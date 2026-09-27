Sắc vóc 'bông hồng lai' đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026

Emoura Phạm đang trở thành một trong những gương mặt được chú ý của Việt Nam tại Miss Grand International 2026. Sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam hồi cuối tháng 7, người đẹp sinh năm 2000 lên đường sang Thái Lan, bắt đầu hành trình tại đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Những ngày đầu nhập cuộc, cô liên tục xuất hiện với nhiều hình ảnh khác nhau, từ quyến rũ, sắc sảo đến nữ tính. Bên cạnh ngoại hình, khả năng giao tiếp tiếng Anh và phong thái tự tin trước ống kính giúp Emoura tạo được dấu ấn trong các hoạt động bên lề.

Emoura Phạm tên thật là Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt Phạm Chấn Phương. Cô có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh gốc Nam Phi. Người đẹp sinh năm 2000, cao 1m70, số đo hình thể là 80-60-92cm.

Gương mặt của Emoura mang những đường nét được nhận xét là khá sắc sảo, nổi bật với đôi mắt sâu, sống mũi cao và đường nét hài hòa. Khi trang điểm đậm, cô tạo cảm giác cá tính, hiện đại; trong những bộ ảnh nhẹ nhàng, người đẹp lại có vẻ mềm mại hơn.

Trước khi đăng quang Miss Grand Vietnam, Emoura từng gây chú ý khi tham gia Vietnam’s Next Top Model 2025. Sau trải nghiệm này, cô dành thời gian rèn luyện thêm catwalk, thanh nhạc, múa, guitar và diễn xuất. Người đẹp từng có khoảng 10 năm sinh sống tại Mỹ và được đào tạo trong môi trường quốc tế.

Trước khi sang Thái Lan, người đẹp tiếp tục thử nghiệm nhiều phong cách. Có lúc cô chọn trang phục cut-out, nhấn vào vòng eo; lúc khác là những bộ váy dạ hội ôm sát với màu sắc nổi bật.

Trong những ngày đầu tại Miss Grand International, hình ảnh thời trang của Emoura cũng được một số chuyên trang sắc đẹp chú ý.

Cô thường lựa chọn các thiết kế nhiều màu sắc, có đường cắt xẻ và liên tục xuất hiện trong các danh sách bình chọn trang phục nổi bật trong ngày.

Phong cách của người đẹp cũng cho thấy sự chuyển đổi khá linh hoạt giữa hình ảnh trình diễn và đời thường.

Những bộ cánh ôm dáng giúp tôn vóc dáng thanh mảnh, trong khi kiểu tóc búi cao hoặc tóc đuôi ngựa tạo cảm giác hiện đại, gọn gàng.

Cô thường xuất hiện với nhiều gam màu như cam, đỏ rượu vang, xanh đậm, hồng và tím. Cách lựa chọn trang phục này giúp hình ảnh của đại diện Việt Nam không bị bó hẹp trong một kiểu tạo hình.

Không chỉ nhờ sắc vóc, Emoura còn sớm có những dấu ấn tại Miss Grand International 2026. Cô lọt Top 10 Pre-Arrival trước khi cuộc thi bước vào chuỗi hoạt động chính thức. Sau đó, Emoura tiếp tục dẫn đầu bình chọn Grand Day Experience, trở thành đại diện châu Á duy nhất góp mặt trong Top 10 của hạng mục này

Ngày 24/9, người đẹp bước vào phần thi Tài năng với màn kết hợp ca hát và vũ đạo trên nền ca khúc Espresso của Sabrina Carpenter. Emoura lọt Top 15 của phần thi.

Một khoảnh khắc khác cũng khiến tên tuổi của đại diện Việt Nam được nhắc đến là sự cố tại họp báo tối 23/9. Khi đang bước xuống bậc sân khấu sau phần hô tên, cô bất ngờ hụt chân khiến vương miện tuột khỏi đầu. Emoura nhanh chóng lấy lại phong độ, chỉnh vương miện và tiếp tục phần trình diễn.

Bên cạnh ngoại hình, Emoura gây chú ý với câu chuyện về gia đình và giáo dục. Trên trang chính thức của Miss Grand International, cô kể về ba thế hệ phụ nữ trong gia đình.

Từ câu chuyện đó, Emoura giới thiệu dự án xây dựng 100 cây cầu dân sinh tại Đồng bằng sông Cửu Long mà gia đình cô đang thực hiện. Với nền tảng sống giữa hai nền văn hóa, Emoura cũng xem đây là một phần bản sắc của mình.