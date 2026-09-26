U23 Thái Lan thảm bại trước Trung Quốc

U23 Thái Lan nhận bàn thua đầu tiên ở phút 45+1 trước khi để Trung Quốc ghi thêm hai bàn trong hiệp hai.

U23 Thái Lan không thể tạo bất ngờ trước Trung Quốc ở tứ kết bóng đá nam ASIAD 20 chiều 26/9. Sau gần một hiệp giữ được tỷ số 0-0, đội bóng Đông Nam Á thủng lưới đúng thời điểm nhạy cảm rồi nhanh chóng mất thế trận sau giờ nghỉ.

HLV U23 Thái Lan, Thawatchai Damrong-Ongtrakul sử dụng bộ khung chính sau khi xoay vòng gần như toàn bộ đội hình ở trận thua Nhật Bản 0-3 cuối vòng bảng. Tiền đạo Yotsakorn Burapha trở lại đội hình xuất phát nhằm tăng sức tấn công, trong khi Chonnapat Buaphan chỉ huy hàng phòng ngự. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn gặp khó trước khả năng tranh chấp và tốc độ lên bóng của đối thủ.

Hai bàn thua quanh giờ nghỉ

Trung Quốc tạo ra cơ hội đáng kể trước, trong đó Mao Weijie từng thoát xuống đối mặt nhưng không tận dụng được. Thái Lan phòng ngự số đông và tưởng như có thể đưa tỷ số 0-0 vào giờ nghỉ thì sai lầm xuất hiện ở phút 45+1.

Từ quả phạt của Wu Xi, Peng Xiao dứt điểm trong vùng cấm. Bóng bật ra giữa tình huống lộn xộn rồi chạm Otdapong Sangthong đi vào lưới nhà, giúp Trung Quốc dẫn 1-0.

U23 Thái Lan dừng bước ở tứ kết ASIAD 20.

Bàn thua cuối hiệp một ảnh hưởng rõ tới cách nhập cuộc của Thái Lan sau giờ nghỉ. Phút 47, hàng thủ đội bóng áo xanh phá bóng không tốt, tạo điều kiện để Hu Hetao tung cú sút căng nâng tỷ số lên 2-0.

Từ thời điểm này, kế hoạch chơi chặt của Thái Lan gần như phá sản. Đội phải đẩy cao tìm bàn gỡ, trong khi Trung Quốc có thêm khoảng trống để sử dụng ưu thế thể hình và những đường bóng trực diện.

Phút 63, Zhu Chenjie đánh đầu làm tường từ đường chuyền dài, Zhang Yuning băng vào dứt điểm ghi bàn thứ ba. Tiền đạo quá tuổi vừa vào sân không lâu trước đó, giúp Trung Quốc khép lại trận đấu với cách biệt an toàn.

Khoảng cách với nhóm Đông Á

Thất bại 0-3 trước Trung Quốc là trận thua cùng tỷ số thứ hai liên tiếp của U23 Thái Lan tại ASIAD. Ở lượt cuối vòng bảng, họ cũng bị Nhật Bản đánh bại 3-0, dù trận đó HLV Wang chủ động xoay vòng để giữ sức cho tứ kết.

U23 Trung Quốc cho thấy đẳng cấp trước Thái Lan.

Hai trận đấu cho thấy vấn đề lớn hơn một kết quả. Trước những đội có khả năng pressing tốt và duy trì cường độ cao, Thái Lan gặp khó trong việc đưa bóng qua tuyến giữa, khiến hàng công thiếu nguồn cung cấp bóng và hàng thủ phải chịu sức ép kéo dài.

Trung Quốc cũng không bước vào tứ kết với hàng công quá thuyết phục. Họ chỉ ghi hai bàn sau ba trận vòng bảng, hòa Iran và UAE cùng tỷ số 0-0, đồng thời mất Wang Yudong vì án treo giò. Nhưng trước Thái Lan, đội bóng của HLV Antonio Puche vẫn tìm được ba bàn và kiểm soát tốt giai đoạn quyết định.

Chiến thắng đưa Trung Quốc vào bán kết gặp Hàn Quốc, đội vừa thắng Việt Nam 4-0. Với Thái Lan, ASIAD khép lại bằng hai thất bại 0-3 liên tiếp, để lại khoảng cách khá rõ khi họ lần lượt gặp Nhật Bản và Trung Quốc.