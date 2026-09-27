'Cây Cầu Tình Ái' của Sơn.K: Khi Gen Z tái hiện tình yêu của thế hệ ông bà

Trong Chung kết 2 Tinh Hà “Say Hi”, ca khúc Cây Cầu Tình Ái của Sơn.K đang trở thành chủ đề được khán giả bàn luận sôi nổi. Hành trình tại Tinh Hà “Say Hi” của nam nghệ sĩ gây chú ý với màu sắc âm nhạc trẻ trung và cách thể hiện giàu chất riêng, tuy nhiên ở lần này, Sơn.K lại lựa chọn hướng đi có phần khác biệt khi mang màu sắc bolero lên sân khấu cá nhân.

Những ca từ đậm chất trữ tình được Anh Trai Sơn.K thể hiện trong Cây Cầu Tình Ái.

Ngay từ tên gọi, ca khúc đã gợi đến màu sắc trữ tình quen thuộc. Khi được đặt trong không khí của một chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ, lựa chọn này tạo nên sự tương phản đáng chú ý. Sơn.K không cố gắng biến ca khúc thành một tiết mục quá hiện đại mà giữ lại chất tình cảm và giai điệu mang hơi hướng bolero, từ đó tạo nên một khoảng lặng khác giữa loạt sân khấu nhiều màu sắc tại Chung kết. Điểm đặc biệt của ca khúc nằm ở câu chuyện về tình yêu đôi lứa của thế hệ ông bà được kể theo một cách rất đẹp. Đó là thứ tình cảm không quá cầu kỳ, không cần những lời hứa hoa mỹ mà được xây dựng từ sự đồng lòng của hai người.

Thông qua sân khấu này, Sơn.K chia sẻ bản thân muốn lan tỏa một năng lượng tích cực về tình yêu: Hãy tin vào tình yêu và tin rằng một tình cảm đủ chân thành, khi cả hai cùng đồng lòng, có thể đi đến một cái kết đẹp. Đó cũng là hình ảnh về tình yêu mà nhiều người từng nghe từ câu chuyện của ông bà, cha mẹ.

Chính màu sắc này khiến bản tình ca nhanh chóng nhận được sự chú ý từ khán giả trẻ sau khi lên sóng. Trên Threads, nhiều người bất ngờ khi nhận ra một ca khúc mang âm hưởng trữ tình như vậy vẫn có thể tạo được sự đồng cảm với thế hệ Z.

Đáng chú ý, lựa chọn này cũng khiến không ít khán giả liên tưởng đến biệt danh “cán bộ”, “ông cụ non” mà Sơn.K thường được gọi vui. Là Anh Trai sinh năm 2001, nam nghệ sĩ vốn đã mang đến hình ảnh có phần chững chạc, nay lại chọn một bản tình ca đậm chất bolero để kể chuyện tình yêu của thế hệ ông bà. Dường như, ở Sơn.K, tuổi tác chỉ là con số, còn tâm hồn thì đã sớm bước sang chương “tình yêu thời ông bà anh”.

Đây cũng là một trong những sân khấu giúp anh chàng tạo nên dấu ấn riêng bằng sự đa dạng trong âm nhạc. Với những màu sắc liên tục được làm mới, Sơn.K đang có một hành trình đáng chú ý tại Tinh Hà “Say Hi” và để lại ngày càng nhiều dấu ấn trong lòng khán giả.

Xem thêm tin tức về chương trình Tinh Hà "Say Hi" ngay TẠI ĐÂY.