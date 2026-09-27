Trung Dũng và Cát Tường bật khóc

Mới đây, Cát Tường đăng tải hình ảnh chụp cùng Trung Dũng kèm lời nhắn gửi đến khán giả theo dõi tập phát sóng mới của Thật và Giả. Nữ nghệ sĩ cho biết đây là một tập đặc biệt khi cả cô và Trung Dũng đều không giấu được sự xúc động.

Theo chia sẻ của Cát Tường, dù cả hai đã cố gắng giữ bình tĩnh từ đầu chương trình nhưng những câu chuyện xuất hiện trong tập phát sóng vẫn khiến họ rơi nước mắt. Chính tiết lộ này đã khiến nhiều khán giả tò mò về nội dung của tập Thật và Giả, đồng thời bày tỏ sự đồng cảm với cảm xúc chân thật của hai nghệ sĩ.

Cát Tường chia sẻ.

Khoảnh khắc xúc động của Trung Dũng và Cát Tường cũng nhận được sự quan tâm bởi cả hai vốn là những đồng nghiệp thân thiết nhiều năm trong nghề. Không ít lần, khán giả dành sự chú ý cho bộ đôi khi xuất hiện cùng nhau trong các chương trình truyền hình, sự kiện giải trí hoặc những dự án chung.

Trên thực tế, Trung Dũng và Cát Tường có mối quan hệ bạn bè thân thiết sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Sự ăn ý trong cách trò chuyện, ứng xử và quan điểm sống khiến cả hai nhiều lần được người hâm mộ ghép đôi. Tuy nhiên, Trung Dũng và Cát Tường đều khẳng định họ là những đồng nghiệp thân thiết, luôn dành cho nhau sự tôn trọng và quý mến.

Bên cạnh dự án Thật và Giả, Trung Dũng và Cát Tường còn được biết đến là những nghệ sĩ có sự nghiệp bền bỉ trong làng giải trí Việt.

Với Trung Dũng, nam diễn viên là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt suốt hơn hai thập kỷ. Anh ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình như Lạc Giới, Gạo Nếp Gạo Tẻ, Ngược Sóng hay Giấc Mơ Của Mẹ. Ở lĩnh vực điện ảnh, Trung Dũng tham gia các tác phẩm như Gái Nhảy, Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh và Chị Dâu.

Trong đó, Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh đạt khoảng 273,1 tỷ đồng doanh thu phòng vé, còn Chị Dâu thu về khoảng 113 tỷ đồng. Đây là hai tác phẩm nổi bật nhất trong sự nghiệp điện ảnh của Trung Dũng những năm gần đây.

Cát Tường và Trung Dũng.

Trong khi đó, Cát Tường được khán giả biết đến qua vai trò diễn viên, MC và nghệ sĩ sân khấu. Nữ nghệ sĩ từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của các chương trình truyền hình thực tế.

Ở mảng điện ảnh, Cát Tường góp mặt trong Nhà Có 5 Nàng Tiên, Tía Tui Là Cao Thủ và Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy. Trong số này, Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy là tác phẩm có thành tích nổi bật nhất với doanh thu khoảng 121 tỷ đồng.

Hiện tại, Trung Dũng và Cát Tường vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn. Bên cạnh các dự án cá nhân, cả hai còn đồng hành trong talkshow Thật và Giả, nơi họ lắng nghe, chia sẻ và cùng khách mời kể lại những câu chuyện đời sống nhiều cảm xúc.

Chính vì vậy, việc Trung Dũng và Cát Tường xúc động trong tập phát sóng mới không chỉ tạo sự tò mò cho khán giả mà còn cho thấy sức lan tỏa của những câu chuyện chân thật mà chương trình mang lại. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Trung Dũng và Cát Tường vẫn nhận được sự yêu mến nhờ sự gần gũi, chân thành và những đóng góp bền bỉ cho khán giả.