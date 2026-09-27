Duy Khánh bật khóc, lên tiếng khi bị công kích

Công diễn 5 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 phát sóng vào tối 26/9 với vòng đấu Chốt hạ. Sau tập 13, Thuận Nguyễn và Will là hai anh tài phải rời khỏi show thực tế ngay trước chung kết.

Ở cuối chương trình, các anh tài còn lại cùng quây quần ăn uống và trò chuyện. Họ chia sẻ về những kỷ niệm, hành trình ở Anh trai vượt ngàn chông gai cùng khó khăn trên con đường âm nhạc, cuộc sống.

Duy Khánh chia sẻ sau những phản ứng của khán giả ở Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Ảnh: NSX.

Đáng chú ý, khi Huỳnh Lập nhắc tới việc các thành viên của Biệt đội tái xuất bị phản ứng khi trở lại mùa hai, Duy Khánh bật khóc. Nam diễn viên cho biết ban đầu, khi nhà sản xuất ngỏ lời mời tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, anh đã từ chối vì lo ngại những hạn chế của mình. Tuy nhiên, chính lời động viên của các đồng nghiệp đã khiến anh quyết định tham gia. Sau khi chương trình lên sóng, Duy Khánh áp lực khi đối diện với những phản ứng, chỉ trích từ phía khán giả. Anh cảm giác không được công chúng đón nhận như trước.

Dần dần, Duy khánh không còn dám chủ động kết nối với mọi người trước máy quay và thường hạn chế xuất hiện trong những khoảnh khắc được ghi hình.

"Khi muốn kết nối, tôi thường chỉ nói chuyện với mọi người ở hậu trường. Tất cả anh em ở đây đều là những người thân trong cuộc đời của tôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều", diễn viên chia sẻ.

Thanh Duy - một trong số các thành viên của Biệt đội tái xuất - cũng gửi lời cảm ơn tới dàn anh tài của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Ca sĩ cho biết nhờ sự đón nhận, cởi mở của các đồng nghiệp, anh và 4 thành viên của mùa một dễ dàng hòa nhập khi trở lại.

BB Trần cũng cho biết thời điểm bước vào phòng hội ngộ và gặp lại các anh tài, anh gần như mất đi sự tự tin vốn có. Sau mùa đầu tiên, BB Trần lo rằng những gì anh từng thể hiện đã quá quen thuộc và khán giả không còn chờ đợi mình nữa. Đến công diễn vừa qua tại Nhà Hào Môn, BB Trần cho biết anh bắt đầu lấy lại sự tự tin và cảm thấy thoải mái hơn khi đứng trên sân khấu.

Về phía Huỳnh Lập, nam diễn viên chia sẻ khi những tập đầu lên sóng, các anh tài của mùa một bị khán giả phản ứng, công kích, anh rất buồn, không hiểu lý do.

"Lúc đó, tôi không biết làm thế nào để bảo vệ các anh. Hành trình vừa qua đã thực sự chứng minh vai trò của mọi người. Các anh của K24 đã giúp K26 kết nối rất nhiều", nam diễn viên chia sẻ.

Trước đó, ở tập 2 Anh trai vượt ngàn chông gai, Duy Khánh và 4 anh tài khác của Biệt đội tái xuất vấp tranh luận. Nguồn cơn xuất phát từ tiết mục cá nhân và nhóm của họ gây thất vọng cho người hâm mộ, song vẫn giành chiến thắng trước đội Anh tài tình gồm Nguyễn Văn Chung, Hoàng Dũng, Vương Anh Tú và 14 Casper. Bên cạnh đó, việc các thành viên của Biệt đội tái xuất đều xếp thứ hạng cao trong bảng tổng sắp điểm hỏa lực cũng khiến họ vấp phản ứng.