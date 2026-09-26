Thái Lan chạy đà cho trận gặp Việt Nam bằng chiến thắng 4-0

Thái Lan khởi đầu hành trình tại bảng B bằng chiến thắng dễ dàng trước Pakistan. Không cần tung ra đội hình mạnh nhất, “Voi chiến” vẫn cho thấy sự vượt trội về đẳng cấp, kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian và giành trọn 3 điểm với màn trình diễn tương đối nhẹ nhàng.

Trước đối thủ đang đứng thứ 198 trên bảng xếp hạng FIFA, Thái Lan nhập cuộc không quá vội vàng. Trong khoảng 20 phút đầu tiên, đoàn quân của HLV Anthony Hudson chủ động chơi chậm, kiểm soát bóng và không đẩy cao nhịp độ tấn công. Cơ hội đáng chú ý nhất thuộc về Kritsada Kaman với cú dứt điểm trong tư thế khá thuận lợi, nhưng bóng lại đi thiếu chính xác.

Thái Lan không cần tung đội hình mạnh nhất để đấu Pakistan. Ảnh: Minh Chiến.

Dù không tạo ra sức ép quá lớn, Thái Lan vẫn cho thấy sự khác biệt trong khả năng tận dụng cơ hội. Phút 32, từ tình huống treo bóng bên cánh phải, Jude Soonsup-Bell bật cao đánh đầu nhưng bị thủ môn Pakistan cản phá. Tuy nhiên, Teerasak Poeiphimai đã có mặt đúng lúc để đá bồi, đưa “Voi chiến” vượt lên dẫn trước.

Có bàn thắng giải tỏa áp lực, Thái Lan thi đấu tự tin hơn và nhanh chóng tạo ra khoảng cách an toàn. Phút 42, Jude Soonsup-Bell ghi dấu ấn với pha xử lý chính xác trong vòng cấm sau đường căng ngang của đồng đội, nhân đôi cách biệt cho đội bóng Đông Nam Á. Cầu thủ từng khoác áo Chelsea và Tottenham chứng minh giá trị trong màu áo tuyển Thái Lan sau quãng thời gian phát triển ở môi trường bóng đá Anh.

Soonsup-Bell (số 17) từng khoác áo nhiều cấp độ trẻ của tuyển Anh. Ảnh: Minh Chiến.

Sang hiệp hai, Thái Lan tiếp tục duy trì thế trận chủ động nhưng không cần tăng tốc quá nhiều. Sự chênh lệch về chất lượng đội hình giúp đội bóng áo xanh kiểm soát trận đấu một cách thoải mái. Phút 64, Teerasak tiếp tục màn trình diễn hiệu quả với cú volley táo bạo từ góc hẹp, bóng chạm cầu thủ Pakistan đổi hướng rồi đi vào lưới.

Đến phút 84, tiền đạo số 14 ghi dấu ấn với pha dứt điểm bình tĩnh sau đường kiến tạo của Peeradol, hoàn tất cú đúp cá nhân và khép lại chiến thắng thuyết phục cho Thái Lan.

Thái Lan quá mạnh so với Pakistan. Ảnh: Minh Chiến.

Ba điểm trước Pakistan là kết quả nằm trong dự tính của Thái Lan, nhưng điều đáng chú ý là họ không cần sử dụng toàn bộ sức mạnh để đạt được mục tiêu. HLV Anthony Hudson vẫn còn nhiều lựa chọn chất lượng như Supachok Sarachat, Nicholas Mickelson, Chanathip Songkrasin hay Supachai Chaided để chuẩn bị cho những trận đấu khó khăn hơn tại bảng B, trong đó có màn so tài với Việt Nam vào ngày 29/9.