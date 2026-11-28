Câu chuyện bắt đầu từ Ajax, nơi de Ligt ra mắt năm 2016 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên (HLV) Peter Bosz. Mùa giải năm sau, Marcel Keizer tiếp quản câu lạc bộ này. Sau đó nữa là Erik ten Hag. Hè năm 2019, de Ligt rời Ajax tới Juventus. Trong quãng thời gian này, các HLV Sarri, Pirlo, Allegri lần lượt đến rồi đi sau mỗi năm. 3 mùa giải ở Juventus, hậu vệ người Hà Lan này mỗi năm đều thi đấu dưới một triều đại HLV mới, như những ngày ở Ajax. Sau 3 mùa, de Ligt đến Bayern Munich. Một năm dưới quyền Nagelsmann, một năm với Tuchel. Rồi anh lại tới MU, tái ngộ HLV Erik ten Hag. Cũng chỉ được một mùa, MU thay Erik ten Hag bằng Amorim, để tiếp tục một chu kỳ thất bại. Carrick tới và cũng vài tháng sau ông bị sa thải, thay bằng Pochettino.

Bầu không khí lạnh lẽo, u ám ở sân Old Trafford.

Như vậy là kể từ năm 2016 đến nay, với 11 mùa giải, năm nào de Ligt cũng được dẫn dắt bởi một HLV khác. Hay nói cách khác, anh chưa bao giờ thi đấu trọn vẹn hai mùa giải với cùng một HLV. Câu chuyện của de Ligt đang trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội ở Anh, một chủ đề đầy tính móc mỉa, thậm chí nó mang tên: “Lời nguyền của de Ligt”. Anh vẫn có những danh hiệu, nhưng thực tế là tập thể anh thi đấu có lúc mạnh lúc yếu, nhưng sự bất ổn là rõ ràng. Song, điều đó không thể do de Ligt tạo ra. Chỉ có thể là sự trùng hợp, nhưng sự trùng hợp ấy quá nghiệt ngã. Ngay ở thời điểm này, quả đúng là hình ảnh của de Ligt đang đại diện cho chính MU.

Từ một trung vệ đẳng cấp thế giới, có giá trị hơn 70 triệu euro, nay de Ligt chỉ còn là một cầu thủ bình thường, thậm chí có thể nói là “già nua” khi mới 27, độ tuổi đáng lẽ phải ở đỉnh cao sự nghiệp. MU lúc này cũng vậy. Một tên tuổi lừng lẫy, một quyền năng thống trị, một cái tên hùng mạnh, có độ phủ sóng lớn nhất thế giới, với giá trị thương hiệu vô giá, nhưng MU hiện tại giống như một đội bóng tầm thường đến đáng thương. Vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, nỗi lo xuống hạng dù đã chi hàng tỷ euro vào chuyển nhượng, không thể hiểu nổi, đúng như cái cách thế giới không thể lý giải về de Ligt.

MU đã cố gắng hết sức để tránh khỏi sự sụp đổ trong suốt hơn một thập niên qua, nhưng dường như không thể. Pochettino có vẻ như là lựa chọn cuối cùng trong tuyệt vọng, với một hình mẫu HLV không giống bất kỳ người nào nắm quyền trước đây. Ngoại trừ khoảnh khắc đáng tự hào duy nhất vào năm 2017 khi vô địch Europa League cùng Mourinho, MU liên tục chìm trong ác mộng với đủ hình mẫu chiến lược gia. Từ thời hậu Ferguson, Man Utd có Moyes, một HLV tạo ra chiều sâu, kiểu xây dựng đội ngũ có bản sắc, cần thời gian, thứ Quỷ đỏ không bao giờ cho ai. Tiếp đó là Mourinho, một người giàu cảm xúc, nhưng cái tôi cá nhân khiến ông khốn khổ vật lộn trong môi trường phức tạp của Old Trafford. Rồi một chuỗi HLV "cây nhà lá vườn", với mong muốn tái lập bản sắc, từ Solskjaer đến Carrick. Những ông thầy mang màu sắc chiến thuật như van Gaal, ten Hag, Amorim. Nhưng họ đều bị sa thải. Và giờ là Pochettino, người có khả năng xây dựng cầu thủ, tập trung vào các mối quan hệ cá nhân lâu dài, quan trọng là tách biệt việc chiến thắng khỏi hình mẫu một nhà chiến lược giỏi. Điều đó có nghĩa, MU hướng tới nội bộ, tâm lý cầu thủ, sự khát khao hơn là chiến lược. Ở đó, Pochettino đóng vai trò cầu nối, một người dẫn đường, đánh thức những sức mạnh nội tại nếu có, hoặc đang còn lẩn khuất đâu đó ở Old Trafford.

Mọi thứ chỉ mới bắt đầu với MU và Pochettino. Nhưng có thể thấy Quỷ đỏ đã bị dồn vào chân tường, đang phải đi những bước đi mạo hiểm cuối cùng để cứu vãn chính mình. Ở đó, câu chuyện của de Ligt chính là một cái dớp, một lời nguyền giống như cách MU cứ chìm dần mà không có lời giải. Chỉ mong năm nay sẽ khác...