Ngay phút thứ 5, Igor Jesus móc volley tuyệt đẹp mở tỷ số cho đội chủ nhà
Tiền đạo người Brazil ăn mừng phấn khích
Quãng thời gian tiếp theo, Chelsea thi đấu chật vật
Xabi Alonso liên tục hò hét ngoài đường biên
Sang hiệp hai, Fofana phạm lỗi thô với Delap trong vòng cấm và trọng tài cho Forest hưởng phạt đền
Từ khoảng cách 11m, Gibbs-White dễ dàng nhân đôi cách biệt
Phút 54, tiền đạo vào sân thay người Emegha rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2
Nhưng Gibbs-White lập tức nới rộng cách biệt lên 3-1
Cuối trận, Emegha đánh đầu ghi bàn thứ 2 cho Chelsea
Thời gian ít ỏi còn lại không thể giúp đội khách lật ngược tình thế
Chiến thắng xứng đáng của Nottingham Forest
Xabi Alonso an ủi học trò sau trận
Nguồn ảnh: Premier League