BTS tung ảnh đủ 7 thành viên, visual đời thường khiến fan xúc động

BTS khiến người hâm mộ thích thú khi bất ngờ công khai ảnh nhóm đủ 7 thành viên, mang đến không khí ấm áp như một món quà đặc biệt dành tặng fan trong dịp Trung thu.

Cụ thể, mới đây, tài khoản mạng xã hội chính thức của BTS đăng tải một bức ảnh mà không kèm chú thích. Trong khung cảnh thiên nhiên với hàng cây xanh rậm rạp và mặt hồ yên bình phía sau, cả 7 thành viên cùng xuất hiện trong một khoảnh khắc đời thường đầy thư thái.

BTS khiến người hâm mộ thích thú khi bất ngờ công khai ảnh nhóm đủ 7 thành viên.

Trong ảnh, các thành viên BTS trải một tấm thảm trên bãi cỏ xanh, đặt giỏ picnic ở phía trước rồi quây quần bên nhau. Diện trang phục đời thường thoải mái và đồng điệu, 7 thành viên hướng về nhau, người mỉm cười rạng rỡ, người trò chuyện thân mật.

Khoảnh khắc giản dị này một lần nữa cho thấy sự gắn kết và ăn ý giữa các thành viên BTS. Không cần tạo dáng cầu kỳ, cả nhóm vẫn mang đến cảm giác gần gũi, ấm áp giữa khung cảnh thiên nhiên đẹp như tranh.

Đặc biệt, hình ảnh 7 thành viên cùng xuất hiện khiến người hâm mộ không khỏi xúc động. Nhiều khán giả cho rằng bức ảnh giống như một món quà bất ngờ BTS dành tặng fan, nhất là trong không khí Trung thu. Sự trẻ trung, thoải mái và nguồn năng lượng tích cực của nhóm cũng nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Sau thời gian tập trung cho các hoạt động cá nhân, việc BTS xuất hiện đầy đủ đội hình tiếp tục trở thành khoảnh khắc được người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Hình ảnh cả 7 thành viên cùng ngồi bên nhau cũng gợi lại những khoảnh khắc đời thường gần gũi từng được nhóm chia sẻ với người hâm mộ.

Trong thời gian tới, BTS sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn quy mô lớn tại Nam Mỹ. Nhóm dự kiến khởi động tour vào ngày 2/10 tại Bogotá, Colombia, sau đó lần lượt đến Lima (Peru), Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina) và São Paulo (Brazil).

Trong thời gian tới, BTS sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn quy mô lớn tại Nam Mỹ.

Tổng cộng, BTS sẽ tổ chức 14 đêm diễn tại 5 thành phố để gặp gỡ người hâm mộ khu vực Nam Mỹ. Đáng chú ý, tại Lima, Santiago và Buenos Aires, nhóm đã bổ sung thêm một đêm diễn ở mỗi thành phố trước sự hưởng ứng mạnh mẽ của khán giả địa phương. Điều này tiếp tục cho thấy sức hút của BTS trên thị trường quốc tế.