục tập luyện và chuẩn bị tham dự các giải trẻ quốc gia trong năm 2027. Những trải nghiệm tại FIFA U17 World Cup 2026 được kỳ vọng sẽ giúp lứa cầu thủ này trưởng thành hơn về chuyên môn, bản lĩnh và tư duy thi đấu, tạo nền tảng cho những mục tiêu tiếp theo của bóng đá Việt Nam.