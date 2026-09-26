Xe tải tông xe phía trước trên cao tốc, cabin văng khỏi thân

Khoảng 9h ngày 26/9, tại khu vực gần nút giao Yên Bình, trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, xảy ra vụ va chạm giữa hai xe tải.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, một xe tải đang lưu thông trên cao tốc. Khi đến gần nút giao Yên Bình, tài xế giảm tốc độ do phát hiện biển cảnh báo trên đường.

Bất ngờ, xe tải chạy phía sau không kịp xử lý, đâm mạnh vào phương tiện phía trước. Cú va chạm khiến cabin một xe tải bị hất văng khỏi thân xe, hư hỏng nặng.

Anh Tô Văn Thanh, người có mặt tại hiện trường, cho biết trước khi xảy ra tai nạn, xe tải phía trước đang di chuyển bình thường. Khi phát hiện biển cảnh báo, tài xế giảm tốc độ.

"Xe phía sau có vẻ bất ngờ nên không kịp xử lý, sau đó đâm vào xe tải phía trước. Cú va chạm khá mạnh khiến cabin xe tải bị hất văng", anh Thanh kể.

Theo nhân chứng, tài xế xe tải chỉ bị xây xát nhẹ sau vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, điều tiết giao thông. Các phương tiện bị ùn ứ trong khoảng 30 phút trước khi giao thông cơ bản trở lại bình thường.

Nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.