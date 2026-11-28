7 đội đi tiếp

Đáng chú ý, chỉ có U17 Việt Nam và chủ nhà Qatar phải dừng bước sau vòng bảng. Đây là kết quả tích cực đối với bóng đá trẻ châu lục, nhất là khi nhiều đội tuyển đã vượt qua vòng đấu đầu tiên bằng những màn trình diễn thuyết phục.

Bảy đại diện châu Á đi tiếp gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia, Saudi Arabia, Uzbekistan và Tajikistan. Trong đó, Nhật Bản và Trung Quốc tạo dấu ấn mạnh mẽ ở lượt trận cuối. Nhật Bản đánh bại Honduras 7-0, còn Trung Quốc gây bất ngờ lớn khi vùi dập Fiji với tỷ số 8-0.

Việt Nam và Qatar bị loại. Ảnh: VFF

Màn trình diễn của Maki Kitahara là điểm nhấn trong chiến thắng của Nhật Bản. Cầu thủ mang áo số 10 lập hat-trick, góp công lớn giúp đội bóng xứ sở mặt trời mọc giành vé đi tiếp với tư cách một trong những đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Trung Quốc cũng tận dụng cơ hội tương tự sau khi kết thúc vòng bảng với 4 điểm, trong đó chiến thắng đậm trước Fiji đóng vai trò quyết định.

Tajikistan là một đại diện khác phải chờ đến lượt trận cuối để xác định tấm vé. Trận hòa Senegal 1-1 giúp đội bóng Trung Á chắc chắn góp mặt ở vòng 32 đội. Trong khi đó, Uzbekistan cũng vượt qua vòng bảng.

Ở chiều ngược lại, U17 Việt Nam và Qatar là hai đội tuyển châu Á không thể tiếp tục hành trình. Thầy trò HLV Cristiano Roland khép lại giải đấu bằng thất bại 0-2 trước Mali, đứng thứ ba bảng G với 1 điểm. Dù không thể giành vé vào vòng knock-out, Việt Nam có dấu mốc đáng nhớ khi lần đầu tiên giành điểm tại một kỳ World Cup bóng đá 11 người.

U17 Qatar không thể tận dụng lợi thế sân nhà để vượt qua vòng bảng. Đội chủ nhà khép lại giải đấu sớm, trong khi 7 đại diện còn lại của châu Á tiếp tục góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp.

Theo lịch thi đấu FIFA công bố, vòng 32 đội có những cuộc đối đầu đáng chú ý giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, Serbia và Trung Quốc, Italy và Tajikistan, Bỉ và Saudi Arabia, Australia và Senegal, Tây Ban Nha và Uzbekistan.

U17 Việt Nam về nước

Tối 27/11, U17 Việt Nam lên đường trở về nước, chính thức khép lại hành trình lần đầu tiên góp mặt tại FIFA U17 World Cup Qatar 2026. Dù không thể vượt qua vòng bảng, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn để lại dấu mốc đáng nhớ khi giành được điểm số đầu tiên cho bóng đá Việt Nam ở sân chơi này.

U17 Việt Nam gây ấn tượng dù sớm dừng bước. Ảnh: VFF

HLV Cristiano Roland bày tỏ niềm tự hào về những gì các học trò đã thể hiện. Những trải nghiệm tại Qatar là hành trang quý giá, giúp các cầu thủ trưởng thành hơn về chuyên môn, bản lĩnh và tư duy thi đấu.

Sau khi trở về, các cầu thủ hội quân cùng CLB chủ quản, tập luyện và chuẩn bị cho các giải trẻ quốc gia năm 2027. Hành trình World Cup đã khép lại, nhưng chặng đường phát triển của thế hệ cầu thủ này vẫn ở phía trước.