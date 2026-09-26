Tình trạng chấn thương của Xuân Son

"Tôi nghĩ cậu ấy chấn thương gân khoeo. Tôi phải rút Son ra ngay và phần nào ảnh hưởng đến kỹ chiến thuật của đội. Toàn đội rất buồn khi thêm một cầu thủ quan trọng nữa chấn thương", HLV Kim Sang-sik chia sẻ trong phòng họp báo sân Sijalak Harupat, Bandung (Indonesia).

"Nhưng đây không phải chấn thương nghiêm trọng và tuyển Việt Nam vẫn có phương án thay thế. Nếu Son phải nghỉ, các cầu thủ khác sẽ khỏa lấp khoảng trống mà cậu ấy để lại. Tôi tin tuyển Việt Nam sẽ làm được điều đó. Ngoài 11 cái tên đá chính, mọi cầu thủ khác đều có giá trị. Tất cả đang nỗ lực vì màu cờ sắc áo", ông nói tiếp.

Bác sĩ Trần Huy Thọ cùng Xuân Son rời sân. Ảnh: Minh Chiến.

Xuân Son bị đau ở phút 60, phải nhờ sự hỗ trợ của bác sĩ khi rời sân và bắt tay các thành viên trong cabin kỹ thuật với vẻ mặt nhăn nhó. Chân sút sinh năm 1997 là đội phó tuyển Việt Nam giải này và cùng Nguyễn Đình Bắc giành giải Vua phá lưới ở ASEAN Cup 2026 khi mỗi người ghi 5 bàn.

Trước khi cùng tuyển Việt Nam đăng quang trên sân Mỹ Đình vào tháng 8 vừa qua, Xuân Son cũng là trụ cột trong hành trình vô địch ASEAN Cup 2024 của các "Chiến binh sao vàng". Sau 17 lần ra sân trong màu áo tuyển Việt Nam, trung phong nhập tịch Brazil thể hiện hiệu suất ấn tượng và phong độ cao với 16 bàn cùng 1 kiến tạo.

Nếu Xuân Son không thể tiếp tục thi đấu, nhiều khả năng người thay thế sẽ là Lee Williams Minh Hoàng. Chân sút Việt kiều Anh sở hữu chiều cao 1,9 m, từng ăn tập lò Blackburn Rovers. Anh kiến tạo cho Nguyễn Đình Bắc ghi bàn duy nhất trong trận thắng Philippines.

Xếp hạng bảng B sau loạt trận đầu tiên ngày 26/9. Đồ họa: FIFA.

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam ở vòng bảng. Đồ họa: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Highlights Việt Nam 1-0 Philippines Tối 26/9, Việt Nam đánh bại Philippines với tỷ số 1-0 tại lượt trận mở màn FIFA ASEAN Cup 2026.