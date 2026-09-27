Tin vui cho Steven Nguyễn và Á hậu Minh Kiên

Trên MoMo, bộ phim Trại Buôn Người được gắn nhãn "Siêu phẩm", đạt 9,6/10 điểm từ hơn 3.300 lượt đánh giá. Điểm số này phần nào phản ánh sự đón nhận của người xem dành cho tác phẩm trong những ngày đầu công chiếu.

Bên dưới phần đánh giá, nhiều khán giả dành lời khen cho cách bộ phim xây dựng câu chuyện, nhịp độ và thông điệp về nạn buôn người, lừa đảo xuyên biên giới. Một khán giả nhận xét: "Phim hay, rất đáng xem, kịch tính, tình tiết rất thật, coi không bỏ sót giây nào".

Trại Buôn Người có sự tham gia của Steven Nguyễn và Á hậu Minh Kiên đang nhận được phản hồi tích cực từ khán giả sau khi chính thức ra rạp.

Một người xem khác đánh giá cao cách tác phẩm dẫn dắt câu chuyện và cho rằng bộ phim mang đến thêm nhận thức về những thủ đoạn lừa đảo xuyên biên giới: "Đây là lần tui xem một phim đáng tiền vậy luôn, câu chuyện dẫn dắt rất hay và ý nghĩa, ngoài ý nghĩa ra phim còn gợi lên cho mình về những nạn lừa đảo xuyên biên giới giúp mình biết được tính nghiêm trọng của vấn đề để chúng ta nâng cao sự cảnh giác của bản thân".

Bên cạnh những nhận xét về nội dung, yếu tố hành động và không khí căng thẳng cũng được khán giả nhắc đến. Một ý kiến viết: "Trại Buôn Người không chỉ gây ấn tượng bởi những màn hành động căng thẳng, những cuộc truy đuổi nghẹt thở mà còn khiến người xem ám ảnh bởi sự khắc nghiệt và tuyệt vọng của những con người bị đẩy vào hoàn cảnh không còn đường lui".

Những phản hồi tích cực từ khán giả cũng đi cùng kết quả khả quan tại phòng vé. Theo số liệu từ Box Office Việt Nam, ngày 27/9, Trại Buôn Người dẫn đầu doanh thu trong ngày với hơn 11 tỷ đồng, bán hơn 125.700 vé từ hơn 4.700 suất chiếu. Sau hai ngày chính thức khởi chiếu, phim đã thu hơn 68 tỷ đồng.

Trại Buôn Người hiện đã thu hơn 68 tỷ đồng.

Trại Buôn Người xoay quanh Ny (Steven Nguyễn), một chàng trai miền Tây tìm cách giải cứu em gái sau khi cô sa vào bẫy buôn người ở khu vực biên giới. Tuy nhiên, Ny cùng người bạn thân Báu (Trầm Minh Hoàng) lại bị bắt và đưa vào một sào huyệt lừa đảo, nơi các nạn nhân bị giam giữ, cưỡng ép làm việc và đối mặt với nhiều hiểm nguy.

Tại đây, Ny gặp những nạn nhân khác cùng các trinh sát nằm vùng. Họ phải che giấu thân phận, tìm cách sinh tồn và âm thầm lên kế hoạch trốn thoát khỏi hệ thống giam giữ khắc nghiệt. Từ cuộc tìm kiếm người thân, câu chuyện dần mở rộng thành hành trình của nhiều con người cùng đấu tranh để giành lại tự do.

Bộ phim khai thác đề tài buôn người và lừa đảo xuyên biên giới, lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật. Tác phẩm được đạo diễn Toni Dương Bảo Anh thực hiện theo hướng hành động, sinh tồn, đồng thời lồng ghép cảnh báo về những lời dụ dỗ như "việc nhẹ, lương cao".

Bên cạnh Steven Nguyễn, Trại Buôn Người có sự tham gia của Quách Ngọc Ngoan, Huỳnh Minh Kiên, Tùng Mint, NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu... Với điểm đánh giá 9,6/10 trên MoMo cùng doanh thu hơn 68 tỷ đồng sau hai ngày, bộ phim đang có khởi đầu thuận lợi tại phòng vé.