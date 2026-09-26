Nghệ sĩ Hồng Đào lập kỷ lục

Mai chính là cột mốc mở đầu cho chuỗi thành tích này. Bộ phim của Trấn Thành đạt khoảng 551 tỷ đồng, đồng thời đưa vai bà Đào của Hồng Đào trở thành một trong những nhân vật được chú ý. Không phải vai chính, nhưng nữ nghệ sĩ tạo dấu ấn nhờ cách thể hiện một người mẹ có cá tính mạnh, nhiều mâu thuẫn và ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời con trai. Thành công của Mai cũng mở ra một giai đoạn mới khi Hồng Đào liên tục được mời tham gia những dự án điện ảnh có quy mô và kỳ vọng thương mại lớn.

Sau Mai, Hồng Đào tiếp tục xuất hiện trong loạt phim có doanh thu đáng kể như Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng, Chị Dâu, Mang Mẹ Đi Bỏ và Cục Vàng Của Ngoại. Các tác phẩm lần lượt khai thác những màu sắc khác nhau, từ kinh dị, tâm lý gia đình đến hài hước và tình cảm. Tổng doanh thu của 10 phim tiêu biểu có Hồng Đào góp mặt trong giai đoạn này được ghi nhận ở mức khoảng 1.211 tỷ đồng. Con số này đáng chú ý bởi nữ nghệ sĩ không phải lúc nào cũng đảm nhận vai trung tâm, nhưng tên tuổi vẫn xuất hiện trong những dự án có sức hút với khán giả.

Hồng Đào duy trì phong độ ổn định tại phòng vé. Ảnh: FBNV

Đáng nói, nếu nhìn riêng từ Mai đến nay, Hồng Đào gần như không có dự án điện ảnh nào tạo ra một cú trượt dài về mặt thương mại. Chốt Đơn! là trường hợp ngoại lệ, trong khi những tác phẩm còn lại trải rộng từ mức doanh thu vừa phải đến những phim vượt mốc trăm tỷ đồng. Thành tích này càng đáng chú ý khi Hồng Đào không phải gương mặt thường xuyên đóng vai nữ chính. Sức hút của bà vì thế không chỉ nằm ở vị trí trên bảng phân vai mà còn ở khả năng tạo dấu ấn trong tổng thể một bộ phim.

Trong đó, Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng cho thấy Hồng Đào không chỉ phù hợp với dòng phim gia đình hay tâm lý. Tác phẩm kinh dị của Võ Thanh Hòa đạt khoảng 87 tỷ đồng, một kết quả cho thấy bộ phim vẫn duy trì được sức hút nhất định dù không thuộc nhóm bom tấn doanh thu trăm tỷ. Với mức doanh thu này, tác phẩm được xem là trường hợp gần hòa vốn, qua đó không làm đứt mạch những dự án thương mại tích cực của nữ nghệ sĩ. Đây cũng là ví dụ cho thấy Hồng Đào có thể xuất hiện trong những dự án có quy mô khác nhau mà vẫn duy trì độ nhận diện.

Điểm đáng chú ý hơn nằm ở sự đa dạng trong diễn xuất. Nếu bà Đào của Mai mang màu sắc sắc sảo và có phần áp đặt, Hồng Đào lại chuyển sang hình ảnh khác trong Mang Mẹ Đi Bỏ, Chị Dâu hay Cục Vàng Của Ngoại. Những nhân vật này đều có điểm chung là sở hữu đời sống nội tâm phức tạp, nhưng cách thể hiện không trùng lặp. Kinh nghiệm sân khấu cùng nhiều năm hoạt động nghệ thuật giúp nữ nghệ sĩ xử lý những thay đổi tâm lý nhỏ, tạo chiều sâu cho cả những nhân vật không có quá nhiều đất diễn.

Hồng Đào gây chú ý với vai bà Đào trong Mai.

Chính sự ổn định này tạo nên điểm khác biệt trong hành trình của Hồng Đào. Nữ nghệ sĩ không phụ thuộc vào một hình tượng duy nhất để duy trì sức hút, cũng không chỉ xuất hiện trong những bộ phim cùng một dòng đề tài. Từ người mẹ nhiều mâu thuẫn, người phụ nữ chịu tổn thương đến những nhân vật gai góc, Hồng Đào liên tục thay đổi cách tiếp cận. Đây là yếu tố giúp tên tuổi của bà vẫn giữ được sức nặng dù đã bước sang tuổi 64 và thế hệ diễn viên trẻ ngày càng xuất hiện nhiều tại phòng vé.

Năm 2026 tiếp tục nối dài chuỗi dự án của Hồng Đào với Lên Hương. Trong phim, bà đảm nhận bà Mũi, một người phụ nữ có cuộc sống và tính cách khác biệt so với những vai diễn trước đó. Việc tiếp tục xuất hiện trong một tác phẩm thuộc màu sắc tâm lý xã hội cho thấy Hồng Đào vẫn được các nhà làm phim tin tưởng ở khả năng tạo chiều sâu cho nhân vật. Thành tích của Lên Hương cũng giúp nữ nghệ sĩ tiếp tục duy trì sự hiện diện tại phòng vé trong một năm có nhiều biến động về thị hiếu khán giả.

Đáng chú ý, hành trình này chưa dừng lại khi Hồng Đào còn có Ngày Con Còn Mẹ và Người Mẹ Xấu dự kiến lần lượt ra mắt trong những tháng cuối năm. Trong Ngày Con Còn Mẹ, bà vào vai bà Tím, người mẹ có sự thiên vị giữa các con, tạo ra những xung đột gia đình giàu tính tâm lý. Sang Người Mẹ Xấu, Hồng Đào tiếp tục thay đổi hình tượng khi hóa thân thành bà Hồng, một người mẹ gai góc, sẵn sàng vượt qua nhiều giới hạn để bảo vệ con trai từng vướng vào thế giới giang hồ.

Hồng Đào lấy nước mắt với vai người mẹ mắc bệnh Alzheimer trong Mang Mẹ Đi Bỏ.

Nếu hai bộ phim mới tiếp tục đạt kết quả khả quan, chuỗi thành tích của Hồng Đào sẽ có thêm hai cột mốc đáng chú ý. Điều khiến hành trình này đặc biệt không chỉ là những con số doanh thu mà còn nằm ở việc nữ nghệ sĩ liên tục xuất hiện trong các dự án thuộc nhiều thể loại, từ gia đình, hài, tâm lý đến kinh dị và giật gân. Ở tuổi 64, Hồng Đào vẫn giữ được vị trí riêng trên màn ảnh bằng kinh nghiệm diễn xuất, khả năng biến hóa và sức hút được duy trì qua từng dự án.