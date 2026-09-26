Báo Thái Lan phản ứng khi Việt Nam thắng Philippines

Tuyển Việt Nam chật vật đánh bại Philippines. Ảnh: Minh Chiến

Tối 26/9, tuyển Việt Nam có màn ra quân thuận lợi tại FIFA ASEAN Cup 2026 khi đánh bại Philippines với tỷ số 1-0. Chiến thắng giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik giành trọn 3 điểm và đứng thứ hai bảng B sau Thái Lan do thua hiệu số.

Sau trận, Siamsport đánh giá tuyển Việt Nam chơi tốt trong 25 phút đầu trận với lối chơi pressing quyết liệt. Thành quả đã đến với bàn mở tỷ số của Đình Bắc ở phút 25.

Dù vậy, tờ báo Thái Lan cũng ca ngợi nỗ lực của Philippines khi đội tuyển nước này đã đưa bóng vào lưới Việt Nam nhưng bị VAR từ chối. Chung cuộc, Việt Nam vẫn đạt mục tiêu đề ra là giành 3 điểm trước Philippines, dù lối chơi chưa thực sự thuyết phục.

Siamsport bình luận: “Trận gặp Việt Nam vào ngày 29/9 được xem là cuộc đối đầu quan trọng, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí của hai đội tại bảng B”.

Trên Diễn đàn bóng đá Đông Nam Á (ASEAN Football), nhiều CĐV cũng bày tỏ sự lo ngại khi theo dõi Việt Nam thi đấu. “So với Thái Lan, Việt Nam vẫn chưa thi đấu đủ thuyết phục”, một tài khoản viết. Một CĐV khác lên tiếng: “Nếu cứ đá như trận thắng 4-0 trước Pakistan, Thái Lan chẳng có gì phải lo ngại Việt Nam”.

Trận thắng nhọc nhằn trước Philippines là lời cảnh báo để thầy trò HLV Kim Sang-sik cải thiện khả năng kiểm soát trận đấu nếu muốn giành kết quả thuận lợi trước Thái Lan vào ngày 29/9.

Highlights Việt Nam 1-0 Philippines Tối 26/9, Việt Nam đánh bại Philippines với tỷ số 1-0 tại lượt trận mở màn FIFA ASEAN Cup 2026.