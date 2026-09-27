Khán giả 'sốc nặng' với chuyến lưu diễn mới của Olivia Rodrigo

Tối 25/9, Olivia Rodrigo chính thức khởi động The Unraveled Tour tại PeoplesBank Arena ở Hartford, Connecticut, Mỹ. Đây là đêm diễn đầu tiên trong hai đêm liên tiếp tại Hartford, đồng thời mở màn cho chặng lưu diễn gồm 86 buổi diễn tại Bắc Mỹ và châu Âu.

Trong đêm mở màn, Olivia Rodrigo mang album phòng thu thứ ba you seem pretty sad for a girl so in love lên sân khấu, đồng thời kết hợp những ca khúc nổi tiếng trong hai album trước là SOUR và GUTS. Wolf Alice đảm nhận vai trò nghệ sĩ mở màn.

Không gian sân khấu được phủ bởi những bông hoa dại, kết hợp hệ thống ánh sáng liên tục thay đổi, tạo cảm giác như một khu vườn mọc um tùm. Thiết kế này đồng điệu với màu sắc lãng mạn nhưng nhiều biến động trong câu chuyện tình cảm được Olivia Rodrigo thể hiện qua album mới.

Trước khi bắt đầu chương trình, Olivia Rodrigo còn hát Happy Birthday dành tặng mẹ. Sau đó, nữ ca sĩ mở màn bằng drop dead, đưa khán giả bước vào thế giới âm nhạc đầy mộng mơ của you seem pretty sad for a girl so in love.

Tiếp nối là U + Me = <3 và So American trước khi không khí được đẩy lên cao với Good 4 U - một trong những ca khúc nổi bật nhất trong sự nghiệp của Olivia Rodrigo.

Một trong những điểm đáng chú ý của The Unraveled Tour là cách Olivia Rodrigo chia phần biểu diễn chính thành bốn chương tương ứng với Xuân, Hạ, Thu và Đông. Cách sắp xếp này giúp chương trình có sự thay đổi rõ rệt về màu sắc và cảm xúc, thay vì chỉ đơn thuần là một danh sách các ca khúc.

Phần Summer mang đến loạt ca khúc có tiết tấu mạnh như Serena Joy, Bad Idea Right?, Ballad of a Homeschooled Girl, Vampire và Purple. Trong đó, Serena Joy là ca khúc không nằm trong album mới nhưng được đưa vào danh sách biểu diễn, tạo thêm sự đa dạng cho chương trình.

Bước sang Autumn, không khí trở nên tối màu hơn với Stupid Song, Maggots for Brains, Begged, Cigarette Smoke và Traitor. Những ca khúc mới được đặt cạnh bản hit từ SOUR, tạo nên sự kết nối giữa các giai đoạn âm nhạc trong sự nghiệp của Olivia Rodrigo.

Phần Winter lại đưa chương trình về trạng thái trầm lắng. Honeybee, Favorite Crime, Drivers License và Less tạo thành chuỗi màn trình diễn giàu tính tự sự, trong đó Drivers License tiếp tục là một trong những khoảnh khắc được khán giả chờ đợi.

Tuy nhiên, điểm nhấn về mặt thị giác của đêm diễn đến ở màn trình diễn The Cure.

Trong The Cure, một cơn mưa nhân tạo bất ngờ đổ xuống sân khấu. Olivia Rodrigo tiếp tục biểu diễn giữa màn nước trong khi diện một thiết kế minidress trắng đặc biệt của Hussein Chalayan.

Điểm độc đáo nằm ở chất liệu của trang phục. Khi tiếp xúc với nước, chiếc váy dần tan thành lớp bọt xà phòng ngay trên sân khấu, để lộ một thiết kế corset màu đỏ bên trong. Nữ ca sĩ vẫn tiếp tục trình diễn xuyên suốt màn mưa, biến ca khúc thành một trong những khoảnh khắc thị giác đáng nhớ nhất của đêm mở màn.

Sau đó, Olivia Rodrigo trở lại với phần encore mang chủ đề Spring. Deja Vu, All-American B-tch và Expectations lần lượt khép lại chương trình.

Đáng chú ý, danh sách biểu diễn gần như bao phủ toàn bộ 13 ca khúc trong album you seem pretty sad for a girl so in love. What’s Wrong With Me là ca khúc duy nhất trong album không xuất hiện tại đêm mở màn. Theo danh sách được công bố từ đêm diễn, tổng cộng 24 tiết mục được trình diễn, trong đó Deja Vu xuất hiện hai lần ở hai phần khác nhau của chương trình.

The Unraveled Tour được khởi động trong bối cảnh album thứ ba của Olivia Rodrigo đạt thành tích đáng chú ý trên thị trường Mỹ. you seem pretty sad for a girl so in love phát hành ngày 12/6 và ra mắt ở vị trí số một Billboard 200 với 485.000 đơn vị album tương đương, trong đó có 273.000 album thuần và 218,41 triệu lượt phát trực tuyến theo yêu cầu.

Đây là album thứ ba liên tiếp của Olivia Rodrigo đứng đầu Billboard 200. Album tiếp tục giữ vị trí số một trong tuần thứ hai với 180.000 đơn vị tương đương album.

Không chỉ đạt thành tích trên bảng xếp hạng album, toàn bộ ca khúc trong you seem pretty sad for a girl so in love cũng lọt vào Top 30 Billboard Hot 100. drop dead vươn lên vị trí số một, trong khi Stupid Song ra mắt ở vị trí thứ ba.

Sau đêm mở màn tại Hartford, Olivia Rodrigo sẽ tiếp tục đưa The Unraveled Tour đến nhiều thành phố tại Bắc Mỹ trước khi sang châu Âu. Với sự kết hợp giữa album mới, những bản hit đã làm nên tên tuổi và phần dàn dựng sân khấu giàu tính trình diễn, tour diễn được kỳ vọng tiếp tục trở thành một chương quan trọng trong hành trình âm nhạc của nữ ca sĩ.