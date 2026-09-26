Đình Bắc tỏa sáng giúp tuyển Việt Nam đánh bại Philippines

Tuyển Việt Nam giành chiến thắng tối thiểu trước Philippines, nhưng 3 điểm tại trận đấu này không đến một cách dễ dàng. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik mở tỷ số từ khá sớm, song sau đó phải trải qua hàng loạt thời khắc thót tim.

Nếu không có sự xuất sắc của Lê Giang Patrik, sự can thiệp kịp thời của VAR và đặc biệt là khung gỗ, “Chiến binh sao vàng” hoàn toàn có thể phải trả giá cho những phút thi đấu thiếu an toàn.

Trong khoảng 15 phút đầu, tuyển Việt Nam chủ động kiểm soát bóng, cố gắng kéo giãn hệ thống phòng ngự Philippines bằng những đường chuyền ngắn và trung bình. Tuy nhiên, đội bóng áo trắng duy trì cự ly khá tốt, khiến các mũi tấn công của Việt Nam không có nhiều khoảng trống để xâm nhập vùng cấm.

Tuyển Việt Nam nắm thế chủ động. Ảnh: Minh Chiến.

Thế trận tưởng như đang nằm trong tầm kiểm soát thì Philippines bất ngờ tạo ra cơ hội nguy hiểm với cú sút xa của Randy Schneider. Lê Giang Patrik đã bất lực trước quỹ đạo bóng, nhưng xà ngang kịp thời cứu tuyển Việt Nam khỏi bàn thua.

Chỉ ít phút sau, đội bóng của HLV Kim Sang-sik có lời đáp trả bằng bàn mở tỷ số. Từ đường chọc khe sắc bén của Lê Phạm Thành Long, Williams Minh Hoàng nỗ lực dứt điểm nhưng vô tình đưa bóng đến đúng vị trí của Đình Bắc. Đội phó tuyển Việt Nam nhanh chóng chớp thời cơ, dứt điểm tung lưới Michael Falkesgaard.

Bàn thắng của Đình Bắc giúp tuyển Việt Nam thi đấu thoải mái hơn. Ảnh: Minh Chiến.

Có bàn dẫn trước, tuyển Việt Nam chủ động chơi thấp hơn. Xuân Son và Hoàng Hên thường xuyên lùi sâu hỗ trợ phòng ngự, khiến Philippines gặp khó khăn trong việc tiếp cận khu vực 16,5 m. Dù vậy, cách chơi này cũng khiến áp lực lên hàng thủ Việt Nam tăng lên đáng kể.

Sang hiệp hai, Philippines đẩy cao tốc độ và liên tục tìm cách khai thác những khoảng trống. Phút 54, Bùi Hoàng Việt Anh trượt chân, tạo cơ hội cho Bjorn Kristensen dứt điểm cận thành, nhưng Lê Giang Patrik phản xạ xuất sắc để cứu thua. Chỉ 5 phút sau, Đình Bắc có cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng không thể thắng Falkesgaard trong pha đối mặt.

Đình Bắc tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội. Ảnh: Minh Chiến.

Tuyển Việt Nam còn chịu tổn thất khi Xuân Son phải rời sân vì chấn thương ở phút 60, buộc Hai Long vào thay. Từ thời điểm đó, trận đấu càng trở nên căng thẳng khi Philippines dồn toàn lực tìm bàn gỡ.

Xuân Son thi đấu tích cực ở khu vực giữa sân trước khi được thay ra. Ảnh: Minh Chiến.

Phút 77, trọng tài từng rút thẻ đỏ với Jesper Nyholm sau pha va chạm với Ngô Đăng Khoa, nhưng quyết định được thay đổi sau khi VAR can thiệp. Đến phút 83, Kenji Nishioka đưa bóng vào lưới Lê Giang Patrik, khiến tuyển Việt Nam trải qua thêm một phen hú vía. Một lần nữa VAR trở thành cứu tinh khi xác định tiền đạo Philippines đã việt vị.

Chiến thắng tối thiểu vì thế không phản ánh hết sự giằng co của trận đấu. Tuyển Việt Nam có thời điểm kiểm soát tốt, nhưng cũng để lộ những khoảng trống nguy hiểm và nhiều lần đứng trước nguy cơ đánh mất lợi thế. Dù sao, đoàn quân áo đỏ vẫn duy trì mạch bất bại dưới thời ông Kim, trong đó có 23 trận thắng, 3 trận hòa.

Ba điểm có được nhờ bàn thắng của Đình Bắc, những pha cứu thua quan trọng của Lê Giang Patrik, cùng sự hỗ trợ đúng lúc từ khung gỗ và VAR. Đây là trận thắng nhọc nhằn, đồng thời cũng là lời cảnh báo để thầy trò HLV Kim Sang-sik cải thiện khả năng kiểm soát trận đấu, nếu muốn giành kết quả thuận lợi trước Thái Lan vào ngày 29/9.

Danh sách cầu thủ ra sân của tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF.