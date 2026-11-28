Với tỷ lệ 0,2 thẻ đỏ mỗi trận, các chuyên gia ước tính cứ đà này, giải bóng đá cao nhất xứ sương mù năm nay sẽ kết thúc với 76 thẻ đỏ-cân bằng kỷ lục ở mùa giải 2005-2006. Trong 7 mùa giải đã qua kể từ khi công nghệ VAR được áp dụng ở mùa giải 2019-2020, giải Ngoại hạng Anh ghi nhận 0,12 thẻ đỏ/trận và mức cao nhất là 0,15 thẻ/trận vào mùa giải 2023-2024.

Đã có 9 mùa giải Ngoại hạng Anh trước đây ghi nhận trung bình ít nhất 0,2 thẻ đỏ mỗi trận trong 11 vòng đấu đầu tiên. Tỷ lệ này đã giảm từ thời điểm đó đến cuối mùa giải trong tất cả trường hợp. Tuy nhiên, chỉ có một trong số những mùa giải đó diễn ra khi trọng tài VAR phát hiện ra những lỗi vi phạm mà các trọng tài trên sân không nhìn thấy hoặc đánh giá thấp. Theo thống kê, 6 trong số 13 thẻ đỏ liên tiếp mùa này nhờ sự can thiệp của VAR, với các trường hợp của Jean-Philippe Mateta, Igor Thiago, Tarkowski... bị nâng từ thẻ vàng lên thẻ đỏ sau khi trọng tài xem xét lại mức độ phạm lỗi.

James Tarkowski của Everton (phải) nhận thẻ đỏ trong trận thua Brentford 0-4 tại vòng 11 giải Ngoại hạng Anh 2026-2027. Ảnh: AP

Các chuyên gia phân tích, xu hướng gia tăng thẻ đỏ sẽ tiếp tục khi các trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh diễn ra với tốc độ nhanh. Khi chơi bóng dưới áp lực rất lớn, chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung, thiếu quan sát hay vào bóng nóng vội, cầu thủ có thể bị truất quyền thi đấu, ảnh hưởng đến nỗ lực của toàn đội. Nhờ có VAR, các trọng tài có thể phát hiện ra những hành vi, xác định tính chất phạm lỗi của cầu thủ mà bằng mắt thường khó có thể phân biệt. Tất nhiên, VAR không phải lúc nào cũng đúng, trường hợp cầu thủ Leny Yoro bị truất quyền thi đấu trong trận Manchester United thua Liverpool 0-4 là ví dụ. Ngay cả khi thắng kiện trong vụ kháng cáo tấm thẻ đỏ của Leny Yoro, việc phải chơi thiếu người khiến Quỷ đỏ sớm gục ngã và đây là lý do HLV Pochettino công kích đội ngũ trọng tài tại giải Ngoại hạng Anh.

Theo Opta, những sai lầm tai hại đang xảy ra thường xuyên hơn ở giải Ngoại hạng Anh. Trung bình, các câu lạc bộ ở giải Ngoại hạng Anh 2026-2027 mắc tới 2,1 lỗi mỗi trận từ sai lầm ở hàng phòng ngự dẫn đến cú sút của đối phương (cao hơn 1,1 lỗi/trận trong 10 năm qua tại giải). Khi hàng phòng ngự mắc sai lầm cũng dẫn đến việc số thẻ phạt, đặc biệt là thẻ đỏ gia tăng khi các cầu thủ cố gắng truy cản cú sút của đối phương.

Bóng đá Anh đang diễn ra với áp lực cao hơn, tốc độ nhanh hơn đã làm tăng khả năng nhận thẻ của cầu thủ. Và cầu thủ nào sẽ là người đầu tiên phải rời sân vào cuối tuần này, khi giải Ngoại hạng Anh 2026-2027 diễn ra các trận cầu sôi động tại vòng 12?