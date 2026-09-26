Đại Nghĩa bất ngờ có thông báo quan trọng

Mới đây, Đại Nghĩa đăng tải hình ảnh trong Học viện phép thuật kèm dòng trạng thái: “Thầy Gato đêm qua trở lại thật lộng lẫy và náo nhiệt. Chiều và tối nay 2 suất nữa, mời các bạn ghé học viện chơi nhé”. Thông báo ngắn gọn của nam nghệ sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả yêu sân khấu, đặc biệt là những người theo dõi hành trình trở lại IDECAF của anh.

Trong Học viện phép thuật - Trùm cuối xuất hiện là tới công chiện!, Đại Nghĩa đảm nhận vai phù thủy ác nhân Gato, trưởng khoa Ác của học viện. Nhân vật này đối đầu với Cocola do Hồng Ánh thủ vai, đồng thời tìm cách giành vị trí viện trưởng. Theo giới thiệu của ê-kíp, Gato và Cocola liên tục có những màn đối đầu, tạo ra nhiều tình huống hài hước xuyên suốt câu chuyện.

Học viện phép thuật là chương trình thứ 37 của series Ngày xửa ngày xưa, do Quang Thảo viết kịch bản và Đình Toàn đạo diễn. Vở chính thức công diễn từ ngày 31/5/2026 tại Nhà hát Bến Thành, quy tụ nhiều nghệ sĩ quen thuộc như Bạch Long, Mỹ Duyên, Thanh Thủy, Hoàng Trinh, Hồng Ánh, Đình Toàn và Đại Nghĩa.

Đại Nghĩa chia sẻ.

Câu chuyện của Học viện phép thuật xoay quanh một thế giới cổ tích với sự tồn tại của hai thế lực thiện và ác. Trong đó, nhân vật Búp Bê Ma quái do Đình Toàn đảm nhận mang hình hài đáng sợ nhưng lại sở hữu tâm hồn thiện lương. Thông qua hành trình của nhân vật này, vở đặt ra câu chuyện về định kiến, sự lựa chọn và cách con người nhìn nhận giá trị của một người.

Với Đại Nghĩa, vai Gato tiếp tục cho thấy sở trường sân khấu của anh sau nhiều năm gắn bó với IDECAF. Nam nghệ sĩ khai thác nhân vật theo hướng vừa có nét phản diện vừa giàu màu sắc hài hước, tận dụng khả năng tung hứng và nhịp diễn để tạo tiếng cười cho khán giả.

Trước Học viện phép thuật, Đại Nghĩa đã có hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Anh tốt nghiệp Trường Sân khấu - Điện ảnh năm 1999 và gia nhập sân khấu IDECAF từ năm 2000. Trong chặng đường này, Đại Nghĩa được biết đến qua nhiều vở diễn thuộc series Ngày xửa ngày xưa, bên cạnh công việc MC và diễn viên truyền hình.

Không chỉ sân khấu, Đại Nghĩa còn sở hữu hành trình điện ảnh kéo dài gần hai thập kỷ. Anh bắt đầu đóng phim rạp từ Trai nhảy năm 2007, sau đó lần lượt góp mặt trong Giao Lộ Định Mệnh, Cô Dâu Đại Chiến, Cô Dâu Đại Chiến 2, Yêu Là Phải Xài Chiêu, 798Mười, Pháp Sư Mù, Em Là Của Em, Mến Gái Miền Tây và nhiều tác phẩm khác.

Trong số những bộ phim có Đại Nghĩa tham gia, Cô Dâu Đại Chiến đạt khoảng 37,6 tỷ đồng, Cô Dâu Đại Chiến 2 khoảng 40 tỷ đồng, còn Yêu Là Phải Xài Chiêu đạt khoảng 26 tỷ đồng. 798Mười mang về gần 60 tỷ đồng, trong khi Pháp Sư Mù đạt khoảng 53,38 tỷ đồng tại phòng vé.

Dấu mốc đáng chú ý nhất trong hành trình điện ảnh của Đại Nghĩa là Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy. Bộ phim ra mắt năm 2023, trong đó anh đảm nhận vai ông Thái, và đạt khoảng 121,64 tỷ đồng doanh thu phòng vé. Đây cũng là tác phẩm có doanh thu nổi bật nhất trong danh sách phim của Đại Nghĩa được các nguồn thống kê.

Năm 2025, Đại Nghĩa tiếp tục xuất hiện trong Âm Dương Lộ với doanh thu khoảng 33,8 tỷ đồng và Tìm Xác: Ma Không Đầu với khoảng 42,6 tỷ đồng trong thời gian phát hành.

Đại Nghĩa có nhiều hoạt động đáng chú ý.

Bước sang năm 2026, Đại Nghĩa tiếp tục có nhiều hoạt động đáng chú ý. Sau Học viện phép thuật, nam nghệ sĩ còn trở lại màn ảnh rộng với Án Mạng Karaoke, dự kiến khởi chiếu ngày 2/10. Trong phim, Đại Nghĩa đảm nhận vai thầy Tuệ Giác, xuất hiện cùng Đoàn Thiên Ân, Thanh Sơn, Vân Dung, Quỳnh Lý, Trịnh Thảo và Tiểu Bảo Quốc.

Chỉ khoảng ba tuần sau, Đại Nghĩa tiếp tục góp mặt trong Mẹ Mìn, dự kiến ra rạp ngày 23/10. Bộ phim thuộc màu sắc bí ẩn, hồi hộp và tâm lý, quy tụ Minh Hằng, Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy, Khương Lê và Phát La.

Từ sân khấu Học viện phép thuật đến hai dự án điện ảnh mới trong tháng 10, Đại Nghĩa đang duy trì hoạt động ở nhiều lĩnh vực. Thông báo về lịch diễn lần này vì thế cũng cho thấy nam nghệ sĩ vẫn giữ nhịp làm việc đều đặn với sân khấu, nơi anh đã gắn bó từ những ngày đầu sự nghiệp.