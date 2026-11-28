MU tan hoang lực lượng trước Brentford.

Theo truyền thông Anh, Fernandes vẫn có mặt tại trung tâm huấn luyện Carrington sáng 27/11, nhưng cảm thấy không khỏe nên được ban huấn luyện cho phép nghỉ ngơi để đề phòng rủi ro. Tiền vệ 32 tuổi sẽ được đội ngũ y tế kiểm tra và theo dõi trong 24 giờ tiếp theo. Quyết định cuối cùng về khả năng ra sân chỉ được đưa ra sát giờ bóng lăn.

Fernandes lập cú đúp trong trận hòa Sporting Lisbon 2-2 hôm 25/11. Phong độ của đội trưởng MU có dấu hiệu khởi sắc với 5 bàn thắng và 2 kiến tạo trong 6 lần ra sân gần nhất cho CLB và tuyển quốc gia. Kể từ khi gia nhập MU vào tháng 1/2020, anh mới bỏ lỡ 6 trận đấu.

Ngoài Fernandes, MU còn lo lắng về tình trạng của Harry Maguire. Trung vệ người Anh thông báo gặp vấn đề sau trận hòa Sporting và đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục.

Marcus Rashford cũng chưa thể trở lại kể từ thất bại trước Atletico Madrid hôm 13/10 do chấn thương hông. Trong khi đó, Carlos Baleba vẫn đang điều trị chấn thương gân kheo gặp phải ở trận hòa Aston Villa 4-4.

MU hiện chịu sức ép lớn khi rơi xuống vị trí thứ 19 Ngoại hạng Anh, với 5 thất bại và chỉ 1 chiến thắng sau 11 vòng đấu. Đội bóng để thủng lưới 23 lần và chưa thắng tại giải kể từ ngày 30/8. Ngược lại, Brentford đang đứng thứ 6, hơn MU tới 9 điểm và ghi 20 bàn.