Manga và anime lên ngôi trong thị trường đấu giá xa xỉ

Vào tháng 10 này, nhà đấu giá Christie’s tiếp tục khai thác làn sóng văn hóa đại chúng Nhật Bản đang bùng nổ tại Mỹ thông qua một phiên đấu giá tập trung vào các tác phẩm như Dragon Ball, Pokémon, Sailor Moon và Studio Ghibli.

Đây là phiên thứ hai của sàn đấu giá danh giá này, sau phiên đầu tiên mang tên Anime Starts Here: Japanese Subculture Reimagines Tradition vào tháng 3. Anime Starts Here có tổng doanh thu đạt 1.442.466 USD, gấp bốn lần mức ước tính ban đầu, cùng tỷ lệ bán thành công ấn tượng lên tới 90%.

"Anime đã tạo nên một dấu ấn mạnh mẽ... Chúng tôi thực sự choáng ngợp trước sự đón nhận nồng nhiệt này", Takaaki Murakami, Trưởng bộ phận nghệ thuật Nhật Bản và Hàn Quốc tại Christie’s, chia sẻ.

Lâu nay Christie’s vốn nổi tiếng với các phiên đấu giá truyền thống được chuẩn bị chỉn chu, bài bản về mặt lịch sử, văn hóa và bối cảnh. Do vậy, sự kiện giới thiệu anime lần đầu tiên của họ, không chỉ nâng tầm các hiện vật khi kết hợp chúng với nghệ thuật đương đại, manga, tranh minh họa và mô hình nhân vật, mà còn khẳng định vị thế của manga và anime trong bối cảnh văn hóa toàn cầu.

Sức ảnh hưởng của manga và anime

Theo Japan Times, Christie’s không phải là nhà đấu giá đầu tiên hướng tới manga và anime. Đối thủ cạnh tranh của họ là Sotheby’s cũng từng tổ chức một phiên đấu giá về anime vào năm 2021, bán các tác phẩm từ những bộ phim của Studio Ghibli như Hàng xóm của tôi là Totoro (My Neighbor Totoro) hay Kiki’s Delivery Service, cũng như loạt phim Pokémon.

Một tấm hoạt hình gốc từ bộ phim Dragon Ball Z: Fusion Reborn (1995). Christie's ước tính tác phẩm sẽ được bán với giá từ 5.000 đến 7.000 USD. Ảnh: Christie's.

Trên toàn cầu, các bảo tàng lớn, bao gồm Bảo tàng de Young ở San Francisco và Bảo tàng Anh (British Museum), cũng đã tổ chức nhiều triển lãm về anime và manga trong những năm gần đây.

Một nguyên nhân của xu hướng này là sức hút của manga và anime trên toàn cầu, đặc biệt là thế giới phương Tây thời gian gần đây.

Theo The Art Newspaper, từng được xem là những hình thức giải trí ngách, anime và manga ngày càng cho thấy tầm ảnh hưởng đáng kể tại Mỹ trong thập kỷ qua. Theo GEM Partners, công ty phân tích dữ liệu giải trí có trụ sở tại Tokyo, lượng người xem anime đã tăng gấp đôi trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2025. Một nghiên cứu của công ty này vào đầu năm nay cũng cho thấy 22% người được hỏi tại Mỹ thường xuyên xem anime.

Các bộ phim kinh điển dành cho trẻ em (như Pokémon, Dragon Ball và Naruto) đang chiếm ưu thế tại thị trường phương Tây, trong khi các đầu phim hành động mới như Jujutsu Kaisen cũng thu hút đông đảo khán giả Mỹ.

Việc tiếp cận anime ngày càng dễ dàng hơn nhờ các dịch vụ phát trực tuyến như Netflix và Crunchyroll, cũng giúp thể loại này trở nên phổ biến hơn, cùng với yếu tố thay đổi trong thói quen tiêu thụ nội dung giải trí trong đại dịch Covid-19, khi các lệnh phong tỏa mang lại cho mọi người nhiều thời gian hơn để ở nhà.

Tiềm năng doanh thu từ Gen Z và Millennials

Sự phát triển của thị trường manga và anime ở Mỹ phần lớn đến từ độc giả trẻ, khi họ thường khám phá các bộ phim mới thông qua những video do người hâm mộ tự biên tập và chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok.

Chưa kể, độc giả trẻ, thường là thế hệ Gen Z và Millennials, cũng có xu hướng quan tâm đến văn hóa đại chúng và các món đồ thể hiện "bản sắc cá nhân" nhiều hơn so với các thế hệ trước, đồng thời dành tình cảm đặc biệt cho các giá trị hoài cổ, theo một cuộc khảo sát do Art Basel và UBS thực hiện vào tháng 10 năm ngoái.

Xu hướng này hoàn toàn trùng khớp với độ tuổi của những người thắng trong đợt đấu giá Anime Starts Here. Theo số liệu từ Christie’s, 36% người tham gia là khách hàng hoàn toàn mới của hãng và 35% người mua thuộc thế hệ Millennials hoặc Gen Z.

Các thẻ bài Pokemon rất được công chúng quan tâm. Ảnh: Observer.

Millennials và Gen Z đang cho thấy họ sẵn sàng chi ra những khoản tiền rất lớn để thỏa mãn đam mê. Ví dụ, bản phác thảo Pretty Guardian Sailor Moon của nghệ sĩ Ito Ikuko đã đạt mức giá 88.900 USD, cao gấp gần 18 lần so với mức định giá tối thiểu ban đầu tại Christie's.

Hay bức tranh Wolf and Armor sáng tác năm 2019 của nghệ sĩ Shiomi Ryosuke được bán với giá 698.500 USD, gấp gần 35 lần mức định giá trước đấu giá (20.000–30.000 USD)

Vào cuối tháng 3, phiên đấu giá các loại thẻ bài lấy cảm hứng từ manga, đặc biệt là Pokémon, Trading Card Games & Manga Signature® của Heritage Auctions đã đạt tổng giá trị kỷ lục 7,6 triệu USD. Ngay trước đó, một kỷ lục ấn tượng khác đã được thiết lập tại nhà đấu giá Goldin. Một tấm thẻ Pikachu Illustrator có chất lượng gần như hoàn hảo đã được bán với giá gần 16,5 triệu USD, theo Observer.

Jesus Garcia, Giám đốc điều hành mảng trò chơi thẻ bài tại Heritage Auctions, chia sẻ với tờ Observer rằng Pokémon là thương hiệu truyền thông lớn nhất thế giới, thậm chí vượt xa các tên tuổi khác như Disney, Star Wars hay Marvel.

Sự đam mê của Gen Z và Millennials với manga và anime đang định hình lại thị trường nghệ thuật xa xỉ. Đây cũng có thể là lý do khiến Heritage Auctions từ năm 2021 đến nay thường xuyên tổ chức các phiên chuyên biệt dành cho thẻ bài, đặc biệt là thẻ Pokémon.

Hay Christie’s từ năm nay cũng đẩy mạnh mảng anime và manga, tiếp tục giới thiệu các tác phẩm từ những loạt phim nổi tiếng nhất như Dragon Ball, Pokémon, Sailor Moon và các bộ phim của Studio Ghibli. Với sự tham gia ngày càng nhiều của các ông lớn, có thể nói thị trường đấu giá manga và anime sẽ ngày càng khốc liệt.