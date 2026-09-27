Cuộc sống hiện tại của nữ ca sĩ được mệnh danh là 'Họa mi núi rừng Tây Nguyên'

Ca sĩ Siu Black sinh năm 1967 tại làng Plei Tơnghia, Kon Tum, thuộc dân tộc Ba Na. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, Siu Black phải nương nhờ họ hàng, tự lập giữa cuộc sống khó khăn. Bà theo học thanh nhạc tại Trường Nghệ thuật Đắk Lắk, sau đó công tác tại Đoàn Ca múa nhạc tỉnh.

Từ những sân khấu nhỏ vùng Tây Nguyên, Siu Black dần khẳng định vị trí của mình trong làng nhạc Việt bằng giọng hát đầy nội lực và cá tính, mang đậm hơi thở đại ngàn. Bà để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua những ca khúc như Ly cà phê Ban Mê, Ngọn lửa cao nguyên, Em muốn sống bên anh trọn đời… Nữ ca sĩ còn được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng "Họa mi núi rừng Tây Nguyên".

Ca sĩ Siu Black. Ảnh: Rock Việt

Ở thời kỳ đỉnh cao, Siu Black là một trong những giọng ca đắt show nhất. Có thời điểm, bà nhận cát-xê lên đến 4.000 USD chỉ để hát 3 bài trong một đám cưới. Không chỉ dừng lại ở ca hát, Siu Black còn trở thành gương mặt quen thuộc trên truyền hình với vai trò giám khảo các chương trình như Vietnam Idol, Rock Việt, nơi bà gây ấn tượng bởi sự thẳng thắn và nhiệt huyết.

Thế nhưng, đến năm 2013, Siu Black gặp biến cố lớn về tài chính, vướng nợ nần chồng chất. Bà buộc phải rời xa sân khấu, trở về quê nhà Kon Tum để làm rẫy, nuôi heo, trồng rau, bắt đầu cuộc sống giản dị nhưng bình yên. Từ một ngôi sao được săn đón, Siu Black chấp nhận làm lại từ đầu giữa buôn làng, tự tay vun vén cuộc sống từng ngày.

Về chuyện tình cảm, năm 2018, Siu Black và chồng cũ quay lại sống cùng nhau do con cái vun vén. Tháng 9/2023, Siu Black và ông Nguyễn Đức Hùng làm đám cưới sau 5 năm về chung sống.

Ảnh: FBNV

Những năm gần đây, Siu Black phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe như tiểu đường, huyết áp cao, suy thận và suy tim. Thông tin bà nhập viện cấp cứu vào tháng 10/2025 từng khiến khán giả lo lắng và thương cảm.

Sau thời gian điều trị tích cực, sức khỏe của Siu Black dần ổn định và được xuất viện. Từ đó đến nay, thông tin về cuộc sống và tình trạng sức khỏe của nữ ca sĩ vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Siu Black trân trọng cuộc sống sau biến cố sức khỏe. Ảnh: Chụp màn hình

Thời gian gần đây, Siu Black cùng một người em thân thiết cùng mở một bếp ăn bán qua mạng, ngoài kiếm thêm thu nhập còn mong muốn góp phần quảng bá ẩm thực Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Bà vốn không giỏi bếp núc, ban đầu còn lóng ngóng nhưng làm nhiều cũng dần quen tay rồi thành thạo. Bà cũng tự nhận không rành công nghệ, việc bán hàng qua mạng phải nhờ người em phụ trách.

Ca sĩ cho biết khách hàng chủ yếu là người hâm mộ lâu năm; ngoài ra còn có khán giả ở các vùng miền khác muốn thử đặc sản Tây Nguyên. Bà ưu tiên các món ngon chỉ có ở buôn làng, sử dụng nguyên liệu và gia vị độc đáo.

Trước đó, bà đã thử đăng tải một số clip chia sẻ công thức nấu ăn, nhất là những món đặc trưng của đồng bào Ba Na, nhận được nhiều phản hồi tích cực. Điều này khiến "Họa mi núi rừng" có động lực mở bếp ăn online. Bên cạnh đó, việc bán đồ ăn qua mạng phù hợp với tình trạng sức khỏe của Siu Black. Khoảng 1 năm nay, do phải chạy thận định kỳ nên bà ít nhận đi diễn xa.

Do đó, Siu Black hài lòng khi công việc nấu ăn vừa mang đến niềm vui, vừa giúp bà cải thiện thu nhập, phần nào trang trải cuộc sống và chi phí chữa bệnh. Mỗi ngày, bà duy trì thói quen vào bếp nấu nướng, quay video và tư vấn sản phẩm cho khán giả.

Từ một "Họa mi núi rừng" rực rỡ trên sân khấu đến người phụ nữ Tây Nguyên mộc mạc, Siu Black vẫn luôn là biểu tượng của nghị lực, của niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng và tinh thần vượt qua nghịch cảnh.