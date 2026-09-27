Phản ứng của Lyly

Những ngày qua, Lyly liên tục bị cộng đồng mạng "réo tên" trên các nền tảng mạng xã hội. Nguồn cơn xuất phát từ những khoảnh khắc tương tác thân thiết của cô với một nam nghệ sĩ trong vài chương trình truyền hình thực tế trước đây. Thậm chí, dân mạng còn bàn tán về mối quan hệ, chuyện tình cảm hiện tại của Lyly.

Sau thời gian im lặng, nữ ca sĩ mới đây có động thái phản ứng. Dưới một clip ngắn, Lyly để lại bình luận: "Nhảm nhí quá đi thôi. Nói cho đã đời, chừng nào hết vui xong giải tán đi học đi nha. Đừng phí thời gian, năng lượng vô mấy chuyện tào lao nữa mấy bạn ơi. Đi tập tennis với tôi nè".

Lyly lên tiếng khi bị "réo tên" trên mạng xã hội những ngày qua. Ảnh: FBNV.

Bình luận của nữ ca sĩ thu hút hàng nghìn lượt like, "thả tim". Một bộ phận khán giả ủng hộ Lyly khi có động thái trực tiếp để dập tắt những thông tin sai lệch, thiếu xác thực về cô lan truyền trên mạng xã hội.

Lyly (tên thật: Nguyễn Hoàng Ly) được biết tới thông qua cuộc thi âm nhạc Nhân tố bí ẩn (2016) với nhóm Cánh Diều. Cô là ca sĩ kiêm nhạc sĩ, nổi lên ở thị trường âm nhạc nhờ bản hit 24H. Sau đó, trong vai trò ca sĩ và nhạc sĩ, cô có thêm nhiều ca khúc nổi tiếng như Không yêu đừng gây thương nhớ, Lời đường mật, Người ta đâu thương em hay Anh nhà ở đâu thế, Đen đá không đường, Sao anh chưa về nhà (do AMEE thể hiện)... Năm ngoái, cô gây chú ý khi góp mặt ở Em xinh "say hi".

Đầu năm nay, Lyly lấn sân phim ảnh khi góp mặt trong dự án điện ảnh Thỏ ơi của Trấn Thành.

Nhiều năm qua, Lyly và Anh Tú vướng tin hẹn hò song không lên tiếng xác nhận. Bộ đôi xuất hiện chung trong nhiều chương trình. Khi Anh Tú tham gia Anh trai "say hi", Lyly cũng tham gia hỗ trợ và dành nhiều lời động viên tới "bạn trai tin đồn".

Trong một bài phỏng vấn, nữ ca sĩ cho biết trong thời gian quen biết, cả hai có nhiều kỷ niệm và không tránh khỏi những giận hờn, cãi vã. Tuy nhiên, Anh Tú luôn là người chủ động làm lành.