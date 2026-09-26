Nghệ sĩ Việt Hương đứng trước thách thức lớn

Việt Hương tên thật là Nguyễn Việt Hương, sinh năm 1976, là nghệ sĩ hoạt động lâu năm trong lĩnh vực sân khấu, truyền hình và điện ảnh. Cô được khán giả biết đến rộng rãi qua các vai hài, sau đó mở rộng sang nhiều dạng nhân vật trên màn ảnh. Bên cạnh nghệ thuật, Việt Hương còn kinh doanh và có cuộc sống gia đình gắn bó với nghệ sĩ Hoài Phương. Hơn hai thập kỷ hoạt động giúp cô trở thành một trong những gương mặt có độ nhận diện cao của làng giải trí Việt.

Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật giúp Việt Hương xây dựng một vị trí riêng ở cả sân khấu lẫn điện ảnh. Cô không chỉ tạo tiếng cười mà còn có khả năng chuyển sang những nhân vật nặng tâm lý, đòi hỏi sự tiết chế và sức chịu đựng về cảm xúc. Ma Da là bước chuyển đáng chú ý khi Việt Hương đảm nhận vai bà Lệ, người phụ nữ làm nghề vớt xác phải đối diện với những biến cố liên quan đến con gái. Vai diễn giúp cô cho thấy một hình ảnh khác trên màn ảnh rộng, gai góc và khắc khổ hơn.

Việt Hương ghi dấu qua nhiều vai diễn giàu màu sắc trên màn ảnh rộng. Ảnh: FBNV

Sau đó, Cục Vàng Của Ngoại tiếp tục đưa Việt Hương đến gần khán giả đại chúng bằng câu chuyện gia đình giàu cảm xúc. Đến Chị Dâu, nữ nghệ sĩ có thêm một dấu mốc quan trọng khi vai Hai Nhị mang về giải Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện điện ảnh tại Cánh Diều Vàng 2025. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho một vai diễn mà còn cho thấy Việt Hương đã có bước tiến rõ rệt trong cách xây dựng hình ảnh diễn viên điện ảnh.

Những thành tích này khiến khoảng lặng hiện tại càng đáng chú ý. Việt Hương đang sở hữu cả kinh nghiệm, độ nhận diện lẫn những cột mốc thương mại và giải thưởng, nhưng lợi thế đó không đồng nghĩa vị trí trên màn ảnh có thể được giữ nguyên nếu cô vắng mặt quá lâu. Điện ảnh luôn vận động, các dự án mới liên tục xuất hiện và những gương mặt từng ít được chú ý cũng có cơ hội bước lên phía trước khi gặp đúng vai diễn.

Vấn đề của Việt Hương vì thế không nằm ở việc cô còn sức hút hay không mà là lựa chọn thời điểm trở lại. Sau một chuỗi tác phẩm tạo được dấu ấn, khán giả có lý do để chờ đợi một vai diễn mới thay vì một màn xuất hiện đơn thuần. Nếu tiếp tục vắng bóng trong thời gian dài, sức nóng từ những tác phẩm trước chắc chắn sẽ dần được thay thế bằng sự quan tâm dành cho những gương mặt đang hoạt động tích cực hơn.

Việt Hương ghi dấu qua Cục Vàng Của Ngoại với hình ảnh gần gũi, giàu cảm xúc.

Sự trở lại của một số nghệ sĩ kỳ cựu như Kiều Oanh cũng cho thấy màn ảnh Việt vẫn có nhu cầu đối với nhóm diễn viên nữ nhiều kinh nghiệm. Út Lan 2 chưa đủ để khẳng định một vị trí mới tại phòng vé, nhưng nếu bộ phim đạt kết quả tích cực, Kiều Oanh có thể có thêm cơ hội xuất hiện trong các dự án tiếp theo. Đây là tín hiệu cho thấy thị trường luôn mở ra những khoảng trống mới khi một nghệ sĩ tạm thời rút khỏi cuộc chơi.

Với Việt Hương, điều đáng quan tâm hơn cả lúc này là hướng đi sau những thành công đã có. Cô từng chứng minh khả năng kéo khán giả đến rạp, đồng thời nhận được ghi nhận về chuyên môn. Bước tiếp theo cần một vai diễn đủ khác biệt để nối tiếp hành trình ấy, đặc biệt khi hình ảnh của Việt Hương trên màn ảnh đã vượt khỏi giới hạn của một nghệ sĩ hài.

Nếu trước đây câu chuyện được đặt nặng ở doanh thu, hiện tại bài toán của Việt Hương có thể nằm nhiều hơn ở giá trị nghệ thuật và cách duy trì dấu ấn cá nhân. Một bộ phim phù hợp có thể đưa cô trở lại đúng quỹ đạo, trong khi một khoảng nghỉ kéo dài sẽ khiến những thành tích trước đó ngày càng xa khỏi tâm điểm chú ý.

Chị Dâu đánh dấu bước tiến đáng chú ý của Việt Hương trên màn ảnh.

Việt Hương chưa mất vị trí trên màn ảnh, nhưng vị trí ấy cũng không phải điều bất biến. Sau những dấu mốc đáng kể, nữ nghệ sĩ đang đứng trước lựa chọn quan trọng cho chặng đường tiếp theo. Trở lại với một vai diễn đủ sức nặng sẽ giúp cô tiếp tục mở rộng hình ảnh, còn nếu khoảng lặng kéo dài, cuộc đua trên màn ảnh sẽ ngày càng xuất hiện nhiều cái tên mới.